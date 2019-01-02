Верующими себя считают 25 процентов чехов

Согласно статистическим данным, с момента падения коммунистического режима в Чехословакии количество граждан, исповедующих одну из официально зарегистрированных в стране религий, сократилось на два миллиона человек.

«Первая причина - а это очевидно - обусловлена демографическими процессами. На момент крушения коммунистического режима большинство верующих было в пожилом возрасте, то есть их количество постепенно сокращалось по мере того, как они покидали этот мир. Вторая причина заключается в самих религиозных общинах, которые, так сказать, не воспроизводят сами себя, не воспитывают новое молодое поколение верующих в Бога людей. То есть, чтобы быть более точным, родители не прививают своим детям в достаточной мере религиозность, не поддерживают в семье религиозную традицию до такой степени, чтобы она пустила корни и продолжала существовать дальше», - прокомментировал ситуацию в эфире «Чешского радио» социолог Ян Яндоурек.

Цифры чешского опроса подтверждают и результаты международного исследования, проведенного в декабре институтом Pew Research Center в 34 странах мира. Согласно опубликованным данным, чехи наряду с эстонцами и датчанами являются наименее религиозными народами Европы.

«Сильно религиозными» себя считают лишь восемь процентов населения Чехии, каждый день молятся к Богу девять процентов чехов.

Для сравнения: сильное религиозное убеждение испытывают 29 процентов словаков, 17 процентов венгров, и такой же процент россиян. Далее следуют австрийцы (14%), французы и немцы (по 12%).

По мнению Яна Яндоурека, склонность чехов оставаться в стороне проявляется не только в отношении основных религий.

«Ту же картину можно наблюдать и по отношению к разным сектам. После краха коммунистического режима многие ожидали, что наступит бум не только сект американского стиля, но и восточных. Несмотря на, зачастую, профессиональные старания ряда миссионеров, этого не произошло. Кстати, подобные опасения имели место и в России после распада СССР, но и там их попытки особыми успехами не увенчались», - утверждает Яндоурек.

По мнению пражского социолога, результаты исследования не обязательно свидетельствуют о более влажном подходе чехов к религии.

« Раньше люди могли духовную жизнь воспринимать как некое противопоставление «существованию» в эпоху реального социализма, и поэтому стремились к ней. А после бархатной революции появился ряд других возможностей, как реализовать себя, не только в профессиональной жизни, но и в сфере развлечений. Перед верующими также открылся целый спектр возможностей, где найти ответы на волнующие их вопросы», - заключает Ян Яндоурек.