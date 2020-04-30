Вальпургиева ночь – влияние ритуалов на сплоченность общества

В Чехии в четверг отмечают Вальпургиеву ночь. Несмотря на эпидемию коронавируса, народные гуляния под открытым небом и разведение костров правительство централизовано запрещать не станет, подтвердил министр внутренних дел Ян Гамачек. Какое влияние оказывает соблюдение ритуалов, традиций, отмечание праздников на сплоченность общества, а также сознание индивидуума? Об этом Radio Prague International говорило с религионистом Павлом Гошеком из Евангелического теологического факультета Карлова университета.
Ритуалы возникают в связи с необходимостью напоминать о той или иной традиции, проверенной мудрости предков. Если немного утрировать, то любой ритуал можно считать также определенного рода показом общественных идеалов и ценностей, говорит Павел Гошек. Безусловно, ритуалы способствуют сплоченности общества. Причем далеко не обязательно речь идет только о религиозной символике.
«Это может быть и государственный праздник, и даже что-то совсем простое, подчеркивающее факт, что мы являемся частью множества. Происходит индивидуальное и коллективное осознание принадлежности к определенной группе лиц, к определенному обществу. В этом заключается весьма благодатная и стабилизирующая сознание человека роль любого ритуала».
Важность ритуалов для общества, похоже, осознают и власти. По словам Гамачека, разрешено также празднование 1 мая. В обоих случаях необходимо руководствоваться указаниями Минздрава: иметь на лице защитную маску, находиться в группе максимально 10 человек, соблюдать двухметровую дистанцию.
Как говорит профессор Гошек, соблюдение ритуалов очень важно именно тогда, когда общество переживает тяжелые времена, кризисные ситуации, так как обращение к традициям дает возможность снова пережить хорошо знакомую ситуацию, стабилизировать внутренний мир человека и на время вернуть жизнь в нормальное русло. Веками и годами проверенное символическое деяние успокаивает мысль людей.
«Когда люди по каким-либо причинам не могут участвовать в привычных символических актах, то они могут чувствовать себя неуверенно и даже испытывать тревогу, так как нарушен порядок вещей. Ведь именно ритуалы и созданы для того, чтобы подчеркивать стабильность, неизменность и сплоченность».
Сожжение ведьм: в Чехии отмечают Вальпургиеву ночь
Рубеж апреля-мая полон ритуалов и символов, напоминает Гошек.
«Этот период связан не только с праздником трудящихся, но май считается также месяцем любви, он связан и с вековой традицией чуда - возрождения природы. Все эти моменты очень символичны, они помогают распределять течение времени на смысловые единицы. Рубеж между весенним равноденствием и днем летнего солнцестояния - ночь с 30 апреля на 1 мая – это, прежде всего, временной ориентир. И не важно, с какими символами его связывают».
В конце концов, необязательно отказываться от терапевтической силы соблюдения ритуалов даже в условиях, когда большое скопление людей запрещено. Можно вспомнить о празднике и в онлайн режиме, можно праздновать его в кругу семьи, уверен Гошек.
«Лично я думаю, что символическое значение любого праздника в течение всего года, вне зависимости от того, с какой исторической вехой его связывают, очень важно и оказывает положительное влияние на человеческую душу, это подтверждают и все психологи», подытоживает Гошек.
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