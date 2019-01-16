В шаге от «жесткого брексита» – что ждет ЕС и Чехию?

Чешский премьер Андрей Бабиш считает, что ставить точку и делать выводы еще рано: «Сейчас это – всего лишь спекулятивные рассуждения. Я надеюсь, что британские политики поведут себя ответственно, и в итоге все закончиться благополучно, что будет принят определенный договор, поскольку неуправляемый «брексит» означал бы хаос. Однако наше правительство подготовило законодательную базу на случай такого развития событий. Однако, если, не дай Бог, такое произойдет, это может означать кризис». Чешский премьер также подчеркивает, что «неопределенность неприемлема». Голосование по договору, против которого выступили 432 депутата, Андрей Бабиш назвал «худшим проигрышем в истории Британского парламента».

Глава МИД: «Чехия готова к любому сценарию развития событий»

«Мне жаль, что самая старая демократия мира разделилась на три непримиримых лагеря. Выход Великобритании из ЕС затягивается, однако нам обязательно удастся найти решение», – написал в своем Twitter министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, который также указал, что «мяч – на стороне Британии», а «Чехия готова к любому сценарию развития событий».

«Договор о выходе – наименее плохой вариант «брексита» с точки зрения Чешской Республики, поэтому я надеюсь, что британское правительство представит план своих дальнейших действий, чтобы мы могли обеспечить регулирование процесса выхода из ЕС; это в интересах как чешских граждан, так и чешских предприятий», – указывает глава чешского МИД, который также подчеркивает, что лично он бы хотел, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС.

«Жесткий брексит» может ударить, например, по чешским студентам, которые учатся в британских университетах, хотя, убеждено Министерство образования Чехии, те из них, кто поступил осенью этого года, должны оставаться там на тех же условиях, что и до «брексита».

Туманный Альбион популярен у чешских студентов

По программе Евросоюза Erasmus+ в Великобританию ежегодно выезжает около 600 студентов из Чехии. Еще 500 молодых людей учатся на постоянной основе в британских университетах. Соединенное Королевство – вторая по популярности страна для обучения за рубежом, и 15% всех чехов, которые учатся за границей, выбирают именно Туманный Альбион.

МИД Чехии на своей сайте сообщает, что точное количество граждан страны, проживающих в Великобритании, не известно. По данным посольства Чешской Республики в Лондоне, их может быть около 100 тысяч. Британское статистическое управление приводит куда более скромные цифры – 49 тысяч в 2017 году. Таким образом, чехи стоят на 27 месте среди национальных меньшинств Соединенного Королевства.

В проекте договора с ЕС, отвергнутом палатой общин, переходный период должен был продолжаться до конца 2020 года, после чего граждане стран ЕС должны были подать прошение на ПМЖ. Чем грозит чехам и другим европейцам «жесткий брексит», пока не ясно. Британия при этом не устает повторять, что граждане ЕС, которые уже живут на острове, и в будущем будут пользоваться теми же правами, что и прежде. Означает ли это сохранение социального страхования и других привилегий? Пока здесь стоит многоточие.

В Чехии проживает более семи тысяч подданных Ее Величества

В Чехии, по данным МВД, проживает около 7100 британцев – за десять лет их число почти удвоилось. Примерно треть из них получила ПМЖ. По данным Министра труда, в Чехии в настоящее время трудоустроено примерно 4000 подданных Соединенного Королевства. В основном они работают в топ-менеджменте крупных компаний, и их уход может неблагоприятно отразиться на рабочем процессе.

Недавно чешское правительство поддержало поправку, по которой британцам до конца 2020 года предоставляются равные с гражданами ЕС права – даже в случае «жесткого брексита». Однако многое будет зависеть от действий Великобритании – парламент Чехии намерен использовать этот рычаг в интересах своих граждан и, по-видимому, будет вводить зеркальные с британцами меры.

Бывший государственный советник по вопросам Евросоюза Томаш Проуза скептически смотрит на саму возможность действующего кабинета Терезы Мэй провести через парламент новый вариант договора с ЕС. «Ожидалось, что при голосовании договор может недобрать 120–130 голосов, и проигрыш со счетом 230 голосов – очень тяжелый. Теперь все уверены: "Что бы ни предложила Тереза Мэй, у нее нет шансов провести в парламенте какой бы то ни было договор"».

«Пусть британцы попросят!»

Лидер оппозиции палаты общин Джереми Корбин инициировал вотум недоверия правительству, голосование по которому пройдет уже вечером 16 января. Возникшая ситуация может привести к отставке правительства Великобритании, досрочным выборам, отсрочке «брексита» и даже повторному референдуму о членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе. До понедельника, 21 января, Тереза Мэй должна представить проект дальнейших шагов.

В Париже заявили о возможности переноса «брексита» – «но пусть британцы об этом попросят». Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призывает Великобританию максимально быстро определиться с дальнейшим порядком действий.