Воссоздан облик одного из самых почитаемых чешских мучеников

Самое первое упоминание о поселении Непомук, носившем в те времена название Помук, связано с основанием вблизи поселения монастыря цистерциацкого ордена в 1144 г. В его стенах позже начинал свое образование также весьма одаренный и богобоязненный Ян. Speciální poštovní R-nálepka se sv. Janem Nepomuckým. Как показало исследование антропологов, и в данном случае, как и в ряде изображений других святых, ваятели и художники барокко делали упор на символизме образа, а не на исторической точности. Они представляли небесного покровителя Чехии с продолговатым лицом с бородой и усами, обрамленным длинными волосами. Реально же каноник Вышеградского капитула, независимого от Пражской епархии и находившегося в прямом подчинении римской курии, выглядел иначе.

«Мы видим гладко выбритое лицо и тонзуру, кругловидное острижение волос на голове Яна Непомуцкого, подтвержающее его принадлежность к духовному сословию. Посмотрев на него спереди, мы замечаем отсутствие симметрии в нижней челюсти, а при осмотре сзади видна aсимметрия мозговой части черепа»,

– рассказала «Чешскому радио» антрополог Эва Ваничкова.

Как предполагают искусствоведы, во всем мире, существует около 66 000 изображений Яна Непомуцкого, созданных в эпоху барокко, когда началось почитание этого святого. «Умер Непомуцкий в 1393 году, и по прошествии стольких веков его реальный облик был уже художникам не известен. Можно с высокой степенью уверенности, на 70%, сказать, что у святого был короткий череп, относительно удлиненное лицо с узким носом, глазами, расположенными близко, коротко остриженные волосы с тонзурой, выбритой на макушке круговинкой. Он был безбородым, тогда как на всех изображениях мы видим его непременно с бородой,

сообщила Эва Ваничкова из Моравского областного музея г. Брно, подчеркнув, что "ношение удлинных волос и бороды у священников XIV века землях не соответствовало предписаниям того времени".

В результате кропотливой работы и сотрудничества со скульптором Ондржеем Билеком была получена достоверная модель лица Яна Непомуцкого.

Плодотворное сотрудничество

Благодаря этому сотрудничеству ранее был восстановлен и облик доисторических людей. Появился скульптурный портрет принцессы, чьи останки были найдены в пещере «Бычья скала» в Моравском карсте, и копия неандертальца.

- На что опирались специалисты в ходе реконструкции облика одного из самых известных чешских мучеников в мире, покровителя исповедников, лодочников, паромщиков и мельников?

– Портрет воспроизводили с помощью документации скелетных останков, собранной в 1970-е известным антропологом, профессором Эмануэлем Влчеком. Заполучить, пусть и на ограниченное время, мощи Непомуцкого, хранящиеся в пражского храме святого Вита, не представлялось возможным, так что реликвию не тревожили. Спопециалисты работали с эскизами, замерами, фотографиями с разных ракурсов и рентгеновскими снимками.

– Исходя из имеющейся документации, Эва давала мне советы о правильном размещении глаз и других органов, о том, какую они имеют форму и прочем, пояснил молодой скульптор Ондржей Билек, моделировавший расположение черепа, хрящей и мышц, влияющих на выражение лица в целом.

Если бы они могли отсканировать скелетные останки, облик Непомуцкого, по всей видимости, получился бы еще более достоверным.

Инициатива Непомука

– По чьей инициативе возник этот проект?

– Идея родилась в 2017 году и принадлежит жителям городка Непомук, в истории которого Ян Непомуцкий играет особую роль. Однако осуществить замысел удалось не сразу. Проект требовал вложений в размере 150000 крон (менее 6 тысяч евро), выделение которых из местного бюджета не предполагалось.

Как на деле выглядел святой Адальберт Пражский?

«Благодаря дарителям из Словакии, которые пожертвовалки примерно половину требуемой суммы, можно было взяться за проект»,

– сообщил официальный представитель микрорегиона Непомуцкой области Павел Мотейзик.

В настоящее время он хотел бы на основе опыта успешного сотрудничества со специалистами из Брно, помимо прочего, предпринять попытку воссоздания облика святого Войтеха. Этот потомок чешского княжеского рода Славниковичей, известный в мире как Адальберт Пражский, также особо почитается, и отнюдь не только в Непомуцкой области. Он принял смерть от язычников на территории Пруссии 23 апреля 997 года.