Вооружения, оснащенные искусственным интеллектом – армия готовится к комплексной модернизации

Если в обязанности армии входит оборона государства, а также борьба с терроризмом, вооруженные силы срочно должны пройти процесс модернизации, сообщил в ходе встречи начальник Генштаба, генерал Алеш Опата.

«Наивысший приоритет имеют проекты, которые дают мгновенный результат. На мой взгляд, это бронежилеты, тактическая экипировка, стрелковое оружие, приборы ночного видения», - перечислил Опата.

Генерал в этой связи отметил, что военнослужащие вынуждены пользоваться устарелой техникой, которую имеют на вооружении и десятки лет. Ключевой Опата считает модернизацию сухопутных войск.

«Я не имею в виду лишь танки и БМП, мы нуждаемся также в робототехнике, разведывательных и наступательных беспилотных аппаратах», - цитирует Опату издание Deník. Армия рассчитывает также на использование вооружений, оснащенных искусственным интеллектом.

По мнению министра обороны Любомира Метнара, ранее главная проблема армии заключалась в ее недостаточном финансировании. Ситуация меняется, убежден министр. К необходимости увеличить оборонный бюджет с пониманием относятся все политические силы в стране. В этом году удалось заключить контракты на закупку военной техники и вооружения на общую сумму 14,5 млрд крон (580 млн евро), уточнил далее Метнар. Министерство обороны намерено выделить на модернизацию армии до 2027 года 100 млрд крон (4 млрд евро).

В грядущем 2019 году ожидается подписание контрактов на приобретение армией 210 БМП, а также многоцелевых вертолетов. Генерал Опата перечислил и другие приоритеты – таковыми являются закупка мобильных радаров из Израиля (MADR), а также артиллерийского орудия калибра, соответствующего стандартам НАТО.

По мнению Опаты, важно создать эффективную систему командования и управления. «В данном случае мы пошли по пути децентрализации ответственности», - сообщил начальник Генштаба. Ряд задач будет решаться на более низком уровне.

Начальник Генштаба далее отметил, что растет значение киберпространства и меняется характер вооруженных конфликтов. «Успех будет зависеть от способности дать правильную оценку полученной информации и понять ситуацию».

«Гибридные угрозы по своему определению не подпадают под категорию «вооруженный конфликт», то есть не являются поводом для принятия мер коллективной обороны по статье 5 Вашингтонского договора. Тем не менее, дезинформационные компании и кибернетические атаки являются серьезной угрозой для стабильности и процветания открытого общества».

Опата далее обратил внимание на нестабильную с точки зрения безопасности ситуацию в странах, соседствующих с европейскими государствами. Армия должна быть готова к тому, чтобы воспрепятствовать экспорту насилия из слабых стран, находящихся на гране распада, непосредственно в Чехию.

«Наша армия должна быть готова к самостоятельной акции на случай, если чешские граждане будут подвержены угрозе за рубежом в результате возникновения внезапного кризиса», - сообщил генерал. По мнению Опаты, Чехия должна быть готова и к реакции на прямое вооруженное нападение своей страны, хотя эта угроза незначительна.

На собрании выступил также Верховный главнокомандующий Армии ЧР, президент Милош Земан. Глава государства ратовал за увеличение контингента чешских военнослужащих в Афганистане.

«Давайте не будем поддаваться иллюзиям, будто кто-то придет нам на смену, если мы уйдем из Афганистана. Мы обречены на то, чтобы остаться в этой стране во имя сохранности нашей цивилизации, если хотите, евро-американской цивилизации», - сообщил Земан.

