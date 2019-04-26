Весенняя засуха уничтожает посевы и леса

Антон Каймаков
26-04-2019
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«Исключительная» и «экстремальная» засуха – таково, по оценке специалистов, актуальное состояние почвы на одной трети территории Чехии. Засуха в этом году пришла на месяц раньше и воображаемая указательная стрелочка на шкале ее интенсивности, насчитывающей шесть степеней, застыла на самом верху. Земледельцы и животноводы с нетерпением ожидают дождей, иначе пострадает урожай, не будет достатка кормов и придется сокращать поголовье скота.

Фото: InterSuchoФото: InterSucho

«По засушливости, прошлый и текущий год полностью выходят за рамки нормы. Прошлогодний урожай был ниже на треть. Мы не стали рисковать и рапс из-за осенней засухи вовсе не сеяли. Еще хуже дело обстоит с рассадой белой горчицы. Посев прошел, но семена лежат и не прорастают, ждут воду», – комментирует фермер из Кнежице-у-Поборжан Любомир Вент.

Фото: Goran Horvat, Pixabay / CC0Фото: Goran Horvat, Pixabay / CC0 Проблемы с недостатком влаги заставляют волноваться также чешских хмелеводов.

«Для хмеля необходимо 3500 кубометров воды на гектар. Если сравнивать с прошлым годом, то наш показатель составил тогда 155 мм, а это значит, что растения не получили половину необходимой им нормы», – говорит хмелевод из города Жатец Йозеф Ежек.

У животноводов ситуация не лучше. Отсутствие травы на пастбищах заставляет фермеров кормить свой скот соломой.

«Обычно в это время у нас остается еще два стога соломы. Однако в этот раз в нашем распоряжении лишь небольшой остаток, который буквально тает на глазах. Недостаток корма мы уже почувствовали. Надои, по сравнению с прошлым годом, снизились на 2-3 литра на корову за день», – комментирует Зденек Дуфек, председатель сельскохозяйственного кооператива в Кошетицах у города Пелгжимов. В их хозяйстве содержится 2700 дойных коров.

Фото: Луцие Гохманова, ЧРоФото: Луцие Гохманова, ЧРо Отсутствие осадков и высокая температура воздуха серьезно отражается на состоянии чешских лесов. Чрезмерно размножается жук-короед.

«До 2016 года наши потери исчислялись примерно 2 миллионами кубометров дерева, поврежденного короедами. Сейчас же объем потерь исчисляется уже 12 миллионами кубометров. Часть поврежденного дерева осталась в лесах. Возможно, там лежит еще 2-3 миллиона кубометров», – описывает ситуацию Петр Заградник, специалист Исследовательского института лесного и охотничьего хозяйства.

Антон Каймаков
26-04-2019
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