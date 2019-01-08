Во избежание польской трагедии квест-комнаты в Чехии проверят на пожароопасность

Лорета Вашкова
08-01-2019
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Пожарные службы Чехии во избежание трагедии, потрясшей в конце минувшей недели Польшу, считают необходимым провести проверки зданий, где оборудованы квест-комнаты. В Кошалине на северо-западе в пятницу, 4 января, в результате пожара в игровом помещении погибли пятеро 15-летних девочек – вероятно, от отравления дымом. Они хотели отметить день рождения одной из них оригинальным образом, пройдя квест, и в соответствии с условиями игры оказались запертыми в маленькой комнате. Oтсюда можно было выйти, решив все головоломки. Однако в здании вспыхнул пожар, и к моменту прибытия пожарных огонь охватил весь первый этаж здания. Инициативу пражских пожарных поддерживает Генеральное управление противопожарной службы ЧР.

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Пожар в Кошалине, фото: ЧТК / AP PhotoПожар в Кошалине, фото: ЧТК / AP Photo Во время пожара в Кошалине также пострадал 25-летний мужчина, получивший сильные ожоги. Как сообщило информагентство ЧТК со ссылкой на польские источники, в помещении не были соблюдены правила пожарной безопасности и отсутствовала возможность экстренной эвакуации. Кроме того, в квест-комнате нашли несколько свечей – видимо, игра предполагала использование открытого огня, что недопустимо, например, по правилам, установленным в квест-комнатах на территории Чехии. Сотрудник заведения, ответственный за проведение игры, по всей видимости, отсутствовал в комнате в момент возгорания. Контрольные рейды, проведенные в ряде игорных заведений Польши, показали ряд недостатков, поэтому тринадцать из них были закрыты.

Фото: Тоны Уэбстер, Flickr, CC BY-SA 2.0Фото: Тоны Уэбстер, Flickr, CC BY-SA 2.0 Пражские пожарные будут в первом квартале текущего года до конца марта проводить проверки десятков квест-комнат. «Проверки будут такими же строгими, как и во время процедуры сдачи на территории Чехии других зданий в эксплуатацию»,

– сообщил «Чешскому Радио» пресс-секретарь пражской Пожарной службы Maртин Кавка.

«Мы будем проводить проверки в соответствии с нормативами, которые были нашей Пожарной службой одобрены. Будем проверять такие игровые залы, чтобы выяснить, соблюдаются ли там все правила безопасности также по прошествии определенного времени. Весьма тщательно будут проверяться противопожарное оборудование и соответствующий инвентарь, наличие аварийных выходов, то есть проверки будут комплексными».

Квест-комната, фото: Freeden & Oberbeck, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0Квест-комната, фото: Freeden & Oberbeck, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Сколько в Чехии квест-комнат? Никто не знает

Квест-комната, фото: Трифена Мэйхю, Wikimedia Commons, открытый источникКвест-комната, фото: Трифена Мэйхю, Wikimedia Commons, открытый источник Комплексные мероприятия госнадзора над игровыми помещениями будут проводиться наугад, и в зависимости от итогов проверок конкретных квест-комнат будет приниматься решение о целесообразности проведения в них повторных контрольно-проверочных рейдов.

Внеочередные проверки будут осуществляться на территории всей Чехии. Инициировать рейды до конца января 2019 года намерено также Генеральное управление противопожарной спасательной службы. Об этом «Чешскому Радио» сообщила глава отдела по профилактике данной службы Кветослава Скалска. По словам Скалской, в Чешской Республике не существует единого государственного реестра игровых помещений подобного рода, что также затрудняет выполнение задачи.

Лорета Вашкова
08-01-2019
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