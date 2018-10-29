Вдохновляясь прошлым, смотреть в будущее

Дана Драбова, глава Государственного комитета по ядерной безопасности Чешской Республики:

«Все чаще в своих раздумьях я возвращаюсь ко времени после окончания Второй мировой войны до середины 1950-х годов. Это был период испытания характеров – как в хорошем, так и в плохом смысле этого слова. Отчасти этот период нашей истории связан и с моей профессией. Дело в том, что уран в рудниках Яхимова (сегодня курортный городок у границ с Германией с населением около 2500 человек) добывали за счет рабского труда мужчин и женщин, определенных на ликвидацию – зеков, политических заключенных. Этот уран являлся базовым сырьем для советских атомных бомб. Это черная глава истории не только Яхимова, но и всей моей страны. Я надеюсь, что ничего подобного уже не повторится».

Рене Заворал, генеральный директор «Чешского Радио»:

«Вдохновляющей я считаю отвагу людей, которые всеми возможными способами, как с оружием в руках, так и без него, защищали чешскую землю – во время Второй мировой войны, в 1968 году… Столь же сильно меня вдохновляет героизм людей, оказавших сопротивление коммунистическому режиму, хотя им и грозили репрессии, как это было в Чехословакии в 1950-х годах. Не знаю, нашел бы я в себе столько отваги идти против режима, когда под угрозу поставлен не только ты, но и близкие».

Петр Фиала, председатель парламентской Гражданской демократической партии:

«Я должен вспомнить сразу о двух ключевых событиях нашей истории. Без появления республики других событий в нашей истории уже не могло бы быть. Поэтому самым важным днем я считаю 28 октября 1918 года. Тогда мы получили в свои руки самостоятельное государство – демократическое и весьма развитое на свое время. Это суть. Ну, а для меня лично самым вдохновляющим моментом было 17 ноября 1989 года, когда к свободе и демократии мы смогли вновь вернуться. Это время, предоставившее людям возможность вновь надеяться на воплощение своих мечтаний. Сейчас мы уже невероятно длительное время живем в условиях роста и процветания, демократии, свободы. Это имеет огромную цену».

Вацлав Клаус, экс-президент Чешской Республики и бывший премьер:

«Главное вдохновение мне дает то, что удалось сделать невозможное и добиться возникновения самостоятельной Чехословакии. Это уникальный исторический шаг, о котором долго мечтали миллионы людей. Этим нежно гордиться, а не искать в этом событии каких-то негативных моментов, указывая на разные шаги, которые можно было бы сделать иначе. Для нас это было толчком и принесло огромную пользу. Урок, который нужно вынести из этих событий заключается в необходимости держать в своих собственных руках все, что касается собственной жизни и своей страны. Причем самостоятельно развиваться нужно при любых обстоятельствах. 1918 год, когда создавалась Чехословакия, был именно такой реакцией. Всегда, когда нашу судьбу решали, например, в далекой Вене, потом в Берлине, потом в Москве, а сейчас это Брюссель, народу пользы это не принесло. Все эти моменты были фатальной ошибкой. Надо пытаться держать судьбу в собственных руках».

Войтех Филип, председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии:

«Я не могу определить в качестве самого сильного или вдохновляющего лишь одно событие из нашей столетней истории. Во-первых, огромное впечатление на меня произвели выборы президентом генерала Людвига Свободы. Я тогда был мальчишкой. Помню, как мой отец решал, когда же мы будем вывешивать государственный флаг. Ну, а самый сильный эмоциональный отпечаток оставило голосование в Федеральном собрании, когда речь шла о разделении Чешской и Словацкой Федеративной Республики. Тогда я потерял свое родное государство. Когда потом я поехал к родственникам в Словакию, то таможенники на государственной границе проверяли – везу ли я колбасу от моей тетушки. Меня это оскорбляло».

Мирослав Кала, президент Высшего контрольного управления:

«Мои самые яркие переживания связаны с 1990 годом, с приближением срока первых свободных выборов, с моментом получения избирательных бюллетеней. Именно в них тогда материализовалась полученная нами свобода. Они же являлись символом нашей гражданской ответственности, нашей возможности влиять на развития нашей страны. С домашними мы тогда очень долго дискутировали по поводу кандидатов, которым будет оказано наше доверие».

Иржи Руснок, глава Чешского национального банка:

«В моей памяти отпечатываются моменты огромных разочарований и, как минимум, ощущения предательства от поступков наших сторонников, наших формальных союзников. Я имею в виду, например, «Мюнхенский договор». В подобном качестве я расцениваю и вторжение войск в 1968 году. Ну, а вдохновляет то, что и после таких фатальных поражений чехословацкое государство и чешский народ смогли вернуться на сцену истории, вновь обрести независимость и самостоятельность. В результате, сегодня мы живем в процветающем государстве».

Иржи Поспишил, председатель парламентской партии ТОР 09:

«Для меня ключевым остается 17 ноября 1989 года, когда в Чехословакию вернулась свобода и демократия. Через 40 лет коммунистического тоталитаризма чехи и словаки вновь обрели свободу. Именно идеи 17 ноября – свобода, демократия, соблюдение прав человека, принадлежность страны к Западу, сотрудничество в рамках НАТО и Евросоюза для меня важны и являются вдохновляющими. Особенно важно это сейчас, когда коммунисты вновь приближаются к власти, являясь «тихой составляющей» сегодняшней правящей коалиции».

«Бархатная революция» остается источником вдохновения и для актрисы Дагмар Гавловой, вдовы первого президента Чешской Республики Вацлава Гавела:

«В те дни мы с коллегами ездили по фабрикам, убеждая людей в необходимости подключиться к генеральной забастовке. Мы вели дебаты об изменениях в жизни страны и общества. Я считаю, что «бархатная революция» должна быть для всех уроком, смысл которого заключается в том, что и без большого насилия можно добиться позитивных, хороших результатов».

Дана Затопкова, родилась в 1922 году, спортивная легенда, легкоатлетка, олимпийская чемпионка 1952 года по метанию копья, двукратная чемпионка Европы – 1954 и 1958 годы, многократная чемпионка ЧССР:

«Я, по сути, все эти сто лет вместе со страной и прожила. До сотни, правда, еще не хватает четырех лет, но об этом можно и умолчать. Если говорить о чем-то вдохновляющем, то это были олимпийские игры 1948 года в Лондоне. Только закончилась война, и вдруг все расцвело, засияло. Неизгладимое впечатление – множество людей, которые друг другу рады, музыка, трепещущие флаги, голуби в небе… Я была очарована. Поэтому, улетая из Лондона, дала себе слово, что сделаю все возможное, чтобы приехать и на следующую олимпиаду. Лондон меня вдохновил так сильно, что я на всю жизнь осталась верна спорту и не жалею об этом».

Иржи Падевет, писатель, публицист:

«Очень сложно выбрать одно единственное событие. Для меня, например, важным стал один, по сути, бытовой момент. Политический заключенный, пленник коммунистического режима Штепан Гавенда во время одного из жестоких допросов, будучи в наручниках, схватил стул и избил им надзирателя-садиста Франтишка Пергла. А потом сказал ему: «Повесить меня можете, но бить вы меня не будете». Для меня это завет – мы должны всегда сопротивляться тоталитарным режимам. Сопротивляться необходимо и «тоталитарному мышлению». Этой цели без колебаний необходимо принести в жертву абсолютно все».