Визит чешского президента – в Германию по-соседски

Милош Земан пригласил Франкa-Вальтерa Штайнмайера в Прагу eще в феврале 2017 года, после того как министр иностранных дел ФРГ был избран на пост президента страны. В пятницу, 21 сентября, федеральный президент Германии принимает чешского коллегу в своей резиденции в берлинском дворце Бельвю.

О дружбе в политике и новом экономическом кризисе

В ходе своего второго дня поездки в Германию, во время осмотра замка Цецилиенгоф, места подписания Потсдамской декларации в 1945 г., беседуя с премьер-министром земли Бранденбург Дитмаром Войдке, Милош Земан затронул тему дружбы в политике и признался:

«У меня в Германии – двое хороших друзей: Гюнтер Ферхойген (бывший еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности – прим.ред), с которым я встретился вчера, и Герхард Шредер – с ним я встречусь завтра (21 сентября). Так что программа у меня здесь хорошая»,

– похвально отозвался о возможности пообщаться с давними друзьями Милош Земан, присовокупив: «Говорят, что когда у человека среди политиков числится много друзей, можно считать, что настоящих друзей у него нет. У меня же их – двое».

«Вот поэтому у меня есть собака», – с улыбкой ответил Земану Войдке, с которым глава Чехии провел в Потсдаме встречу. В связи с данным высказыванием, прозвучавшим из уст президентa, чешские СМИ не преминули отметить, что, «говоря о немецких друзьях, Земан не отнес к их числу Ангелу Меркель».

Милош Земан также выступил перед инвесторами из разных стран, сообщив, что он опасается наступления нового экономического кризиса. Кризис может спровоцировать, уверен чешский лидер, «глупость политиков и банкиров». Он призвал представителей компаний Deutsche Bahn, Škoda Auto, BMW и других, присутствовавших на встрече, продолжать инвестировать в ЧР, подчеркнув такие преимущества Чешской Республики как безопасность и более низкий уровень зарплат по сравнению с Западной Европой.

Лицом к лицу с немецкими политиками

По мнению Лукаша Новотного, сотрудника кафедры политологии Университета им. Пуркине в Усти-на-Лабе, посещение Милошом Земаном Германии является свидетельством необычайно тесных чешско-немецких отношений, однако главе Чехии, тем не менее, все же следовало бы впредь чаще посещать соседние государства.

«Политика соседства играет весьма важную роль во всех случаях, а отношения с Германией для Чехии всегда будут иметь принципиальное и стратегическое значение. Поэтому следует сосредоточиться на развитии экономической дипломатии в отношениях с данным партнером, что, Милош Земан, собственно говоря, в данное время и делает. Я думаю, что сейчас назрело время для переговоров с представителями ФРГ и по той причине, что действительно происходит в настоящее время в мире и в Европе. Такой диалог чрезвычайно важен также и с учетом того, что Европейский союз – будем говорить начистоту – невзирая на то, хочет он этого или нет, – на деле не является содружеством совершенно равных по своему реальному весу субъектов. Именно Германия играет в ЕС очень важную роль»,

– напомнил Лукаш Новотны в интервью «Чешскому Радио». Политолог полагает, что озвучить свое мнение вовремя особенно важно и контексте текущей ситуации, сложившейся в Германии, в частности, в связи со столкновениями между участниками демонстраций против и в поддержку иммиграции на востоке Германии.

«Милош Земан высказывается в том духе, что он понимает инициаторов протестов в немецком городе Хемниц, тогда как Ангела Меркель, наоборот, придерживается совершенно другого мнения. Противоположных точек зрения между сторонами много. Однако я думаю, что большинство споров возникает просто потому, что политики не уделяют должного внимания взаимному диалогу. В результате этого к нам посредством СМИ попадают лишь отрывки, вырванные из общего контекста, о том, что якобы заявила Ангела Меркель и т. п. По моему мнению, непосредственное общение с немецкими политиками «лицом к лицу» будет очень полезно и для самого Милоша Земана»,

– полагает политолог Лукаш Новотны.