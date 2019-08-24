В Москве проходит Фестиваль Чехии

Мероприятие, организованное российской стороной, проходит под защитой Посольства Чехии в РФ и президента Милоша Земана, в подготовке фестиваля принимали участие Чешский центр и организации Czechtourism и Czechtrade.

«Чешский центр в Москве подготовил богатую культурную программу, публике представят чешские танцевальные группы и музыкальные ансамбли как из Чехии, так из Моравии. Гостем фестиваля станет фольклорная группа «Росенка», легендарный (фолк-рок) ансамбль «Флерет», а также талантливый певец Тимми Вайт. Выступит известный русской публике любитель песенного творчества (и русист - прим. ред.) Иржи Клапка, аккордеонист Войтех Сабо, моравские танцоры. В фестивале примет участие актер и режиссер Иржи Страх, который проведет беседу о съемках известных чешских киносказок», - рассказала «Радио Прага» директор Центра Гана Складалова.

Специально для фестиваля «Чешский центр» подготовил языковой стенд, где посетителей ждет веселое знакомство с чешским, возможность поиграть в чешские настольные игры, а также попробовать свои знания во время Большого чешского диктанта.

Шефповар посольства и другие знатоки чешской кухни научат желающих готовить национальные блюда Чехии; гости фестиваля смогут отведать также настоящий гусиный паштет по-чешски. Свои лакомства в садах Баумана представит и пражская шоколадная фабрика Pražská čokoláda.

«Несмотря на то, что по сравнению с Российской Федерацией Чехия - небольшая страна, у нее есть что предложить», - продолжает директор Чешского центра.

«В этом году мы ожидаем, что посещаемость превысит шестьдесят тысяч человек. Конечно, очень многое зависит и от погоды, так лето в Москве выдалось холодным и дождливым», - завершает Гана Складалова.

czech-festival.ru