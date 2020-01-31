В Нью-Йорке и Вашингтоне прошли мероприятия в честь 75-летия освобождения Пльзеня американскими войсками

В посольстве Чехии в Вашингтоне открылась выставка рисунков известного художника Иржи Сливы. В обоих городах также пройдут тематические экспозиции, посвященные 75-летию освобождения Пльзеня от нацистов. В подготовке программы принимали участие дипломатические представительства Чехии в США, представители чешских землячеств – членов Bohemian Benevolent Literary Association (BBLA) и Чешские центры.

Пльзень стал одним из последних европейских городов, освобожденных в конце Второй мировой войны американцами. В Западную Чехию вошли части Третьей армии США под командованием генерала Паттона. 6 мая 1945 года, около восьми часов утра, в центре город появились американские танки. В эфире зазвучало: «Говорит Пльзень! Говорит освобожденный Пльзень! Да здравствует свобода, да здравствуют наши союзники! Сообщаю всем жителям Чехословацкой республики, что танки 16-й американской танковой дивизии находятся на площади Республики в Пльзене». Невероятная волна эйфории охватила весь город, находившийся более шести лет под властью нацистов. Местные жители вместе с американскими солдатами отмечали освобождение.