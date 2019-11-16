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В Праге отмечают «бархатную» революцию и протестуют против премьера Андрея Бабиша

Катерина Айзпурвит
16-11-2019
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Десятки тысяч людей по призыву объединения «Миллион мгновений за демократию» собрались на Летенском поле в Праге на демонстрацию протеста против премьера Андрея Бабиша. Организаторы требуют от председателя правительства до 31 декабря 2019 года подать в отставку.

К протестной акции присоединились чехи, проживающие за рубежом – акции поддержки проходят в 63 городах в 30 странах мира, сообщала координатор объединения, по словам которой, чехи за границей хотят гордиться своей страной.

Гражданское объединение «Миллион мгновений за демократию», которое возглавляет Микулаш Минарж, указывает на конфликт интересов председателя правительства Андрея Бабиша в связи с холдингом Agrofert и владением СМИ. Хотя бизнес-структуры премьера были переданы трастовым фондам, многие наблюдатели уверены, что Андрей Бабиш продолжает контролировать свои компании.

Также активисты требуют сместить со своего поста министра юстиции Марию Бенешеву, которую подозревают в предвзятости и действиях в пользу премьера. Над головами собравшихся были развернуты флаги Чехии и Евросоюза. Участники принесли плакаты с требованием отставки премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана. Фермеры, также поддерживающие протест, прибыли на акцию на тракторах. В ряды демонстрантов влились политики, прежде всего из оппозиционной партии ТОР-09.

Перед началом мероприятия прозвучали записи и были показаны кинокадры времен «бархатной» революции, включая выступление диссидента и будущего президента Вацлава Гавела, – в ноябре 1989 г. Летенское поле стало местом проведения самой массовой демонстрации протеста против режима социализма. 17 ноября в стране отмечается 30-летие массовых студенческих протестов, положивших начало демократическим преобразованиям в Чехословакии.

Прошлая подобная манифестация, состоявшаяся на Летенском поле в июне 2019 г., собрала 250 тысяч человек. Микулаш Минарж уверен, что демонстрация 16 ноября оказалась не менее массовой.

Комментируя протестную акцию, председатель чешского правительства Андрей Бабиш напомнил, что в Чехии проводятся свободные выборы. О том, что президент Милош Земан занял свой пост, получив большинство голосов избирателей, напомнил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

Катерина Айзпурвит
16-11-2019
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