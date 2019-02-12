Вдвоём вокруг света на автомобиле

«Африка грёз и действительности», «Там, за рекою, – Аргентина», «Через Кордильеры», «К охотникам за черепами», «Меж двух океанов», «Перевёрнутый полумесяц» - всё это книги журналистов-путешественников Иржи Ганзелки и Мирослава Зикмунда, объехавших весь свет. Их захватывающие приключения в своё время будоражили воображение и советских, и чехословацких школьников. 14 февраля 2019 года Мирослав Зигмунд отмечает свой столетний юбилей.
Когда Иржи и Мирослав познакомились в Высшей школе торговли в 1938 году и задумали осуществить путешествие вокруг света, они еще и не помышляли о славе. Как и большинство юных душ, их подгоняла жажда приключений и открытий.
«Наверное, так сошлись звёзды, это было нам суждено свыше – то, что у нас совпали интересы, то, что мы вместе учились и придумали нечто, выходившее за рамки тогдашней реальности. Только представьте, что свой план мы разрабатывали в годы протектората, – приходилось даже скрывать его от родных», - вспоминает Мирослав Зикмунд.
Однако родители и так отнеслись к «кругосветной затее» с пониманием.
«"А куда вы едете?" – "В Африку", – говорю я. То, что я в маме ценил больше всего – это то, что она не начала сетовать, не ворчала, что "это опасно". Она только и сказала: "Вы – оба взрослые, поезжайте"».
Поскольку никаких финансовых запасов на дорогу у молодых инженеров не было, они придумали, как заработать: решили, что станут живой рекламой автомобильной марки Tatra.
«Не будем забывать, что мы начали путешествие спустя два года после окончания войны. Все международные отношения были на тот момент разрушены, и мы, молодёжь, надеялись их как-то восстановить и нормализовать. Во-первых, мы рекламировали наш автомобиль, Tatra 87 – и не только его, а чехословацкую промышленность в целом. Ну и, конечно, мы стремились к писательской деятельности», - говорит Мирослав Зикмунд. Проект был одобрен местными чиновниками. Завод Tatra выделил автомобиль, кроме того, путешественники получили стипендию в размере 400 тысяч крон.
22 апреля 1947 года в 10 часов 15 минут утра 26-летний Ганзелка и 27-летний Зикмунд завели мотор «Tatra 87» в Праге перед зданием Автоклуба Чехословацкой Республики.
За 1290 дней пути они объехали больше 40 стран в Европе, Африке и Южной Америке, преодолели 111 000 километров, 12 раз пересекли экватор, сделали более 10 тысяч фотографий и отсняли 11 километров плёнки разных форматов. Они были первыми, кто пересёк Нубийскую пустыню на автомобиле. В Чехословакии, томившейся за «железным занавесом», репортажи Ганзелки и Зикмунда пользовались огромной популярностью.
Легендарная «Татра» сейчас является экспонатом Национального технического музея в Праге.
«Это необычайно элегантный автомобиль. Он отличается абсолютной целостностью конструкции, это выдающийся образец чешского функционализма. Эта модель не только функционировала и производилась в обычном порядке, но являлась при этом футуристичной, современной», - отмечает специалист по автомобильной технике старого образца Павел Касик.
Путешествие окончилось в Мексике: Ганзелка сломал левую руку и не мог продолжать путешествие. Зикмунда же, поскольку он был гражданином Чехословакии, не пропустили бы на территорию США, и друзья были вынуждены вернуться домой. Однако за эти 3,5 года они добились того, что задумали.
«Думаю, что с финансовой точки зрения мы справились неплохо. Первое путешествие обошлось нам в 20 тысяч долларов – эти затраты мы покрывали сами. Тогда доллар стоил 50 крон. Стипендия нам очень помогла в начале, но эту сумму мы вернули с лихвой. За время всего нашего путешествия мы заработали для Чехословакии 3 миллиона 200 тысяч долларов», - рассказывает Иржи Ганзелка.
Когда они уезжали в Африку, их провожали только близкие и друзья и представители фирмы Tatra. В финале пути их приветствовали уже толпы людей, они стали знаменитостями национального масштаба.
На этом точка не была поставлена: в 1959 – 1964 годах Ганзелка и Зикмунд предприняли новое путешествие, на этот раз по странам Ближнего Востока, СССР и Азии на автомобиле Tatra 805 в сопровождении механика Ольдржиха Халупы и врача Роберта Вита. Последних позднее сменили Мирослав Дриак и Йозеф Корыта.
Свои впечатления путешественники описали в череде новых книг и репортажей, среди которых был также весьма критический отчёт о Советском Союзе. Именно тот отчёт, а также тот факт, что ни Ганзелка, ни Зикмунд не поддержали ввод войск Варшавского договора на территорию Чехословакии в 1968 году, определили их дальнейшую судьбу.
Их изгнали из Союза чехословацких писателей, их книги исчезли из издательств и полок магазинов, друзья остались без работы. До 1989 года Иржи Ганзелка трудился садовником, Мирослав Зикмунд подрабатывал переводами.
Из забвенья они вернулись после распада коммунистического режима, снова начали появляться на телеэкранах и издавать книги. Состояние здоровья не позволило Иржи Ганзелке вновь отправиться в путь, его друг же самостоятельно посетил Японию, Австралию, Новую Зеландию, съездил на Шри-Ланку, в Сибирь и на Мальдивы. За свою деятельность писатели были награждены премией Эгона Эрвина Киша и чешской Медалью За заслуги. После смерти Ганзелки 15 февраля 2003 года Мирославу Зикмунду была присуждена почётная докторская степень Университета Томаша Бати в Злине, он был награждён орденом Томаша Гаррига Масарика.
В Злине, где друзья обосновались после возвращения из первого путешествия, в этом году состоится череда мероприятий в честь столетия Мирослава Зикмунда. Так, в Музее Юго-Восточной Моравии будет работать тематическая выставка, а в мае состоится международный детский кинофестиваль, тема которого - «Открывай и познавай». С 14 февраля Чешская почта начнёт продажу специальных марок. Кроме портретов Иржи Ганзелки и Мирослава Зикмунда на них будет схематично изображён маршрут их странствий.
«Россия должна прекратить агрессию против Украины». Глава чешской дипломатии побывал в Мариуполе
«Лекарство от рака груди мы уже тестируем на пациентках»
Посол Украины: «Вина УПА в уничтожении волынских чехов – миф, созданный в ЧССР»
Легион, который не забудут
300 лет со дня основания первой газеты на чешском