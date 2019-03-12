Вооружение Армии Чешской Республики

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Архив передач
Фотогалерея военной техники и оснащения Армии Чешской Республики,
продемонстрированной в Праге на Летенском поле в день празднования
100-летия со дня основания Чехословакии 28 октября 2018 года.
«У нас нет ни заокеанских портов, ни заокеанских кораблей. Небо – это
наше море». Именно эта цитата стала лозунгом не одного поколения
чехословацких…
Производитель военных и гражданских радаров ERA, который входит в
группу Omnipol, подписал контракт с венгерским HungaroControl на…
Гибридные угрозы, модернизация армии, а также необходимость участия
чешских военнослужащих в миссиях в Афганистане - эти темы обсуждались
на…
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