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В Праге откроется новое космическое агентство Евросоюза

Эва Туречкова
12-12-2019
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В 2021 году в Чехии откроется штаб-квартира Агентства Европейского союза по космической программе (EUSPA). Новое ведомство возникнет на основе организации GSA, которая из Праги управляет европейской спутниковой системой Galileo.

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Фото: ŠJů, CC BY 4.0Фото: ŠJů, CC BY 4.0 «Здание Агентства будет располагаться по тому же адресу, что и организация GSA, то есть в пражском районе Голешовице. Штат разрастется до 700 человек. В настоящее время GSA трудоустраивает около сотни работников», - сообщают представители чешского Минтранспорта.

«Кроме дальнейшего развития Galileo, в Праге будут приниматься решения, касающиеся космической программы мониторинга Земли Copernicus («Коперник»). Здесь же будет разрабатываться программа Европейской спутниковой связи Govsatcom».

Напомним, что Евросоюз намерен увеличить бюджет собственной космической программы на ближайшие семь лет на треть, то есть до 16 миллиардов евро (410 млрд крон). Чешское правительство, в свою очередь, недавно одобрило инвестиции в космическую программу в размере 1 млрд 205 млн крон. Эта сумма превышает прошлогодние расходы Чехии на эту отрасль на 275 миллионов крон.

Европейскому космическому агентству (ESA) поставляют свои товары и услуги пять десятков чешских фирм: речь идет о компьютерном программном обеспечении, а также деталях для космических кораблей. Например, в западно-чешском городе Клатовы производят компоненты для системы крепления вспомогательных двигателей к центральному блоку ракеты - носителя Ariane-6.

Фото: Lukas Rohr CC BY-SA 3.0Фото: Lukas Rohr CC BY-SA 3.0 «Мы не постесняемся сказать, что являемся значимым звеном в производстве новой ракеты – носителя, которая должна отправиться в космос в течение 2020 года», - заявил в эфире «Чешского телевидения» Павел Добеш, представитель компании ATC Space и OHB Czechspace.

Какую еще продукцию Чехия поставляет Европейскому космическому агентству? «Это и сворачивающиеся в рулоны солярные панели для сотен спутников, производимые куновицкой компанией 5M, и адаптеры для запуска десятков малых космических аппаратов с ракеты-носителя Vega, и оптические системы. В Чехии была также развита новая система управления полетами над Европой, здесь создается управляющее программное обеспечение для спутников, и производятся алюминиевые и титановые детали для ракеты Ariane 6», - пишет чешское информагентство ЧТК.

По заявлению Министерства транспорта, инвестиции в космическую отрасль окупаются более чем в восемь раз. В Праге и Брно также работает бизнес-инкубатор Европейского космического агентства, в который входят еще два десятка компаний, сосредотачивающих внимание на использовании космических технологий на Земле. За три года существования инкубатора частные инвесторы поддержали начинающие фирмы 210 миллионами крон.

Чехия и космос
- более 350 контрактов с Европейским космическим агентством (ESA)
- 50 компаний, обслуживающих ESA
- 21 стартап в инкубаторе ESA
- 2 запущенных чешских спутника в течение последних 10 лет
- 23 спутника с чешским участием
- 23 университета и вуза, задействованных в космической программе
- «Чешский космический альянс»
- поступления в бюджет ESA в объеме 60 млн евро ежегодно
(Источник: Министерство транспорта ЧР)

Эва Туречкова
12-12-2019
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