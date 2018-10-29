Вдохновляясь прошлым, смотреть в будущее

Какие моменты чехословацкой и чешской истории являются источниками вдохновения для чешских политиков, спортсменов и общественных деятелей? Серия мини-интервью на эту тему была записана редакторами «Чешского Радио» в преддверие празднования столетия со дня образования Чехословакии, предшественницы современных независимых государств – Чешской Республики и Словацкой Республики.
«Все чаще в своих раздумьях я возвращаюсь ко времени после окончания Второй мировой войны до середины 1950-х годов. Это был период испытания характеров – как в хорошем, так и в плохом смысле этого слова. Отчасти этот период нашей истории связан и с моей профессией. Дело в том, что уран в рудниках Яхимова (сегодня курортный городок у границ с Германией с населением около 2500 человек) добывали за счет рабского труда мужчин и женщин, определенных на ликвидацию – зеков, политических заключенных. Этот уран являлся базовым сырьем для советских атомных бомб. Это черная глава истории не только Яхимова, но и всей моей страны. Я надеюсь, что ничего подобного уже не повторится».
«Вдохновляющей я считаю отвагу людей, которые всеми возможными способами, как с оружием в руках, так и без него, защищали чешскую землю – во время Второй мировой войны, в 1968 году… Столь же сильно меня вдохновляет героизм людей, оказавших сопротивление коммунистическому режиму, хотя им и грозили репрессии, как это было в Чехословакии в 1950-х годах. Не знаю, нашел бы я в себе столько отваги идти против режима, когда под угрозу поставлен не только ты, но и близкие».
«Я должен вспомнить сразу о двух ключевых событиях нашей истории. Без появления республики других событий в нашей истории уже не могло бы быть. Поэтому самым важным днем я считаю 28 октября 1918 года. Тогда мы получили в свои руки самостоятельное государство – демократическое и весьма развитое на свое время. Это суть. Ну, а для меня лично самым вдохновляющим моментом было 17 ноября 1989 года, когда к свободе и демократии мы смогли вновь вернуться. Это время, предоставившее людям возможность вновь надеяться на воплощение своих мечтаний. Сейчас мы уже невероятно длительное время живем в условиях роста и процветания, демократии, свободы. Это имеет огромную цену».
«Главное вдохновение мне дает то, что удалось сделать невозможное и добиться возникновения самостоятельной Чехословакии. Это уникальный исторический шаг, о котором долго мечтали миллионы людей. Этим нежно гордиться, а не искать в этом событии каких-то негативных моментов, указывая на разные шаги, которые можно было бы сделать иначе. Для нас это было толчком и принесло огромную пользу. Урок, который нужно вынести из этих событий заключается в необходимости держать в своих собственных руках все, что касается собственной жизни и своей страны. Причем самостоятельно развиваться нужно при любых обстоятельствах. 1918 год, когда создавалась Чехословакия, был именно такой реакцией. Всегда, когда нашу судьбу решали, например, в далекой Вене, потом в Берлине, потом в Москве, а сейчас это Брюссель, народу пользы это не принесло. Все эти моменты были фатальной ошибкой. Надо пытаться держать судьбу в собственных руках».
«Я не могу определить в качестве самого сильного или вдохновляющего лишь одно событие из нашей столетней истории. Во-первых, огромное впечатление на меня произвели выборы президентом генерала Людвига Свободы. Я тогда был мальчишкой. Помню, как мой отец решал, когда же мы будем вывешивать государственный флаг. Ну, а самый сильный эмоциональный отпечаток оставило голосование в Федеральном собрании, когда речь шла о разделении Чешской и Словацкой Федеративной Республики. Тогда я потерял свое родное государство. Когда потом я поехал к родственникам в Словакию, то таможенники на государственной границе проверяли – везу ли я колбасу от моей тетушки. Меня это оскорбляло».
«Мои самые яркие переживания связаны с 1990 годом, с приближением срока первых свободных выборов, с моментом получения избирательных бюллетеней. Именно в них тогда материализовалась полученная нами свобода. Они же являлись символом нашей гражданской ответственности, нашей возможности влиять на развития нашей страны. С домашними мы тогда очень долго дискутировали по поводу кандидатов, которым будет оказано наше доверие».
«В моей памяти отпечатываются моменты огромных разочарований и, как минимум, ощущения предательства от поступков наших сторонников, наших формальных союзников. Я имею в виду, например, «Мюнхенский договор». В подобном качестве я расцениваю и вторжение войск в 1968 году. Ну, а вдохновляет то, что и после таких фатальных поражений чехословацкое государство и чешский народ смогли вернуться на сцену истории, вновь обрести независимость и самостоятельность. В результате, сегодня мы живем в процветающем государстве».
«Для меня ключевым остается 17 ноября 1989 года, когда в Чехословакию вернулась свобода и демократия. Через 40 лет коммунистического тоталитаризма чехи и словаки вновь обрели свободу. Именно идеи 17 ноября – свобода, демократия, соблюдение прав человека, принадлежность страны к Западу, сотрудничество в рамках НАТО и Евросоюза для меня важны и являются вдохновляющими. Особенно важно это сейчас, когда коммунисты вновь приближаются к власти, являясь «тихой составляющей» сегодняшней правящей коалиции».
«В те дни мы с коллегами ездили по фабрикам, убеждая людей в необходимости подключиться к генеральной забастовке. Мы вели дебаты об изменениях в жизни страны и общества. Я считаю, что «бархатная революция» должна быть для всех уроком, смысл которого заключается в том, что и без большого насилия можно добиться позитивных, хороших результатов».
«Я, по сути, все эти сто лет вместе со страной и прожила. До сотни, правда, еще не хватает четырех лет, но об этом можно и умолчать. Если говорить о чем-то вдохновляющем, то это были олимпийские игры 1948 года в Лондоне. Только закончилась война, и вдруг все расцвело, засияло. Неизгладимое впечатление – множество людей, которые друг другу рады, музыка, трепещущие флаги, голуби в небе… Я была очарована. Поэтому, улетая из Лондона, дала себе слово, что сделаю все возможное, чтобы приехать и на следующую олимпиаду. Лондон меня вдохновил так сильно, что я на всю жизнь осталась верна спорту и не жалею об этом».
«Очень сложно выбрать одно единственное событие. Для меня, например, важным стал один, по сути, бытовой момент. Политический заключенный, пленник коммунистического режима Штепан Гавенда во время одного из жестоких допросов, будучи в наручниках, схватил стул и избил им надзирателя-садиста Франтишка Пергла. А потом сказал ему: «Повесить меня можете, но бить вы меня не будете». Для меня это завет – мы должны всегда сопротивляться тоталитарным режимам. Сопротивляться необходимо и «тоталитарному мышлению». Этой цели без колебаний необходимо принести в жертву абсолютно все».