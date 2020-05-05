Вице-президент Gilead Sciences: ремдесивир беплатно получат свыше 140 тыс. ковид-позитивных пациентов

«В настоящее время мы располагаем запасами – в медикаментозном или еще необработанном виде, из которых ремдесивир производится, – нa 1,5 миллиона доз. Этого достаточно для свыше 140 тысяч пациентов и проведения дальнейших клинических испытаний.

Я очень высоко ценю решение нашей компании, согласно которому все запасы ремдесивира будут предоставлены в бесплатное пользование. Они будут использованы для дальнейших испытаний, а в случае выдачи разрешения со стороны FDA (Food and Drug Administration, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), также для лечения людей, инфицированных коронавирусом, до той поры, пока это позволят наши резервы.

Дальнейшие перспективы использования лекарства станут предметом обсуждения в ходе следующих заседаний. У нас есть четкие представления о планах производства, так что до конца текущего года мы должны располагать достаточным количеством доз препарата, а именно 1,5 млн».

Об этом в интервью «Чешскому Радио Plus» рассказал Toмаш Цигларж, вице-президент Gilead Sciences и руководитель разработавшей данный препарат группы.

При оптимистичном сценарии ремдесивир поступит на рынок уже летом

В случае оптимистичного сценария развития событий, ремдесивир мог бы появиться на рынке уже нынешним летом, полагает Цигларж. Ремдесивир изначально предназначался для лечения болезни Эбола и является противирусным препаратом, тормозящим размножение вируса в организме. Лекарство также показало свою эффективность при лечении SARS и MERS, которые вызывает родственный вид коронавируса.

Ранее сообщалось, что программу тестирования американская фармацевтическая компания проводит в семи точках мира, в том числе в Праге. При этом врачи пока воздерживаются от окончательных выводов, в какой степени на улучшение состояния больных Covid-19 повлиял препарат ремдесивир, а в какой – другие препараты методы лечения.

Aвторитетный американский иммунолог и советник правительства США Энтони Фаучи, наиболее известный в области исследования ВИЧ/СПИДа, дал высокую оценку ремдесивиру. Национальный институт аллергии и инфекционных болезней (NIAID), которым руководит Фаучи, осуществляет надзор в сфере международных клинических испытаний.

Предварительный анализ: сокращение уровня смертности и срока госпитализации

Согласно предварительным данным, полученным в результате лечения 1063 пациентов с тяжелой формой болезни Сovid-19, получавшие ремдесивир были выписаны из больницы раньше, чем другие. В среднем срок их госпитализации составил 11 дней, в отличие от 15-дневного срока пациентов, получавших плацебо.

Летальный исход зарегистрирован у 8% больных, получавших упомянутый экспериментальный препарат, тогда как в остальных случаях смертность от коронавируса составила 11,6%.

«Это еще, однако, не является решающим фактором в победе над коронавирусом»,

- цитирует Financial Times Энтони Фаучи, который, тем не менее, одновременно признается, что является большим оптимистом относительно перспектив ремдесивира.

«Таким же образом при ВИЧ/СПИД-пандемии в 1980-е оказался действенным противирусный препарат азидотимидин (AZT). Как выяснилось, он был очень токсичным, однако означал прорыв», — указал Фаучи.

Ремдесивир поможет, но не всем

«Я понимаю, почему Фаучи прибег к такому высказыванию; результаты нашего исследования не являются совершенно идеальными в том смысле, что эффективность ремдисивира не стопроцентна. По крайней мере, не в случае пациентов в критическом состоянии, однако препарат, возможно, оправдает себя в лечении пациентов на ранней стадии болезни»,

— считает Томаш Цигларж.

Международные испытания с участием различных категорий пациентов, находящихся в разных стадиях Сovid-19, в том числе критической, завершились всего лишь несколько дней назад. Насколько быстро препарат получат больницы в США и в Европе, по словам Цигларжа, сегодня еще никто не знает.

«Нам также неизвестно, насколько быстро FDA все наши результаты проверит и обработает. Мы тесно сотрудничаем с Национальным институтом здравоохранения США и отслеживаем, чтобы все данные испытаний как можно скорее попали в базу FDA»

Разработка вакцины потребует не менее года

Чешские ученые также приступили к разработке вакцины против коронавируса нового типа, что потребует не менее года — полутора лет. Информация озвучена в понедельник на пресс-конференции Минздрава.

К созданию эффективной и безопасной вакцины против Covid-19 привлечены специалисты Государственного института здравоохранения (SZÚ), Института гематологии и переливания крови (ÚHKT) и Института клинической и экспериментальной медицины (IKEM). Как заверил глава Минздрава Адам Войтех, ведомство предоставит ученым финансовую поддержку. Специалисты хотели бы во всеоружии противостоять второй и, не исключено, третьей волне короноэпидемии, прихода которых опасаются.