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Вопрос о конфликте интересов чешского премьера – Европейская комиссия прислала аудиторское заключение

Антон Каймаков
02-12-2019
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Чехия получила аудиторское заключение Европейской комиссии, касающееся получения дотаций концерном Agrofert и возможного конфликта интересов премьера страны Андрея Бабиша, который этой фирмой некогда владел. Глава кабинета утверждает, что его совесть чиста. В этом же уверена и министр регионального развития Клара Досталова, планирующая выступить с опровержением вменяемых премьеру прегрешений. Европейская комиссия, однако, заявляет, что ничего подобного сделать уже нельзя.

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Клара Досталова, фото: Яна Пржиносилова, Чешское радиоКлара Досталова, фото: Яна Пржиносилова, Чешское радио Министр регионального развития Клара Досталова заявила, что полученное ныне заключение не является окончательным: «В распоряжении говорится о предварительных результатах проверки. Поэтому я не вижу препятствий для принятия каких-либо мер».

На вопрос «Чешского Радио», однако, секретариат Европейской комиссии ответил однозначно – это финальное заключение. Чешская Республика ныне лишь получит перевод документа и в течение последующих двух месяцев может отчитаться о проделанной в связи с этим работе, касающейся высказанных рекомендаций. Что конкретно содержит текст заключения, в настоящий момент никто не знает, документ еще не оглашался.

Лишь еженедельник Respekt со ссылкой на два своих источника, но без уточнения имен, написал, что, как и в предварительных заключениях, полученных на рубеже мая и июня сего года, ревизоры Европейской комиссии подтвердили наличие конфликта интересов, касающегося премьера Чешской Республики Андрея Бабиша.

Андрей Бабиш, фото: ЧТК/Шулова КатержинаАндрей Бабиш, фото: ЧТК/Шулова Катержина В предшествующих документах Европейской комиссией также предлагается Чехии вернуть в общеевропейский бюджет дотационные средства в объеме 450 миллионов крон (1,7 миллиона евро). Речь идет о деньгах для аграрного концерна Agrofert изначально являвшегося собственностью миллиардера и нынешнего премьера государства Андрея Бабиша.

После ужесточения общеевропейских правил Agrofert был переведен владельцем под опеку двух трастовых фондов. Это обстоятельство, как заявляет Андрей Бабиш, доказывает выполнение всех действующих предписаний и исключает возможность конфликта интересов, а значит, его бывшая компания и далее может работать с европейскими дотациями. Премьер Андрей Баббиш также уверен, что стране не придется что-либо возвращать.

Министр иностранных дел Томаш Петршичек уверен, что полученное аудиторское заключение Европейской комиссии необходимо как можно скорее опубликовать: «Если нам придется делать какую-либо корректировку, то это не должно затрагивать налогоплательщиков».

Иван Бартош, фото: Archiv České piratské strany, Flickr, CC BY-SA 2.0Иван Бартош, фото: Archiv České piratské strany, Flickr, CC BY-SA 2.0 Председатель Пиратской партии Иван Бартош считает необходимым, чтобы результаты аудита и тему возможного конфликта интересов чешского премьера обсудили главы всех парламентских партий.

Глава Пиратской партии: «Нам необходимо обсудить дальнейшие шаги. Во-первых, надо определить способ публикации результатов аудита. Надо также решить, будет ли его обсуждать Палата депутатов или ее контрольный комитет. В Сенате также есть специальный орган, занимающийся этими вопросами. Это очень важная тема, так как речь идет о деньгах наших граждан, которые тратятся в соответствие с дотационной политикой».

Между тем для концерна Agrofert уже были разморожены некоторые дотационные суммы. Государственный инвестиционный фонд в минувший четверг заявил, что не видит повода отказывать в перечислении средств, касающихся периода с февраля 2017, когда концерн был переведен в трастовые фонды, по август 2018. Вот только ЕС эти средства может и не компенсировать.

Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоИллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио
Антон Каймаков
02-12-2019
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