Волшебный клей для ремонта костей

Клей на мази

Число переломов в Чехии растет, утверждают врачи. Новая разработка – плод совместных усилий специалистов клиники травматологии Факультетской больницы Брно, медицинского факультета Университета им. Масарика и исследовательского центра CEITEC. Пока его тестировали на костях поросят.

«В случае оскольчатых переломов со смещением многих фрагментов костной ткани, которые задевают сустав, заживление нередко происходит долго. Поэтому приходится делать операцию, но и такое вмешательство совсем не обязательно приносит требуемый эффект. Пациент долгое время может страдать от ограничения подвижности сустава или хронической боли в травмированной конечности»,

— сообщил пресс-секретарь Факультетской больницы Брно Павел Жара.

Именно в таких случаях способен помочь клей, разработанный чешскими специалистами.

– В воздействии этого материала важную роль играет адгезивный эффект, то есть сцепление, когда костные отломки прикрепляют друг к другу. Одновременно клей обладает пористостью, что позволяет прорастать клеткам костной ткани через структуру этого клейкого вещества, а также стимулировать вращивание клеток. Оно должно улучшать регенерацию костной ткани,

– рассказал редактору «Радио Прага» Зденьке Кухиневой главврач Клиники травматологии Mилан Кртичка, который является руководителем исследовательской группы Факультетской больницы Брно.

Быстрее вернуться в строй

– Насколько может сократиться благодаря этой новинке время фиксации костных отломков при оскольчатом переломе, например, руки?

– Мы планируем использовать наш клей в сочетании с традиционными методами – шиной или фиксацией винтами. Тем не менее, и после такой операции зачастую приходится прибегнуть к дополнительной фиксации, гипсовой шине. После использования клея, процесс затвердения которого длится 72 часа, как мы предполагаем, никакой иной фиксации уже не потребуется, и уже допускается загрузка всех суставов поврежденной конечности. Через год после введения клея после него не должно остаться никакого следа.

Таинственные полимеры

– Как выглядит это препарат, и какого он цвета?

– Это вещество белого цвета, довольно густой консистенции, похоже на хорошо взболтанный гипсовый раствор. Оно обладает уникальным свойством – благодаря разработке наших коллег из научно-исследовательского центра CEITEC политехнического института Брно, и при давлении протекает через тонкую иглу. Поэтому его можно вводить при помощи шприца.

– Каков состав клея? Что является в этой композиции главным компонентом?

– Это смесь веществ, свойственных нашему организму. Основой является неорганический минерал гидроксиапатит, минерал костных тканей. В состав также входят полимеры, однако пока изобретение не было запатентовано, мы не можем разглашать подробности. Присутствуют в клее и вещества, которые находятся в живых организмах, они увеличивают адгезивный эффект. Достаточно одного или двух – в зависимости от сложности перелома, миллилитров этого препарата.

– Сколько времени понадобится для внедрения нового лекарства в практику?

– В настоящее время мы завершили тестирование, не прибегая к опытам на живых организмах. Это станет следующей стадией, которая займет пять-семь лет. После этого можно приступить к клиническим испытаниям и проводить исследования воздействия препарата на человеческий организм,

– подытоживает Mилан Кртичка.

Хотя в Стамбуле, как мы помним, у Семен Семеныча не было ни открытого, ни закрытого перелома, с его «костяной ногой» в финале фильма клей помог бы справиться куда быстрее – возможно, и подъемный кран бы не понадобился!

