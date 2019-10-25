Во что переоборудовать пустующие телефонные будки?

Позвони мне, позвони

Действующие телефоны-автоматы останутся лишь в самых маленьких населенных пунктах. Их жители нередко пользуются возможностью бесплатно принимать входящие звонки на таксофон, так как каждый из них имеет собственный номер.

– В деревнях с населением до двухсот человек таксофоны не будут упразднены. Это связано с обязательствами по предоставлению универсальных услуг телефонной связи населению,

– сообщила Radio Prague International пресс-секретарь O2 Итка Паюркова.

Teлефоны останутся доступным средством уличной связи в местах, соответствующих параметрам, предусмотренным требованиями Чешского управления телекоммуникаций. Еще один довод в пользу сохранения таксофонов в телефонных будках в некоторых точках – слабый сигнал сотовой связи.

Потерю доходов от эксплуатации таксофонов мобильному оператору компенсирует государство. Размер дотаций на один универсальный телефон -автомат составляет около 9000 крон (353 евро) в год.

– В настоящее время в общественных местах Чешской Республики установлены четыре тысячи телефонов-автоматов. В 2020 году их численность сократится до примерно 1150-и. Таксофоны мало востребованы, многими из них люди пользуются реже одного раза в месяц.

– Tаксофон можно устранить, оставив на месте телефонные будки, которые могли бы в будущем использоваться по другому назначению. В некоторых местах их ранее переоборудовали под мини-библиотеки. В Чехии, к слову, можно встретить небольшие читательские уголки в самых неожиданных местах, и на автобусных остановках небольших городов. Число мини-библиотек на улице, в которых можно одолжить книжку и оставить на полке свою собственную, как и прочитанный журнал, за последние годы увеличилось. Рассматривается ли вообще какoй-либо из вариантов второй их жизни?

– Да. В случае упразднения телефонных будок мы находим экологический вариант. Если к ним проявят интерес, аналогичный устремлениям организаторов проекта Knihobudky («Книгобудки»), мы с удовольствием предоставим это оборудование в пользование. В Чехии пустующие телефонные будки используют для разных целей. Нам известно, что в некоторых случаях из таких кабин сделали так называемую рабочую будку; в деревнях их превращают, например, в официальную доску объявлений. Идеи использования – самые разнообразные,

– отмечает Итка Паюркова.

Телефонную будку может приобрести и частное лицо.

Все четыре тысячи автоматов будут работать до последнего дня текущего года, сообщил оператор O2. Больше всего общественных телефонных будок – 30000 – в Чехии было установлено оператором O2 на рубеже веков. С наступлением технологий мобильной связи их число стало постепенно сокращаться. Сети сотовых операторов сегодня покрывают практически всю территорию Чехии, 97%.