Во избежание польской трагедии квест-комнаты в Чехии проверят на пожароопасность

Во время пожара в Кошалине также пострадал 25-летний мужчина, получивший сильные ожоги. Как сообщило информагентство ЧТК со ссылкой на польские источники, в помещении не были соблюдены правила пожарной безопасности и отсутствовала возможность экстренной эвакуации. Кроме того, в квест-комнате нашли несколько свечей – видимо, игра предполагала использование открытого огня, что недопустимо, например, по правилам, установленным в квест-комнатах на территории Чехии. Сотрудник заведения, ответственный за проведение игры, по всей видимости, отсутствовал в комнате в момент возгорания. Контрольные рейды, проведенные в ряде игорных заведений Польши, показали ряд недостатков, поэтому тринадцать из них были закрыты.

Пражские пожарные будут в первом квартале текущего года до конца марта проводить проверки десятков квест-комнат. «Проверки будут такими же строгими, как и во время процедуры сдачи на территории Чехии других зданий в эксплуатацию»,

– сообщил «Чешскому Радио» пресс-секретарь пражской Пожарной службы Maртин Кавка.

«Мы будем проводить проверки в соответствии с нормативами, которые были нашей Пожарной службой одобрены. Будем проверять такие игровые залы, чтобы выяснить, соблюдаются ли там все правила безопасности также по прошествии определенного времени. Весьма тщательно будут проверяться противопожарное оборудование и соответствующий инвентарь, наличие аварийных выходов, то есть проверки будут комплексными».

Сколько в Чехии квест-комнат? Никто не знает

Комплексные мероприятия госнадзора над игровыми помещениями будут проводиться наугад, и в зависимости от итогов проверок конкретных квест-комнат будет приниматься решение о целесообразности проведения в них повторных контрольно-проверочных рейдов.

Внеочередные проверки будут осуществляться на территории всей Чехии. Инициировать рейды до конца января 2019 года намерено также Генеральное управление противопожарной спасательной службы. Об этом «Чешскому Радио» сообщила глава отдела по профилактике данной службы Кветослава Скалска. По словам Скалской, в Чешской Республике не существует единого государственного реестра игровых помещений подобного рода, что также затрудняет выполнение задачи.