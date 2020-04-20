В хакерских атаках на чешские больницы и аэропорт увидели «русский след»

По данным газеты Lidové noviny, следователи склоняются к версии, что за кибератаками может стоять иностранное государство, и подозрения падают на Россию. Это журналистам издания подтвердили близкие к следствию компетентные источники.

«Организатором выступает иностранное государство. Начинает выясняться, что за этим может стоять Россия. Туда ведут IP-адреса», – сообщил газете высокопоставленный офицер, входящий в команду следователей. Его слова подтвердил член Совбеза Чехии, указав, однако, что анализ полученных данных еще не закончен.

При этом глава Комитета кибернетической и информационной безопасности Чехии (NÚKIB) генерал Карел Ржегка отказался комментировать предположения, что атаку на инфраструктуру Чехии могла осуществить Россия.

На прошлой неделе хакеры пытались взломать сети больниц в Остраве, Оломоуце и Карловых Варах. Как сообщил министр здравоохранения Адам Войтех, все атаки удалось отразить, «однако за ними могут последовать другие».

Удар по Чехию, нанесенный в период пандемии, упомянул в своем выступлении в минувшие выходные госсекретарь США Майк Помпео. Не называя конкретных подозреваемых, он предупредил, что подобные нападения не останутся безнаказанными. «Мы призываем того, кто несет за это ответственность, прекратить кибернападения на чешскую систему здравоохранения и подобную инфраструктуру в других точках», – подчеркнул глава американской дипломатии.

«Я высоко ценю поддержку США и всех союзников, помогающих в сфере обеспечения кибернетической безопасности нашей страны. Кибернетические атаки на чешские медицинские учреждения в период борьбы с эпидемией COVID-19 сродни поведению гиен. Надеюсь, что наши специалисты очень скоро обнаружат тех, кто заинтересован в поражении Чешской Республики в сражении с инфекцией», – отметил, в свою очередь, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал хакерские атаки «свинством», однако не сообщил, будут ли предприняты какие-то ответные меры.

Посольство Российской Федерации на своей странице в Facebook заявило, что «категорически отвергает подобные измышления», назвав публикации «очередными fake news» и «распространением чешскими СМИ с подачи спецслужб непроверенных и ничем не обоснованных материалов антироссийского характера».

«Посольство Российской Федерации в Чешской Республике в этой связи хотело бы подчеркнуть, что их единственной целью является создание враждебного образа нашей страны, прежде всего, у местной общественности... Паразитирование на теме постигшей всех нас беды – эпидемии коронавируса, когда речь идет о спасении человеческих жизней – выходит за все возможные морально-этические рамки». Также российское диппредставительство заявило, что хочет «предостеречь от подобных безответственных и нечистоплотных информационных выпадов в адрес России, от которых отдает откровенно провокационным душком».