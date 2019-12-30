Волшебник, соткавший «золотой век» чешского анимационного кино

"Подари мне Трнку"

Недаром поэтому книги, иллюстрированные Трнкой, передаются в чешских семьях по наследству и выставляются в галереях. Он обращался к мировой и национальной классике как иллюстратор и как мультипликатор. Многие из нарисованных героев обретали свою тряпичную и деревянную плоть в куклах, показывая способность тончайших оттенков эмоционального выражения благодаря подсветке и изменению положений тела – мимикой художник их осознанно не наделял. Чаще всего эти «артисты» сохраняли молчание, на первый план в фильмах выходила музыка. Одним из исключений в плане «обета молчания» стал полнометражный «Бравый солдат Швейк» 1955 г., сохранивший для нас голос друга художника, легендарного актера-комика Яна Вериха. Некоторые именитые чешские кинокритики считали «Бравого солдата Швейка» лучшей к 1983 году экранизацией романа Гашека.

«Иржи Трнка – волшебник, способный придать форму мечтам детства» – это высказывание о нем Жана Кокто поражает своей меткостью. Трнка снял около сорока рисованных и кукольных лент, став классиком этого жанра. Его кукольные персонажи осиливали неоднозначные и сложные темы, а приемы и технические трюки, анимация, которая чередовалась с живой актерской игрой, были для своего времени новаторскими.

Премия Ганса-Христиана Андерсена за иллюстрации

По случаю 50-летия со дня смерти этого доброго гения мультипликации, который за год до своей смерти удостоился премии Ганса-Христиана Андерсена за иллюстрации к книгам, выставка открыта и в GASK. Как один из немногих иллюстратотров в мире, он рисовал левой и правой рукой, а также одновременно обеими, тогда как писал исключительно правой. С куклами Иржи Трнка, родившийся в Пльзене в 1912 году, начал играть совсем в раннем возрасте. Его бабушка и мама, бывшая портнихой, подрабатывали поделками, шили своими руками тряпичные куклы, мастерили деревянные игрушки. Навыки шитья будущий кукольник и костюмер приобрел от своей матери, чем немало позже удивлял своих коллег. Судьбоносной для одаренного юноши стала встреча с молодым Йозефом Скупой, автором Спейбла и Гурвинека, о чем, однако, написано немало.

Своему земляку Плзень, став в 2015 году Европейской столицей культуры, посвятил замечательную выставку. Именно в Пльзене началось творческое становление будущего мультипликатора и художника, здесь он переступил порог театра им. Скупы, для которого создал не менее марионеток, исколесивших мир, на местном Центральном кладбище он также был похоронен.

- Фильмы, созданные моим отцом, не предназначаются детям, и было бы ошибочным полагать обратное. Надо сказать, что детям они и не по вкусу. Это киноленты, которые нравятся взрослым, вспоминающим о детстве, никогда не прожитом ими. Это ближе всего к правде,

- так отозвался об аудитории зрителей, в которой находит отклик многоплановое творчество замечательного художника-мультипликатора, его сын Ян Трнка, инициатор пльзенской выставки.

Признаюсь, что, не говоря уже про детские фильмы «Шпаличек» (Špalíček národních písní a říkadel od Mikoláše Alše) и «Принц Баяя», мне трудно полностью разделить это мнение. И среди несовершеннолетних, чаще старшего возраста, встречаются поклонники поэтики Трнки. Их радует узнавание в мультфильмах почерка любимого иллюстратора. В любом случае, это также вопрос того, на какую кинопланету приглашают своих детей сами родители.

Иржи Трнка весьма плодотворно сотрудничал с художником, мультипликатором и карикатуристом Адольфом Борном, ушедшим из жизни в 2016 году. Борна в последние годы его жизни крайне волновала судьба чешского фильма и удручал радикально технизированный мир, способствующий, по его мнению, современному оглуплению человечества и обесцениванию того, что добывалось в сфере культуры годами большими трудами. Он указывал на то, что отец чешской мультипликации Иржи Трнка «создал поистине «золотой век» чешского мультипликационного кино, возвышенность которого вытеснили американские и японские мультики без единой стоящей мысли».

– Стремление к техническому совершенству, к которому сегодня все чаще прибегают, умерщвляет творческий процесс. Вспоминаю, как мы начинали снимать в основанной Трнкой студии Bratři v triku кукольный фильм «Робинзон Крузо» и другие киноленты. Наши сотрудники, причем даже из числа представителей вспомогательных профессий, были преисполнены энтузиазма, но такой коллективный труд сегодня почти исчез. А нынешнее влияние американского и японского мультипликационного цеха уничтожило ту культуру, которую создал – я говорю это без ложной скромности – Иржи Трнка. Помню я также его ухищрения и дипломатические способности. Однажды, когда ему требовалось выбить деньги на съемку очередного мультфильма, он пригласил чиновников к себе в студию. На столе красовались бутылки вина венгерского, болгарского и чешского производства. Ко всему этому угощению он вдобавок потчевал их показом американского фильма. И после такого вечера они у него спрашивали: Так сколько же тебе, товарищ, требуется денег?

Bratři v triku

В Прагу Трнка перебрался во время Второй мировой войны. В 1936 году открыл Деревянный театр Трнки, продержавшийся на плаву всего лишь год. Позже благодаря сотрудничеству Трнки с Герминой Тырловой и Карлом Земаном появилась знаменитая студия Bratří v triku, где рождались оригинальные кукольные и рисованные фильмы, зачастую весьма поэтические и удивляющие трактовкой образов, превосходившие по уровню работы многих коллег этого киноцеха из других стран. Это принесло ему признание на международном поприще и ряд престижных премий. Один из первых опытов Трнки в этой студии, 9-минутный фильм «Животные и разбойники»( Zvířátka a Petrovští)по мотивам сказки братьев Гримм, был вдохновлен сценой из балета Oскара Недбала «Из сказки в сказку» и удостоен главной награды в Каннах в 1946 году.

Пражской студии это принесло всемирную известность. Разумеется, при коммунистическом режиме Bratři v triku не могли oстаться независимыми в идеологическом и финансовом плане и стали частью государственной киноиндустрии. Позже Трнка основал собственную «Студию кукольных фильмов», благодаря которой в этой "наковальне" в течение двадцати лет будут рождаться подлинные шедевры. В его пражскую мастерскую также нередко приходили дети, от которых он был готов выслушать критические замечания.

«Рука вездесуща с давних времен...

В последние годы жизни художник посвятил много энергии оформлению чешских павильонов на ЕXPO-67 в Монреале и EXPO’58 в Брюсселе, а также вновь вернулся к скульптуре, живописи и иллюстрированию книг. О ленте «Рука», занявшей четвертое место в списке лучших анимационных фильмов всех времен, мастер написал: «Рука вездесуща с давних времен, она была всегда. Она не разбирает национальностей и заставляет каждого человека делать то, что он не хочет делать по своей собственной воле».

После похорон Трнки в 1969 году этому фильму было суждено двадцать лет отбывать свой срок на полке, из проката картину-манифест изъяли.