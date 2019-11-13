В Рыхновском регионе найден редкий бронзовый меч

Находка относится к так называемой лужицкой культуре (археологическая культура бронзового и железного века, которая была распространена в Центральной Европе с XIV по IV столетие до н. э. – прим. ред.). Артефакты, связанные с ней, часто появляются в ходе археологических раскопок в восточной Чехии, однако мечи среди них практически не попадаются.

«Клинок имеет длину 60 сантиметров. Рукоятка меча была изначально обложена каким-то органическим материалом. Меч сохранился в отличном состоянии, у него лишь немного треснула рукоятка, что теоретически, конечно, может случиться».

Точное место обнаружения меча учёные хранят в секрете, дабы защитить территорию раскопок от любопытных посторонних. Археологам также повезло найти в земле заклёпки, которые были ранее на рукояти меча. Что же касается размера найденного оружия, то он, по мнению археолога Бековой, типичен для тех времён.

«Для нас это, конечно, большая редкость. Впрочем, меч – это редкая находка для любого региона. Это оружие знати, которое ценилось очень высоко, передавалось из поколения в поколение и использовалось в исключительных случаях. Ситуация же, при которой меч оказался в земле, должна была быть действительно особенной. Мы полагаем, что речь шла об акте жертвоприношения (возможно, какому-то божеству). Глядя на меч, мы можем определить его возраст. Исходя из состояния находки, можем также сказать, что меч определённо использовался по назначению».

Для археологов особенно важны обстоятельства, при которых меч был найден: оружие было помещено само по себе в сравнительно небольшое углубление в земле. Это позволило археологам сделать вывод о том, что меч был положен туда специально, но не является составляющей погребального ритуала. Тела усопших в те времена сжигали, а пепел помещали в урну. Захоронений, при которых бы тело покойника было погребено вместе с оружием или драгоценностями, тогда ещё не производилось.

Находка могла бы так и остаться неизвестной для последующих поколений, если бы местный житель не похвастался ею своему другу, сотруднику музея. Тот, в свою очередь, оповестил о найденном оружии команду археологов.

В настоящее время учёные продолжают изучать находку. По одному из их предположений, меч мог быть принесён в Рыхновский регион из других мест. Клинок останется на хранение в местном рыхновском музее.