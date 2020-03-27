Вопрос цены. Дилемма тысяч трансграничных работников

Работа в радиусе более 100 км от границы

До сих пор данный вопрос не регулировался действующим законодательством. Все вернувшиеся также обязаны оставаться две недели на карантине. Согласно новым правилам, трансграничные работники могут быть трудоустроены в радиусе более чем 100 км от границы.

В Германии работает свыше тридцати семи тысяч чехов, в Австрии - более 12 тысяч. Ситуацию ко всему усугубило то обстоятельство, что многие жители Чехии, не выполняющие никаких служебных обязанностей за рубежом, пересекали границу даже после введения в стране чрезвычайного положения, игнорируя призыв властей не подвергать таким образом себя и других повышенному риску. Полицейским на границе они предъявляли фальшивые справки о трудоустройстве за рубежом. Почему правительство до сих пор закрывало глаза на столь существенный фактор риска?

"Работодатели найдут возможности обеспечить людей жильем"

«В Германии и Австрии наличествует целый ряд отраслей и областей, зависимых от чешских сотрудников. Однако в том случае если работодатели хотят удержать нашу рабочую силу, они найдут возможности обеспечить людей жильем. Каким образом они будут это решать, их дело. Использовать можно отели, общежития и другие варианты»,

– сказал министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Принять предупредительные меры во избежание распространения коронавирусной инфекции правительство призвал Кризисный штаб Пльзеньского края.

Люди, работающие за рубежом, считают, что правительство должно решить новую проблему, которая касается тысяч граждан стран, так как они кормят свои семьи, без проволочек. Многие признаются, что находятся в крайне затруднительном положении в ситуации необходимости немедленного принятия решения, которое надолго может лишить их работы. Электрик Ян Шульц из чешского Литвинова считает, что принятые меры не адекватны.

Правительство нам фактически запрещает трудиться в нормальном режиме, поэтому было бы справедливо, чтобы в такой ситуации министры решили наши проблемы так, как решают проблемы остальных граждан страны,

- считает Ян Шульц.

Многое зависит от того, как сами работодатели отреагируют на ситуацию вокруг коронавируса и положение траснграничных кадров, отмечает чешка Зузана Соукупова, работающая на немецком заводе.

«Некоторые работодатели из числа более порядочных выходят из положения таким образом, что вводят на предприятии так называемую систему kurzarbeit. Сотрудники, имеющие детей, получают 67% своей номинальной зарплаты, бездетные - 60 %. В одной компании в саксонском Нойкирхене работникам, например, предложили остаться на таких условиях до Пасхи, 12 апреля»,

- рассказала в интервью «Чешскому Радио» Зузана Соукупова.

Исключение сделано для граждан, занятых в сферах здравоохранения и социальных услуг

Для многих немецких и австрийских работодателей чехи являются незаменимыми сотрудниками. На основе полученных от правительств Германии и Австрии нот Кабмин Чехии принял решение об исключении из ныне принятых правил для граждан Чехии, занятых в этих странах в сферах здравоохранения, социальных услуг и аварийно-спасательных служб.

Саксония и Бавария выплачивают внеплановые премии

Саксония и Бавария, стремясь всеми силами удержать ценные кадры, нехватка которых чревата драматическими последствиями для этих земель, обязались выплачивать чехам, работающим в упомянутых областях, внеплановые премии. Как сообщил гетман Карловарского края Петр Кубиш, который провел переговоры с администрациями федеральных земель Германии, Бавария будет выплачивать чешским работникам 60 eвро, Саксония – 40 eвро в день.

Как пояснил гетман:

«Представители отдельных федеральных земель будут поддерживать связь как с работодателями, так и с персоналом сферы обеспечения жильем, чтобы предложить нашим гражданам, которые там трудятся, временное проживание на очень выгодных условиях»

Якуб Новак и тро его коллег работают в немецком мясоразделочном цеху в двадцати км от границы. Работодатель предложил им жилье на необходимый срок времени, как и его оплату. Некоторые фирмы сообщили чехам, что они могут остаться дома с тем, что данный период им оплачиваться не будет, однако сотрудников также не уволят. Иным предложили воспользоваться системой kurzarbeit.

Как информировал ранее глава МВД, жителей Чешской Республики, трудоустроенных в Польше и Словакии, изменение правил не коснется. «Режим пересечения ими границ в данном случае останется прежним – эпидемия коронавируса нового типа в этих странах не настолько масштабная; в Словакии и Польше также работает намного меньше чехов, чем в Австрии и Германии».