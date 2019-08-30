Вокруг памятника маршалу Коневу продолжают кипеть страсти

«Все это лишь доказывает, какие страсти вызывает эта скульптура. Одни ее разрисовывают, другие срывают защиту от краски», – подчеркнул в интервью «Чешскому Радио» пресс-секретарь администрации Праги-6 Ондржей Шрамек.

После того как пленка была сорвана неизвестным, власти направили туда наряд полиции. «Поскольку там велась трансляция СМИ, нарушителя будет несложно найти», – сообщил также Ондржей Шрамек.

«Невозможно охранять памятник и одновременно его там оставить. Это место превратилось бы в зону боевых действий. Если окажется, что защитная пленка была повреждена, может быть подано заявление о совершении правонарушения», – подчеркнул он.

Металлическая конструкция с пленкой была установлена вокруг монумента 30 августа, в первой половине дня. Пресс-секретарь сообщил, что районная администрация считает такой способ наиболее эффективным методом защиты памятника, находящегося в общественном пространстве. По словам Шрамека, установка камер слежения не сможет предотвратить акты вандализма.

Год назад на монументе были установлены разъяснительные таблички, где, в частности, сообщается о роли маршала в подавлении Венгерского восстания 1956 года, возведении Берлинской стены в 1961 году и подготовке вторжения в Чехословакию в 1968 году. Однако их появление неизвестные граждане не сочли достаточными – в ночь на 22 августа 2019 года, в день 51-й вторжения, краской была вновь облита нижняя часть скульптуры и постамент, на котором также вывели слова: «Нет кровавому маршалу! Не забудем» и цифры «45, 56, 61, 68».

Администрация отказалась в очередной раз тратить средства на очистку памятника, что вызвало протесты со стороны посольства РФ и МИД России. Позже монумент был очищен добровольцами.