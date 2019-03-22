Военврачи – всегда на передовой

В городе Градец-Кралове, расположенном в 115 километрах к востоку от Праги, с 2010 года постоянно дислоцированы 6-й и 7-й полевые госпитали, а также рота поддержки, обеспечивающая логистику обоих медицинских подразделений. Современные полевые больницы – это контейнерно-палаточные городки, укомплектованные всем необходимым оборудованием, которые в кратчайшие сроки можно подготовить к отправке на новое место назначения, находящееся в тысячах километрах от родной стороны.

«Наше оснащение практически соответствует уровню областной больницы. Все то же самое, только в передвижном варианте. Оборудование чуть проще, но специально подготовлено для транспортировки. Здесь есть томограф, передвижные рентгены, аппараты искусственного дыхания, устройства дозированной подачи жидких лекарственных препаратов…», – комментирует начальник 6-го полевого госпиталя 4-й бригады быстрого реагирования подполковник Радек Угер. В полном составе его подразделение, например, работало в Кабуле в 2008 году.

«В первую очередь мы ориентированы на лечение хирургических пациентов – людей, получивших пулевые и осколочные ранения во время боевых действий или в результате взрывов… Но точно также мы можем обеспечить лечение самых обыкновенных заболеваний или же нарушений функционирования внутренних органов, – говорит Радек Угер, который, как и его подчиненные, служил также в медицинских подразделениях иных членских государств НАТО. Кроме Афганистана начальник 6-го полевого госпиталя помогал пациентам в Ираке – спасал подорвавшихся на минах детей. – Необходимо сосредоточиться на ранении, не обращая внимания на то, какой пациент перед вами. Главной задачей является оказание помощи на максимальном уровне. Однако раненый ребенок все равно остается у вас в памяти. Вы не забудете его до самой смерти».

После возвращения из заграничных миссий военные медработники чаще всего несут службу в отделениях неотложной помощи – там, где их опыт совместной работы с коллегами по НАТО наиболее востребован.

«Работа в составе международных групп очень важна – это хороший тренинг. Мне, например, была очень полезна служба вместе с французами. Они применяют несколько иную методику при оказании помощи. Мы учились друг у друга», – рассказывает старший лейтенант Давид Шамал, врач бригады неотложной помощи Краловоградецкого края.

В составе 7-го полевого госпиталя 7-й механизированной бригады Армии Чешской Республики Давид Шамал принял участие в миротворческой миссии в Афганистане: «Служба там и здесь отличается количеством травмированных пациентов. Дома мы такого количества травм не видим. А еще в Афганистане среди наших пациентов было очень много детей. В Чехии с таким количеством детских пациентов, к счастью, я не сталкиваюсь».