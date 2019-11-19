Визит чешского премьера в Киев – поддержка и экономическое сотрудничество

Вечером 18 ноября, перед вылетом в Киев, премьер-министр Адрей Бабиш сообщил, что его визит в Киев направлен на решение, прежде всего, экономических вопросов, и он «не хотел бы заниматься политикой». При этом глава чешского кабинета подтвердил, что Чешская Республика поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

В оценке аннексии Крыма и конфликта на Донбассе Чехия разделяет позицию ЕС

По вопросу аннексии Крыма и оценке действий пророссийских сепаратистов на востоке Украины Чехия разделяет позицию ЕС, отметил Андрей Бабиш. По словам премьера, решающее значение будет иметь встреча 9 декабря, на которой президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. «Для всей Европы очень важно, чтобы эти переговоры привели к конкретным результатам, помогли найти практическое решение и нормализовали отношения между Украиной и Россией», – подчеркнул чешский премьер.

Андрей Бабиш также не считает, что какие-либо сложности в ходе его визита вызовет эпизод, когда на приеме в честь государственного праздника Чехии 28 октября в Пражском Граде оказались представители прокремлевской крымскотатарской организации. «Я строю собственные отношения, а отношения кого-то другого не должны в этом играть роли», – прокомментировал ситуацию Андрей Бабиш.

Украинский президент может встретиться в Праге с Вышеградской четверкой

Андрей Бабиш поделился планами пригласить президента Украины Владимира Зеленского и председателя правительства Алексея Гончарука в Прагу. По словам чешского премьера, украинские политики могли бы встретиться с представителями блока Вышеградская четверка, председателем которого в настоящий момент выступает Чехия и куда также входят Словакия, Венгрия и Польша. Андрей Бабиш отметил определенную напряженность в отношениях Венгрии и Украины. «Там есть, что обсуждать», – добавил он.

Вечером 18 ноября у трапа самолета главу чешского правительства приветствовал почетный караул и украинки в национальных костюмах с хлебом и солью.

Утром 19 ноября чешский премьер начал визит с посещения киевских мемориалов. «Я возложил венок к могиле Неизвестного солдата и почтил память жертв Голодомора, вызванного советским режимом. Когда я стоял у скульптуры девочки с колосками в руках, у меня шел мороз по коже. Это была огромная трагедия, в 1932-1933 гг. умерло до 10 миллионов украинцев. Это никогда не должно повториться», – написал Андрей Бабиш в своем Twitter.

Андрей Бабиш открыл чешско-украинский бизнес-форум

Сопровождающий премьера министр промышленности и торговли Карел Гавличек сообщил, что объемы чешского экспорта в Украину составляют около 1,3 миллиарда евро, в импорт — около одного миллиарда. Торговый оборот за последние три года существенно вырос благодаря введению свободной торговли между ЕС и Украиной; в 2018 году он достиг 2,3 миллиарда евро.

По данным министра Карела Гавличека, в настоящее время инвестируют или открыли свои представительства в Украине от 200 до 220 чешских компаний. «Они верят, что после нескольких лет кризиса настала лучшая атмосфера для ведения бизнеса, и я и Карел Гавличек приехали им в этом помочь», – подчеркнул Андрей Бабиш.

«Я поздравляю граждан Украины с тем, что они избрали таких молодых президента и премьера. Наших граждан это еще только ожидает», – отметил председатель правительства на открытии в отеле Radisson Blu чешско-украинского бизнес-форума, в работе которого также участвует глава украинского кабмина Алексей Гончарук. Чешскией премьер назвал визит «началом нового этапа чешско-украинских отношений».

Группу предпринимателей возглавляет председатель Экономической палаты Чехии Владимир Длоуги. По уровню товарообмена Украина находится в двадцатке самых крупных партнеров Чехии. Как подчеркивает Экономическая палата, наиболее серьезные перспективы для чешского бизнеса открываются в сфере гражданского авиастроения, транспортном секторе, энергетике, оборонной промышленности и машиностроении.

Андрей Бабиш отметил прогресс по вопросу выплаты так называемого «Ямбургского долга», сообщив, что посол Чехии в Украине «выработал четкий план» решения данной проблемы. «Ямбургский долг» относится к комплексу долгов СССР за участие Чехии в построении участка магистрального газопровода Ямбург-Западная граница, проходившего по территории Украины. В июне 1997 года Украина и Чехия подписали соглашение о его погашении, что до сих пор не произошло.

Продуктивная встреча с председателем правительства Украины Алексеем Гончаруком

Председатель чешского правительства провел встречу со своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком, в ходе которой выразил осуждение аннексии Крыма Россией и поддержку от лица Чехии суверенитета и территориальной целостности Украины. Андрей Бабиш отметил, что премьеры Чешской Республики не посещали Украину в течение десяти последних лет, и он рад, что может исправить это упущение. Алексей Гончарук высоко оценил позицию Чехии, а переговоры с Андрем Бабишем назвал «одной из самых продуктивных встреч за последние месяцы».

Владимир Зеленский принял Андрея Бабиша в Мариинском дворце

«Я приехал с ясным сообщением – мы поддерживаем Украину и ее народ, считаем неприемлемой и осуждаем российскую агрессию на востокестраны и незаконную аннексию Крыма», – подчеркнул чешский премьер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.