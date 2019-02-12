Вдвоём вокруг света на автомобиле

Когда Иржи и Мирослав познакомились в Высшей школе торговли в 1938 году и задумали осуществить путешествие вокруг света, они еще и не помышляли о славе. Как и большинство юных душ, их подгоняла жажда приключений и открытий.

«Наверное, так сошлись звёзды, это было нам суждено свыше – то, что у нас совпали интересы, то, что мы вместе учились и придумали нечто, выходившее за рамки тогдашней реальности. Только представьте, что свой план мы разрабатывали в годы протектората, – приходилось даже скрывать его от родных», - вспоминает Мирослав Зикмунд.

Однако родители и так отнеслись к «кругосветной затее» с пониманием.

«"А куда вы едете?" – "В Африку", – говорю я. То, что я в маме ценил больше всего – это то, что она не начала сетовать, не ворчала, что "это опасно". Она только и сказала: "Вы – оба взрослые, поезжайте"».

Уехать за мечтой – вернуться знаменитым

Поскольку никаких финансовых запасов на дорогу у молодых инженеров не было, они придумали, как заработать: решили, что станут живой рекламой автомобильной марки Tatra.

«Не будем забывать, что мы начали путешествие спустя два года после окончания войны. Все международные отношения были на тот момент разрушены, и мы, молодёжь, надеялись их как-то восстановить и нормализовать. Во-первых, мы рекламировали наш автомобиль, Tatra 87 – и не только его, а чехословацкую промышленность в целом. Ну и, конечно, мы стремились к писательской деятельности», - говорит Мирослав Зикмунд. Проект был одобрен местными чиновниками. Завод Tatra выделил автомобиль, кроме того, путешественники получили стипендию в размере 400 тысяч крон.

22 апреля 1947 года в 10 часов 15 минут утра 26-летний Ганзелка и 27-летний Зикмунд завели мотор «Tatra 87» в Праге перед зданием Автоклуба Чехословацкой Республики.

За 1290 дней пути они объехали больше 40 стран в Европе, Африке и Южной Америке, преодолели 111 000 километров, 12 раз пересекли экватор, сделали более 10 тысяч фотографий и отсняли 11 километров плёнки разных форматов. Они были первыми, кто пересёк Нубийскую пустыню на автомобиле. В Чехословакии, томившейся за «железным занавесом», репортажи Ганзелки и Зикмунда пользовались огромной популярностью.

Легендарная «Татра» сейчас является экспонатом Национального технического музея в Праге.

«Это необычайно элегантный автомобиль. Он отличается абсолютной целостностью конструкции, это выдающийся образец чешского функционализма. Эта модель не только функционировала и производилась в обычном порядке, но являлась при этом футуристичной, современной», - отмечает специалист по автомобильной технике старого образца Павел Касик.

Путешествие окончилось в Мексике: Ганзелка сломал левую руку и не мог продолжать путешествие. Зикмунда же, поскольку он был гражданином Чехословакии, не пропустили бы на территорию США, и друзья были вынуждены вернуться домой. Однако за эти 3,5 года они добились того, что задумали.

«Думаю, что с финансовой точки зрения мы справились неплохо. Первое путешествие обошлось нам в 20 тысяч долларов – эти затраты мы покрывали сами. Тогда доллар стоил 50 крон. Стипендия нам очень помогла в начале, но эту сумму мы вернули с лихвой. За время всего нашего путешествия мы заработали для Чехословакии 3 миллиона 200 тысяч долларов», - рассказывает Иржи Ганзелка.

Когда они уезжали в Африку, их провожали только близкие и друзья и представители фирмы Tatra. В финале пути их приветствовали уже толпы людей, они стали знаменитостями национального масштаба.

Вторая дорога и 68-й год

На этом точка не была поставлена: в 1959 – 1964 годах Ганзелка и Зикмунд предприняли новое путешествие, на этот раз по странам Ближнего Востока, СССР и Азии на автомобиле Tatra 805 в сопровождении механика Ольдржиха Халупы и врача Роберта Вита. Последних позднее сменили Мирослав Дриак и Йозеф Корыта.

Свои впечатления путешественники описали в череде новых книг и репортажей, среди которых был также весьма критический отчёт о Советском Союзе. Именно тот отчёт, а также тот факт, что ни Ганзелка, ни Зикмунд не поддержали ввод войск Варшавского договора на территорию Чехословакии в 1968 году, определили их дальнейшую судьбу.

Их изгнали из Союза чехословацких писателей, их книги исчезли из издательств и полок магазинов, друзья остались без работы. До 1989 года Иржи Ганзелка трудился садовником, Мирослав Зикмунд подрабатывал переводами.

Праздник без друга

Из забвенья они вернулись после распада коммунистического режима, снова начали появляться на телеэкранах и издавать книги. Состояние здоровья не позволило Иржи Ганзелке вновь отправиться в путь, его друг же самостоятельно посетил Японию, Австралию, Новую Зеландию, съездил на Шри-Ланку, в Сибирь и на Мальдивы. За свою деятельность писатели были награждены премией Эгона Эрвина Киша и чешской Медалью За заслуги. После смерти Ганзелки 15 февраля 2003 года Мирославу Зикмунду была присуждена почётная докторская степень Университета Томаша Бати в Злине, он был награждён орденом Томаша Гаррига Масарика.

В Злине, где друзья обосновались после возвращения из первого путешествия, в этом году состоится череда мероприятий в честь столетия Мирослава Зикмунда. Так, в Музее Юго-Восточной Моравии будет работать тематическая выставка, а в мае состоится международный детский кинофестиваль, тема которого - «Открывай и познавай». С 14 февраля Чешская почта начнёт продажу специальных марок. Кроме портретов Иржи Ганзелки и Мирослава Зикмунда на них будет схематично изображён маршрут их странствий.