В Праге открылась выставка Urbania

«Город. Вершина цивилизации. Наше жизненное пространство. Наше зеркало. Самое комплексное и удивительное человеческое создание, издавна приспосабливающееся к местности, климату и размерам человеческого тела и духа. Живой организм, основанный в прошлом и растущий в будущее, который дышит и общается. Станьте его пульсом».

Такими словами сами авторы представляют интерактивную экспозицию, позволяющую посетителям принять участие в управлении городом, стать на время теми, кто ежедневно следят за его ходом и преображением его внешнего облика.

«Каждый из пунктов, через которые проходят посетители, моделирует конкретную специфическую ситуацию, в которой оказываются чиновники, планировщики и другие специалисты. Участник интерактивной выставки становится действующим персонажем. Перед ним открывается шкала возможностей, одной из которых необходимо отдать предпочтение, исходя из собственного подхода, понимания и восприятия ситуации», - рассказывает куратор выставки Адам Пайгрт.

На одном из таких пунктов установлен велосипед, оснащенный наушниками и экраном.

«В условиях виртуальной реальности вы можете испытать на себе, что значит прокатиться по городу на велосипеде. Здесь постепенно представлены три этапа развития населенного пункта, пытающегося адаптироваться к требованиям нового времени. Вам, например, предлагаются на выбор несколько путей решения проблемы, связанной с наличием в центре города слишком большого количества автомобилей», - продолжает куратор выставки.

Отдельные ситуации, представленные на выставке, исходят из стратегического плана г. Праги, в котором намечены приоритетные направления до 2030 года.

«Это и экономическое развитие города, и креативная и творческая индустрия современного города. Мы приводим пример перестройки здания старой фабрики в креативно-культурный центр».

Выставка Urbania открыта в Центре архитектуры и городской планировки (CAMP) до 15 февраля.

Вниманию посетителей предлагается и телефонная будка. «Подняв трубку, перед вашими глазами открывается разрез улицы, и вы слышите фрагменты разговоров всех задействованных лиц, ответственных за данный участок. Зачастую их количество превышает 20 человек, начиная с работников технической службы и заканчивая полицейскими и представителями транспортного управления».

В создании выставки принимали участие архитекторы, дизайнеры, графические дизайнеры, а также сценарист, продолжает Адам Пайгрт. При всей своей реалистичности она создана с целью - развлекать, а не поучать.