Внимание! За вами шпионит робот-пылесос

Конкурс Big Brother Awards впервые осуществился в 1998 году в Великобритании. Идея прижилась во многих странах мира. В Чехии, где статуэтку «Большого брата» вручают с 2005 года, организацией конкурса занялась Iuridicum Remedium. Жюри Big Brother Awards состоит из юристов, правозащитников, специалистов по новым технологиям, представителей средств массовой информации. В этом году в его состав вошли девять человек.

Звания лауреатов премии ежегодно присуждаются в отдельных категориях «Сыщик в лице компании», «Сыщик в лице учреждения», (Úřední slídil), «Изречение года». Самым большим соглядатаем в категории учреждении признано Финансовое управление Oломоуцкого края, потребовавшее от молодоженов данных, касающихся свадьбы. Сначала Финансовое управление потребовало от нескольких отделов гражданской метрикации предоставления данных о лицах, заключивших брак. Позже на основе полученной информации призвало десятки молодоженов отчитаться о затратах на свадьбу, которая отмечалась в конкретном ресторане, а также в ряде случаев в кругу близких дома. Инспекторы интересовались числом гостей и тем, где они ночевали. В случае отказа от предоставления данных, налоговики грозили начислением стотысячного штрафа.

Сыщики - отличники

Письма из Финансового управления получили молодожены, расписавшиеся в один конкретный день. По информации сервера Podnikatel.cz., инициатива работников финансового управления затронула почти сотню пар молодоженов.

Министр финансов Алена Шиллерова ранее озвучила, что в данном случае, скорее всего, «имело место неоправданное рвение чиновников, которое в любом случае не является и не может стать стандартным образцом при проведении контроля с их стороны». Министр пообещала, что, в случае доказательства превышения служебных полномочий, «конкретных лиц призовут нести личную ответственность за недостатки в своей работе».

По мнению членов жюри, это было грубым вторжением в частную жизнь. Финансовое управление считает, что его сотрудники не превысили служебных полномочий.

«Сотрудники Финансового управления действовали в полном соответствии со своей убежденностью в правильности принимаемых мер и положениями Налогового кодекса ЧР, включив в процесс проверки лиц, которые способны предоставить информацию по данному вопросу. Было и стремление со стороны наших чиновников по мере возможности не обременять вопросами людей, вступивших в брак, или сузить круг вопросов для обсуждения»,

– информировал «Чешское радио» пресс-секретарь Генерального финансового управления ЧР Петр Габань. Он отметил, что управление прибегло к данным мерам из-за подозрения в совершении противозаконных действий.

Чего ради?

Многие граждане интересуются, в чем заключается польза мероприятия Big Brother Awards. Удалось ли за 14 лет его существования в Чехии добиться ощутимых сдвигов? Реагируют ли на критику субъекты, получившие антипремии, стремятся ли они отстранить недостатки?

«Вдогонку награждению антипремиями часто следует целенаправленная кампания за позитивные изменения. В ряде случаев она принесла эффект. Мы, например, присудили Big Brother Министерству труда за S-карту (единая электронная карта для выплаты пособий), и ведомство завершило этот проект. После вручения аналогичной премии за единый пражский электронный проездной Openсard мы потребовали введения анонимного варианта этой чиповой карты. Нас услышали. В ряде случаев благодаря инициативе удается добиться изменений в лучшую сторону»,

– отметил Ян Воборжил, исполнительный директор Iuridicum Remedium

Наибольший интерес у чехов традиционно вызывает категория «Сыщик в лице компании» (Firemní slídil). Награда в сфере корпоративных соглядатаев досталась производителю умных пылесосов iRobot. Самые последние модели робота-пылесоса, оснащенные искусственным интеллектом, как сообщили члены жюри, способны не только пропылесосить квартиру или офис, но и совместить уборку со сбором данных, которые впоследствии используются, но отнюдь не самим покупателем. Пылесос Roomba умеет в том числе фотографировать, как подтвердила сама компания iRobot. Собранные наблюдения, в том числе о доходах, времяпрепровождении, жизненном стиле клиентов, могут привязываться в целях маркетинга с рядом других персональных данных лиц, выбравших Roomba в помощники.

«Чешское радио» попросило отреагировать на pприсуждение "награды" представителей чешского филиала компании iRobot. От аудио-интервью фирма отказалась, в письменном виде сообщив, что «собранная таким образом информация не предоставляется третьим лицам без ведома и согласования с заказчиком. Данные на настоящий момент, как и в прошлом, не продаются третьей стороне».

Популярная социальная сеть Facebook стала лауреатом чешской антипремии уже во второй раз. В прошлом году она подверглась критике за недостаточную охрану информаций пользователей в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica и утечки данных из Facebook. В прошлом в серьезных просчетах были замечены чешская полиция, поисковик Google, холдинг Mafra, принадлежащий премьер-министру Андрею Бабишу, промышленный концерн Samsung, Министерство финансов Чехии, производитель игрушек Mattel и другие. Единственная по защите прав потребителей BEUC.

