Виртуальная реальность как средство не выбрасывать деньги на ветер

В чешской столице уже реализован первый офис, который разрабатывался и оснащался с учетом всех практических замечаний сотрудников. Возможностями системы «Virtuplex» воспользовался банк «Česká spořitelna». Работники банковского филиала просто взяли на спины рюкзачки с компьютерами, надели очки виртуальной реальности и отправились «мерить» ногами новый офис, которого в тот момент еще даже в помине не было.

«Когда видишь только чертеж будущего офиса, то сложно понять, например, какое расстояние остается в том или ином углу – четыре сантиметра или целый метр. А в нашем случае все было фантастически, так как сотрудники просто надели очки виртуальной реальности и «гуляли» по будущему офису. Кто-то, например, заявил, что хочет передвинуть мебель в другое место. Идею можно было сразу же проверить и, если не помещалось, то все возвращалось обратно на свои места и человек осознанно, без излишнего недовольства, вызванного недопониманием, соглашался с предложенным расположением», – комментирует Адам Потучек, эксперт по инновациям банка «Česká spořitelna».

Он утверждает, что применение новой технологии позволит сэкономить 90% тех средств, которые ранее вкладывались в осуществление дополнительных работ, связанных с приспосабливанием интерьеров новых филиалов уже после завершения их строительства и оснащения.

«Когда офис готов, все равно потом происходят какие-то изменения. Однако после завершения основных работ любое вмешательство стоит сотни тысяч крон – передвижение стен, переделка пола, установка стеклянных перегородок», – говорит Адам Потучек.

Его дополняет Павел Новак, основатель фирмы «Virtuplex»: «Вы можете выдумать сразу несколько вариантов, например, десять. Для этого даже нет необходимости приходить к нам. А потом, когда вы навестите наш зал, то уже лишь переключаете разные модификации вашего офиса или магазина, проходите их ногами и вносите необходимые мелкие корректировки».

В «Virtuplex» уже успели зайти и работники «IPSOS», агентства по исследованию рынка и общественного мнения. Анализу подверглась реакция потенциальных покупателей на представляемый им новый автомобиль. Причем тестирование проходило дважды – один раз респонденты осматривали реальную машину, а во втором случае им предложили виртуальную реальность. Оказалось, как обращает внимание директор «IPSOS» Якуб Малы, качество реакции участников эксперимента на виртуальный и реальный автомобиль абсолютно одинакова.