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Вопрос цены. Дилемма тысяч трансграничных работников

Лорета Вашкова
27-03-2020
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Границу Чехии ежедневно пересекает 60 тысяч жителей страны, официально работающих в соседней стране – прежде всего в Германии и Австрии. Большинство из них проживает в приграничных районах. Глава кризисного штаба Роман Примула в воскресенье предупредил – согласно тестированию 10% трансграничных работников заражено новым коронавирусом. Ввиду введения в ЧР чрезвычайного положения и призыва со стороны некоторых краевых администраций, в силу на днях вступили правила, запрещающие лицам этой категории выезжать за пределы Чешской Республики на срок менее 21 дня.

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Работа в радиусе более 100 км от границы

Иллюстративное фото: Free-Photos, Pixabay / CC0Иллюстративное фото: Free-Photos, Pixabay / CC0

Фото: ЧТК / Войтех ГаекФото: ЧТК / Войтех Гаек До сих пор данный вопрос не регулировался действующим законодательством. Все вернувшиеся также обязаны оставаться две недели на карантине. Согласно новым правилам, трансграничные работники могут быть трудоустроены в радиусе более чем 100 км от границы.

В Германии работает свыше тридцати семи тысяч чехов, в Австрии - более 12 тысяч. Ситуацию ко всему усугубило то обстоятельство, что многие жители Чехии, не выполняющие никаких служебных обязанностей за рубежом, пересекали границу даже после введения в стране чрезвычайного положения, игнорируя призыв властей не подвергать таким образом себя и других повышенному риску. Полицейским на границе они предъявляли фальшивые справки о трудоустройстве за рубежом. Почему правительство до сих пор закрывало глаза на столь существенный фактор риска?

"Работодатели найдут возможности обеспечить людей жильем"

Ян Гамачек, фото: ЧТК / Михал КамаритЯн Гамачек, фото: ЧТК / Михал Камарит «В Германии и Австрии наличествует целый ряд отраслей и областей, зависимых от чешских сотрудников. Однако в том случае если работодатели хотят удержать нашу рабочую силу, они найдут возможности обеспечить людей жильем. Каким образом они будут это решать, их дело. Использовать можно отели, общежития и другие варианты»,

– сказал министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Принять предупредительные меры во избежание распространения коронавирусной инфекции правительство призвал Кризисный штаб Пльзеньского края.

Иллюстративное фото: Сантери Виинамяки, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0Иллюстративное фото: Сантери Виинамяки, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 Люди, работающие за рубежом, считают, что правительство должно решить новую проблему, которая касается тысяч граждан стран, так как они кормят свои семьи, без проволочек. Многие признаются, что находятся в крайне затруднительном положении в ситуации необходимости немедленного принятия решения, которое надолго может лишить их работы. Электрик Ян Шульц из чешского Литвинова считает, что принятые меры не адекватны.

Правительство нам фактически запрещает трудиться в нормальном режиме, поэтому было бы справедливо, чтобы в такой ситуации министры решили наши проблемы так, как решают проблемы остальных граждан страны,

- считает Ян Шульц.

Многое зависит от того, как сами работодатели отреагируют на ситуацию вокруг коронавируса и положение траснграничных кадров, отмечает чешка Зузана Соукупова, работающая на немецком заводе.

Фото: Герд Альтман, Pixabay / CC0Фото: Герд Альтман, Pixabay / CC0 «Некоторые работодатели из числа более порядочных выходят из положения таким образом, что вводят на предприятии так называемую систему kurzarbeit. Сотрудники, имеющие детей, получают 67% своей номинальной зарплаты, бездетные - 60 %. В одной компании в саксонском Нойкирхене работникам, например, предложили остаться на таких условиях до Пасхи, 12 апреля»,

- рассказала в интервью «Чешскому Радио» Зузана Соукупова.

Исключение сделано для граждан, занятых в сферах здравоохранения и социальных услуг

На саксонской границе, Фото: ЧТК/Славомир КубешНа саксонской границе, Фото: ЧТК/Славомир Кубеш Для многих немецких и австрийских работодателей чехи являются незаменимыми сотрудниками. На основе полученных от правительств Германии и Австрии нот Кабмин Чехии принял решение об исключении из ныне принятых правил для граждан Чехии, занятых в этих странах в сферах здравоохранения, социальных услуг и аварийно-спасательных служб.

Саксония и Бавария выплачивают внеплановые премии

Саксония и Бавария, стремясь всеми силами удержать ценные кадры, нехватка которых чревата драматическими последствиями для этих земель, обязались выплачивать чехам, работающим в упомянутых областях, внеплановые премии. Как сообщил гетман Карловарского края Петр Кубиш, который провел переговоры с администрациями федеральных земель Германии, Бавария будет выплачивать чешским работникам 60 eвро, Саксония – 40 eвро в день.

Петр Кубис, фото: Зденек Трнка, Архив Чешского РадиоПетр Кубис, фото: Зденек Трнка, Архив Чешского Радио Как пояснил гетман:

«Представители отдельных федеральных земель будут поддерживать связь как с работодателями, так и с персоналом сферы обеспечения жильем, чтобы предложить нашим гражданам, которые там трудятся, временное проживание на очень выгодных условиях»

Якуб Новак и тро его коллег работают в немецком мясоразделочном цеху в двадцати км от границы. Работодатель предложил им жилье на необходимый срок времени, как и его оплату. Некоторые фирмы сообщили чехам, что они могут остаться дома с тем, что данный период им оплачиваться не будет, однако сотрудников также не уволят. Иным предложили воспользоваться системой kurzarbeit.

Как информировал ранее глава МВД, жителей Чешской Республики, трудоустроенных в Польше и Словакии, изменение правил не коснется. «Режим пересечения ими границ в данном случае останется прежним – эпидемия коронавируса нового типа в этих странах не настолько масштабная; в Словакии и Польше также работает намного меньше чехов, чем в Австрии и Германии».

Лорета Вашкова
27-03-2020
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