Вальпургиева ночь – влияние ритуалов на сплоченность общества

Ритуалы возникают в связи с необходимостью напоминать о той или иной традиции, проверенной мудрости предков. Если немного утрировать, то любой ритуал можно считать также определенного рода показом общественных идеалов и ценностей, говорит Павел Гошек. Безусловно, ритуалы способствуют сплоченности общества. Причем далеко не обязательно речь идет только о религиозной символике.

«Это может быть и государственный праздник, и даже что-то совсем простое, подчеркивающее факт, что мы являемся частью множества. Происходит индивидуальное и коллективное осознание принадлежности к определенной группе лиц, к определенному обществу. В этом заключается весьма благодатная и стабилизирующая сознание человека роль любого ритуала».

Важность ритуалов для общества, похоже, осознают и власти. По словам Гамачека, разрешено также празднование 1 мая. В обоих случаях необходимо руководствоваться указаниями Минздрава: иметь на лице защитную маску, находиться в группе максимально 10 человек, соблюдать двухметровую дистанцию.

Как говорит профессор Гошек, соблюдение ритуалов очень важно именно тогда, когда общество переживает тяжелые времена, кризисные ситуации, так как обращение к традициям дает возможность снова пережить хорошо знакомую ситуацию, стабилизировать внутренний мир человека и на время вернуть жизнь в нормальное русло. Веками и годами проверенное символическое деяние успокаивает мысль людей.

«Когда люди по каким-либо причинам не могут участвовать в привычных символических актах, то они могут чувствовать себя неуверенно и даже испытывать тревогу, так как нарушен порядок вещей. Ведь именно ритуалы и созданы для того, чтобы подчеркивать стабильность, неизменность и сплоченность».

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Рубеж апреля-мая полон ритуалов и символов, напоминает Гошек.

«Этот период связан не только с праздником трудящихся, но май считается также месяцем любви, он связан и с вековой традицией чуда - возрождения природы. Все эти моменты очень символичны, они помогают распределять течение времени на смысловые единицы. Рубеж между весенним равноденствием и днем летнего солнцестояния - ночь с 30 апреля на 1 мая – это, прежде всего, временной ориентир. И не важно, с какими символами его связывают».

В конце концов, необязательно отказываться от терапевтической силы соблюдения ритуалов даже в условиях, когда большое скопление людей запрещено. Можно вспомнить о празднике и в онлайн режиме, можно праздновать его в кругу семьи, уверен Гошек.

«Лично я думаю, что символическое значение любого праздника в течение всего года, вне зависимости от того, с какой исторической вехой его связывают, очень важно и оказывает положительное влияние на человеческую душу, это подтверждают и все психологи», подытоживает Гошек.