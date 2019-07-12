В Пльзене будущие медики разных стран впервые берут в руки скальпель

Летняя школа экспериментальной медицины в Пльзене: аналогов в мире нет

Какими совершенными не были бы тренажеры, манекены и симуляторы, которые ставят будущих хирургов в рабочую ситуацию, помогая им в освоении необходимых навыков, очень важно, чтобы врач приобрел опыт получения обратной тактильной связи, когда его руки дотрагиваются до органов пациента. Таково мнение ряда специалистов, и, в частности, руководителя Летней школы Вацлава Лишки. Поэтому составной частью курсов в Пльзене, не имеющих аналогов в мире, является приобретение столь драгоценного опыта и вообще освоение техники хирургических вмешательств. Школа проводится в рамках сотрудничества Центра биомедицины и Клиники хирургии медицинского факультета Карлова университета в Пльзене, как и пльзеньской Факультетской больницы.

– А что касается вопросов этики таких экспериментальных хирургических процессов с использованием животных, как здесь к этому подходят?

– Во-первых, в силе остается применение наркоза при проведении хирургических вмешательств. Во-вторых, в ходе остальных мастер-классов вместо животных (в данном случае, поросят), в качестве модельного биологического объекта используются клеточные культуры, то есть клетки, или, например, бактерии. Слово руководителю Летней школы экспериментальной медицины, доценту Вацлаву Лишке.

– Мы гордимся тем, что можем предоставить студентам возможность провести операции на живом животном в ходе которых они обучаются максимальному числу операционных приемов и приемам обращения с испытуемыми животными. Курсы поистине уникальны, так как, кроме Пльзеня, больше нигде в мире, ни в самой Чехии, летняя школа такого рода не организуется. При этом заявок на участие приходит в разы больше, чем мы можем принять. Одновременно с операциями на живом организме мы стремимся посвятить должное внимание биоинформатике, статистике, биомеханике, то есть альтернативным методам, которые способны частично заменить или оптимизировать использование животных в экспериментах и получить необходимые данные.

Максимальное число участников – тридцать два

Выбирать из такого большого числа заявок организаторам курсов было совсем непросто. Один из критериев – студент должен быть не младше третьего курса. Обучение проводится на английском языке.

– Максимальное число участников Летней школы – тридцать два человека, и в нынешнем году к нам приехали 32 будущих медика. В целом за шесть лет у нас в рамках курсов смогли попрактиковаться свыше 120 человек – в первые годы число участников было ниже,

– рассказал Русской редакции «Радио Прага» доцент Вацлав Лишка.

– Мне думалось, что медики-студенты могут примерить на себя роль оперирующего хирурга еще во время учебы?

– Студенты в лучшем случае имеют возможность ассистировать на операциях, проводимых опытными хирургами, однако активным обучением во многих случаях такую практику назвать трудно. Будущие эскулапы чаще всего присутствуют в операционном зале, лишь наблюдая за ходом операции, без возможности подключиться к процессу. Как показывает практика, репетировать роль хирурга молодые медики могут минимум через три, а нередко через пять или даже больше лет после завершения своего образования.

– Я верю в то, что нам в будущем удастся сохранить концепцию школы экспериментальной хирургии. Mы ежегодно стремимся привнести что-то новое в процесс обучения по мере продвижения по всем фронтам в медицине. Это подталкивает нас и, например, к расширению списка лекций,

– рассказал «Радио Прага» руководитель этой интересной программы.

Все флаги в гости к нам

– Из каких стран студенты-медики приехали в Пльзень?

– Знаний и опыта в Летней школе набираются в этом году учащиеся университетов Испании, Италии, Кипра, Бельгии, Франции, Турции, Саудовской Аравии, Польши, Нидерландов, Австралии, Великобритании, США и Болгарии. Есть среди них также пятеро чехов, которые не хотят упустить такой уникальной возможности на свой родине.

– Какова программа такого летнего курса, и что можно успеть за относительно небольшой период времени в городе, известном своими искушениями в качестве центре пивоварения?

– Программа довольно интенсивная. Если говорить о времени, проведенном в операционной, на мастер-классах и лекциях, на это каждому участнику мероприятия выделено тридцать часов. Кроме самой хирургии в рамках подготовки студентов к переходу к самостоятельной работе, обучение затрагивает и смежные области: анестезию, радиологию, гистологию, новые методы, используемые в медицине. А что касается родины легендарного бренда «Пилзнер», то, конечно, для студентов-медиков уже организовали экскурсию на Пльзеньский пивоваренный завод. Вообще им, конечно, удается выкроить время и для других познавательных мероприятий, содержательного отдыха, экскурсий на воде и т.п. Студенты могут познакомиться с будущими медиками и коллегами из девятнадцати университетов мира.

Торжественное завершение Летней школы состоится 12 июля, в муниципалитете Пльзеня, торжественной церемонией вручения специального сертификата об успешном завершении курсов, одного из первых в профессиональной жизни будущих врачей.