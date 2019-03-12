Вооружение Армии Чешской Республики

Антон Каймаков
12-03-2019
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Фотогалерея военной техники и оснащения Армии Чешской Республики, продемонстрированной в Праге на Летенском поле в день празднования 100-летия со дня основания Чехословакии 28 октября 2018 года.

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