В Орлицких горах стартовали международные гонки на собачьих упряжках

«Я буду счастлив, если мне удастся проехать всю дистанцию. Это - сложная гонка, но я рад в ней участвовать. Здесь всегда собираются очень хорошие люди», - говорит Станислав из Волар, который принимает участие в состязаниях далеко не в первый раз . Гонка, которая в Орлицких горах проходит уже в 23-й раз, носит международный характер. Каюры должны преодолеть дистанцию до субботы.

«В этом году на старт записались участники из девяти европейских государств. Впервые побежит упряжка из Сербии, обычно все участники - из Чехии, Германии, Франции и Швейцарии, то есть государств, где устраиваются гонки The Ultimate Sleddog Challenge», - рассказывает один из организаторов Славомир Ржиман. Если сравнить по странам, именно соревнования в Чехии считаются самыми непростыми.

«Во-первых, это самый длинный из всех маршрутов The Ultimate Sleddog Challenge. А во-вторых, он сложный из-за общего набора высоты. Конечно, Орлицке горы – это не Альпы, но общий подъем на трехстах километрах - то есть сумма всех частных подъемов - в нашем случае составляет более десяти с половиной тысяч метров в высоту».

Как говорит директор соревнований Петр Кучера, условия для езды в этом году просто идеальные. Осталось лишь убрать с последних сотен метров пути упавшие деревья, а некоторые стволы, наоборот, закопать в сугробы.

«Белым бело, да и температура должна оставаться ниже нуля. В последний раз выпало столько снега в 2004 году. Каюры довольны и с нетерпением ждут старта», - добавляет Кучера.

Кроме самих соревнований, всех участников мероприятия ждет еще и совместная ночевка под открытым небом по близости охотничьего замка Падоли (Pádolí) рядом с деревней Угржинов.