Воссоздан облик одного из самых почитаемых чешских мучеников

На протяжении ряда столетий люди молились к святому Яну Непомуцкому, прося помощи и покровительства. Oбраз праведного, утопленного во Влтаве по приказу короля, на статуях и картинах использовался тысячекратно во многих странах мира. Однако то, как он выглядел на самом деле, оставалось до сих пор неизвестным. Лишь в среду чешские специалисты из Moравского музея Брно ознакомили своих соотечественников с реальным обликом священномученика. В Святоянском музее в Непомуке по случаю 290-летия со дня канонизации уроженца этого городка была торжественно представлена бронзовая пластика, воссоздающая внешность Непомуцкого.
Самое первое упоминание о поселении Непомук, носившем в те времена название Помук, связано с основанием вблизи поселения монастыря цистерциацкого ордена в 1144 г. В его стенах позже начинал свое образование также весьма одаренный и богобоязненный Ян. Speciální poštovní R-nálepka se sv. Janem Nepomuckým. Как показало исследование антропологов, и в данном случае, как и в ряде изображений других святых, ваятели и художники барокко делали упор на символизме образа, а не на исторической точности. Они представляли небесного покровителя Чехии с продолговатым лицом с бородой и усами, обрамленным длинными волосами. Реально же каноник Вышеградского капитула, независимого от Пражской епархии и находившегося в прямом подчинении римской курии, выглядел иначе.
«Мы видим гладко выбритое лицо и тонзуру, кругловидное острижение волос на голове Яна Непомуцкого, подтвержающее его принадлежность к духовному сословию. Посмотрев на него спереди, мы замечаем отсутствие симметрии в нижней челюсти, а при осмотре сзади видна aсимметрия мозговой части черепа»,
– рассказала «Чешскому радио» антрополог Эва Ваничкова.
Как предполагают искусствоведы, во всем мире, существует около 66 000 изображений Яна Непомуцкого, созданных в эпоху барокко, когда началось почитание этого святого. «Умер Непомуцкий в 1393 году, и по прошествии стольких веков его реальный облик был уже художникам не известен. Можно с высокой степенью уверенности, на 70%, сказать, что у святого был короткий череп, относительно удлиненное лицо с узким носом, глазами, расположенными близко, коротко остриженные волосы с тонзурой, выбритой на макушке круговинкой. Он был безбородым, тогда как на всех изображениях мы видим его непременно с бородой,
сообщила Эва Ваничкова из Моравского областного музея г. Брно, подчеркнув, что "ношение удлинных волос и бороды у священников XIV века землях не соответствовало предписаниям того времени".
В результате кропотливой работы и сотрудничества со скульптором Ондржеем Билеком была получена достоверная модель лица Яна Непомуцкого.
Благодаря этому сотрудничеству ранее был восстановлен и облик доисторических людей. Появился скульптурный портрет принцессы, чьи останки были найдены в пещере «Бычья скала» в Моравском карсте, и копия неандертальца.
- На что опирались специалисты в ходе реконструкции облика одного из самых известных чешских мучеников в мире, покровителя исповедников, лодочников, паромщиков и мельников?
– Портрет воспроизводили с помощью документации скелетных останков, собранной в 1970-е известным антропологом, профессором Эмануэлем Влчеком. Заполучить, пусть и на ограниченное время, мощи Непомуцкого, хранящиеся в пражского храме святого Вита, не представлялось возможным, так что реликвию не тревожили. Спопециалисты работали с эскизами, замерами, фотографиями с разных ракурсов и рентгеновскими снимками.
– Исходя из имеющейся документации, Эва давала мне советы о правильном размещении глаз и других органов, о том, какую они имеют форму и прочем, пояснил молодой скульптор Ондржей Билек, моделировавший расположение черепа, хрящей и мышц, влияющих на выражение лица в целом.
Если бы они могли отсканировать скелетные останки, облик Непомуцкого, по всей видимости, получился бы еще более достоверным.
– По чьей инициативе возник этот проект?
– Идея родилась в 2017 году и принадлежит жителям городка Непомук, в истории которого Ян Непомуцкий играет особую роль. Однако осуществить замысел удалось не сразу. Проект требовал вложений в размере 150000 крон (менее 6 тысяч евро), выделение которых из местного бюджета не предполагалось.
«Благодаря дарителям из Словакии, которые пожертвовалки примерно половину требуемой суммы, можно было взяться за проект»,
– сообщил официальный представитель микрорегиона Непомуцкой области Павел Мотейзик.
В настоящее время он хотел бы на основе опыта успешного сотрудничества со специалистами из Брно, помимо прочего, предпринять попытку воссоздания облика святого Войтеха. Этот потомок чешского княжеского рода Славниковичей, известный в мире как Адальберт Пражский, также особо почитается, и отнюдь не только в Непомуцкой области. Он принял смерть от язычников на территории Пруссии 23 апреля 997 года.
Посол Чехии при НАТО: «Аннексия Крыма стала для Альянса полной неожиданностью»
Политика и экономика визита главы российского Минпромторга
«Последний адрес» – возвращенные имена жертв коммунистического режима в Чехословакии
Фестиваль Febiofest 2019: лирика и драма, сказки и ужастики
Протекторат. Жизнь, перечеркнутая свастикой