Весенняя засуха уничтожает посевы и леса

«По засушливости, прошлый и текущий год полностью выходят за рамки нормы. Прошлогодний урожай был ниже на треть. Мы не стали рисковать и рапс из-за осенней засухи вовсе не сеяли. Еще хуже дело обстоит с рассадой белой горчицы. Посев прошел, но семена лежат и не прорастают, ждут воду», – комментирует фермер из Кнежице-у-Поборжан Любомир Вент.

Проблемы с недостатком влаги заставляют волноваться также чешских хмелеводов.

«Для хмеля необходимо 3500 кубометров воды на гектар. Если сравнивать с прошлым годом, то наш показатель составил тогда 155 мм, а это значит, что растения не получили половину необходимой им нормы», – говорит хмелевод из города Жатец Йозеф Ежек.

У животноводов ситуация не лучше. Отсутствие травы на пастбищах заставляет фермеров кормить свой скот соломой.

«Обычно в это время у нас остается еще два стога соломы. Однако в этот раз в нашем распоряжении лишь небольшой остаток, который буквально тает на глазах. Недостаток корма мы уже почувствовали. Надои, по сравнению с прошлым годом, снизились на 2-3 литра на корову за день», – комментирует Зденек Дуфек, председатель сельскохозяйственного кооператива в Кошетицах у города Пелгжимов. В их хозяйстве содержится 2700 дойных коров.

Отсутствие осадков и высокая температура воздуха серьезно отражается на состоянии чешских лесов. Чрезмерно размножается жук-короед.

«До 2016 года наши потери исчислялись примерно 2 миллионами кубометров дерева, поврежденного короедами. Сейчас же объем потерь исчисляется уже 12 миллионами кубометров. Часть поврежденного дерева осталась в лесах. Возможно, там лежит еще 2-3 миллиона кубометров», – описывает ситуацию Петр Заградник, специалист Исследовательского института лесного и охотничьего хозяйства.

