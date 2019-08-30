Вокруг памятника маршалу Коневу продолжают кипеть страсти

Администрация Праги-6 приняла решение закрыть памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который недавно был в очередной раз облит красной краской, толстой пленкой, натянутой на строительные леса. Практически сразу же пленка была сорвана неизвестным. Районные власти намереваются восстановить «защитную оболочку».
«Все это лишь доказывает, какие страсти вызывает эта скульптура. Одни ее разрисовывают, другие срывают защиту от краски», – подчеркнул в интервью «Чешскому Радио» пресс-секретарь администрации Праги-6 Ондржей Шрамек.
После того как пленка была сорвана неизвестным, власти направили туда наряд полиции. «Поскольку там велась трансляция СМИ, нарушителя будет несложно найти», – сообщил также Ондржей Шрамек.
«Невозможно охранять памятник и одновременно его там оставить. Это место превратилось бы в зону боевых действий. Если окажется, что защитная пленка была повреждена, может быть подано заявление о совершении правонарушения», – подчеркнул он.
Металлическая конструкция с пленкой была установлена вокруг монумента 30 августа, в первой половине дня. Пресс-секретарь сообщил, что районная администрация считает такой способ наиболее эффективным методом защиты памятника, находящегося в общественном пространстве. По словам Шрамека, установка камер слежения не сможет предотвратить акты вандализма.
Год назад на монументе были установлены разъяснительные таблички, где, в частности, сообщается о роли маршала в подавлении Венгерского восстания 1956 года, возведении Берлинской стены в 1961 году и подготовке вторжения в Чехословакию в 1968 году. Однако их появление неизвестные граждане не сочли достаточными – в ночь на 22 августа 2019 года, в день 51-й вторжения, краской была вновь облита нижняя часть скульптуры и постамент, на котором также вывели слова: «Нет кровавому маршалу! Не забудем» и цифры «45, 56, 61, 68».
Администрация отказалась в очередной раз тратить средства на очистку памятника, что вызвало протесты со стороны посольства РФ и МИД России. Позже монумент был очищен добровольцами.