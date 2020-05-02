В ожидании авангарда из России

Южно-Чешская галерея им. Миколаша Алеша в городе Глубока-над-Влтавой по праву считается одной из лучших в Чехии. Основную часть коллекции составляет южно-чешская готика (фрески, скульптуры, картины), здесь также представлены произведения XVI-XIX веков и современное искусство. Галерея ежегодно проводит выставки в сотрудничестве с музеями из разных стран. На апрель 2020 года была запланирована выставка, посвященная русскому авангарду, теперь ее пришлось перенести на неопределенный срок. Об этой выставке и о нынешнем положении дел в интервью Чешскому Радио рассказал директор Алеш Сайферт:

— Мы готовили поистине фантастическую выставку под названием «Малевич и русский авангард», экспонаты для которой предоставил Музей изобразительных искусств Екатеринбурга. Переговоры заняли много времени, немало сил ушло на бюрократические формальности, и буквально на финишной прямой все отменилось. Однако я твердо уверен в том, что выставка все-таки состоится, мы постоянно на связи с нашими российскими партнерами. В России также были введены ограничения, которые сейчас только усиливаются. Но я все же верю, что мы сможем открыть выставку, пусть и несколько позже, чем было запланировано — возможно, в июне или июле, но тогда продлим ее до сентября или октября. Все будет зависеть от того, насколько жесткими будут ограничения и как долго они будут продолжаться. Но как только границы будут вновь открыты, я думаю, ничто не помешает нам привезти выставку.

В самой галерее к выставке уже все готово, ведь картины должны были прибыть в конце марта, а открытие было запланировано на апрель. Алеш Сайферт пояснил, что они постараются привезти картины как можно раньше — это займет существенно меньше времени, чем если бы выставка организовывалась с нуля, однако, потребуется решать определенные проблемы:

— Нам придется заново получать некоторые разрешения (например, для таможни), которые выдаются на определенный срок. Также необходимо будет продлить договор страхования — отдельно на перевозку картин и отдельно на время выставки. Это займет несколько недель, а все остальные условия для открытия выставки нами уже выполнены, все готово. Я хочу оставаться оптимистом и верить, что все получится.

Постоянная экспозиция Музея изобразительных искусств в Екатеринбурге, посвященная русскому художественному авангарду, является одной из самых интересных и целостных коллекций музея. Она была доставлена в Екатеринбург в начале XX века по инициативе Наркомпроса: в городе планировалось провести крупную выставку всех течений современной живописи. Именно тогда Василий Кандинский выступил с предложением создания сети музеев живописи не только в столицах, но и в провинции. После окончания выставки, которая прошла с большим успехом в мае 1920 года, полотна были оставлены в Екатеринбурге, постепенно коллекция пополнялась. Какие же картины из собрания екатеринбургского музея можно будет увидеть в галерее на юге Чехии?

— Здесь будут представлены полотна коллекции Музея изобразительных искусств в Екатеринбурге, которая состоит из 42 произведений русского авангарда 1910—1920 годов. Мы выбрали 36 лучших полотен, и, я уверен, посетители музея смогут в ближайшие месяцы их оценить. Мы представим картины Казимира Малевича, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Ольги Розановой и Василия Кандинского. Это поистине величайшие имена и их величайшие произведения. Хочу отметить, что коллекция состоит из полотен, которые предоставили для выставки в Екатеринбурге в 1920 году сами художники, то есть это не просто картины, купленные где-то на аукционе или у коллекционера. Все произведения отобраны самими авторами, которые решили тем или иным образом представить определенный период своего творчества. Выставка будет первоклассной, ничем не уступающей мировым экспозициям.

Перевозка художественных ценностей — процесс трудоемкий и весьма дорогостоящий, поэтому далеко не всем региональным музеям удается представить свою коллекцию за границей. Несомненно и то, что сами картины представляют собой огромную ценность. По этим причинам коллекция екатеринбургского Музея изобразительных искусств за границей выставлялась всего один раз — в 2016 году в Будапеште. Тогда в Екатеринбурге проходила генеральная реконструкция здания музея в честь его восьмидесятилетия, что стало одной из причин, побудивших вывести картины за рубеж.

— Мы начали переговоры с екатеринбургским музеем еще в 2017 году, но договориться нам удалось лишь на 2020 год. Сейчас у них снова идет ремонт. Поэтому нет возможности перенести нашу выставку на 2021 год, хотя, возможно, к этому времени ситуация пришла бы в норму и никто из нас не был бы под таким давлением. Однако и у екатеринбургского музея, и у нас другие планы, у всех все расписано на годы вперед. В Екатеринбурге планируется открытие нового здания музея, где они хотят представить свою коллекцию. Конечно, отдельные картины путешествуют по миру, их можно увидеть на выставках, посвященных русскому авангарду, однако, полноценная коллекция была в Европе представлена всего один раз, в Будапеште.

На данный момент все здания Южно-чешской галереи закрыты для посещения, однако на официальном сайте можно посмотреть видео о прошедших выставках и постоянной экспозиции. Руководство галереи в ближайшие дни планирует также выпустить на своей страничке в сети Instagram серию передач с участием известных людей, которые будут рассказывать об экспонатах, хранящихся в депозитарии музея, а также об искусстве в целом. А всем, кто хотел посетить выставку в городе Глубока-над-Влтавой, остается надеяться, что ограничения вскоре будут отменены, границы откроют и в галерее на юге Чехии можно будет увидеть картины выдающихся русских авангардистов.