Вокруг памятника маршалу Коневу продолжают кипеть страсти

Катерина Айзпурвит
30-08-2019
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Администрация Праги-6 приняла решение закрыть памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который недавно был в очередной раз облит красной краской, толстой пленкой, натянутой на строительные леса. Практически сразу же пленка была сорвана неизвестным. Районные власти намереваются восстановить «защитную оболочку».

Фото: Ондржей Шрамек, архив Праги-6Фото: Ондржей Шрамек, архив Праги-6 «Все это лишь доказывает, какие страсти вызывает эта скульптура. Одни ее разрисовывают, другие срывают защиту от краски», – подчеркнул в интервью «Чешскому Радио» пресс-секретарь администрации Праги-6 Ондржей Шрамек.

Памятник маршалу Коневу в Праге, фото: ЧТК / Вит ШиманекПамятник маршалу Коневу в Праге, фото: ЧТК / Вит Шиманек После того как пленка была сорвана неизвестным, власти направили туда наряд полиции. «Поскольку там велась трансляция СМИ, нарушителя будет несложно найти», – сообщил также Ондржей Шрамек.

«Невозможно охранять памятник и одновременно его там оставить. Это место превратилось бы в зону боевых действий. Если окажется, что защитная пленка была повреждена, может быть подано заявление о совершении правонарушения», – подчеркнул он.

Металлическая конструкция с пленкой была установлена вокруг монумента 30 августа, в первой половине дня. Пресс-секретарь сообщил, что районная администрация считает такой способ наиболее эффективным методом защиты памятника, находящегося в общественном пространстве. По словам Шрамека, установка камер слежения не сможет предотвратить акты вандализма.

Год назад на монументе были установлены разъяснительные таблички, где, в частности, сообщается о роли маршала в подавлении Венгерского восстания 1956 года, возведении Берлинской стены в 1961 году и подготовке вторжения в Чехословакию в 1968 году. Однако их появление неизвестные граждане не сочли достаточными – в ночь на 22 августа 2019 года, в день 51-й вторжения, краской была вновь облита нижняя часть скульптуры и постамент, на котором также вывели слова: «Нет кровавому маршалу! Не забудем» и цифры «45, 56, 61, 68».

Администрация отказалась в очередной раз тратить средства на очистку памятника, что вызвало протесты со стороны посольства РФ и МИД России. Позже монумент был очищен добровольцами.

Катерина Айзпурвит
30-08-2019
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