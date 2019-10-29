В лондонских борделях продают Зузан, а в пражских – Оксан и Куи

– Согласно данным, собранным за последние лет десять, больше всего эпизодов незаконной транспортировки людей с целью сексуальной эксплуатации в Чехии было выявлено в 2008 году –этот показатель составил почти 120случаев. Известно ли число жертв в целом?

– Это лишь верхушка айсберга, так как в статистику попадают женщины, которые обратились в полицию, дали свое согласие на возбуждение уголовного преследования в отношении преступника. Те, которые готовы свидетельствовать против него в суде. Наряду с официальными показателями, существуют данные общественных организаций, которые консультируют жертв секс-торговли невзирая на то, было или не было возбуждено в каждом конкретном случае уголовное дело. Это показывает, что реальное количество тех, кого эксплуатация такого рода коснулась, существенно выше, – сообщила «Чешскому радио» Вероника Чаславова. Рост числа раскрытых преступлений в 2008 году, видимо, можно объяснить тем, что в тот момент Чехия вступила в Шенгенскую зону, и чешским гражданам уже не нужно было предъявлять документы на границе, – путешествовать стало намного проще.

Из сексуального рабства чешек за рубежом помогают вызволить партнеры Charitа

– Eсли говорить о выявленных случаях торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, то в статистику попадают данные о женщинах, ввезенных в Чехию, или о чешках, оказавшихся в рабстве в зарубежных странах?

– Статистика отражает обе категории раскрытых преступлений: случаи сексуального рабства в Чехии, что бывает связано с деятельностью преступной группировки, которая сюда привозит женщин, и случаи, когда чешки, ставшие жертвами за рубежом, где они выступают в качестве истцов. Это происходит тогда, когда в полицию Чешской Республики или в Национальный центр по борьбе с организованной преступностью – он, помимо прочего, занимается также раскрытием дел в области секс-торговли, обращается какая-либо общественная организация с тем, что в партнерский филиал за помощью обратилась чешка. Чаще всего к возвращению чешек на родину имеют отношение зарубежные организации, связанные с благотворительным обществом Charitа Чешской Республики. В 1990-е большинство таких случаев касалось чешек, «завербованных» в западные страны.

«Импорт» секс-рабынь в Чехию с Востока превышает их «экспорт» на Запад

Постепенно ситуация изменилась, и на сегодняшний день «ввоз» перевешивает «вывоз». В Чехии по-прежнему на рынке секс-услуг превалируют женщины из Восточной Европы, чаще всего украинки. В последнее время среди секс-работниц на территории Чехии появились женщины из Непала, Индии и даже из Филиппин, хотя, как отмечают эксперты, среди филиппинок более часты случаи сексуального рабства, а не проституции, как в предыдущих случаях.

–Увеличивается ли число таких случаев?

– По данным докладов, oпубликованных МВД и некоммерческими организациями к концу 2018 года, известно, что численность проституток в стране растет. Мониторинг в некоторых областях этой сферы проводится, зато нет точной статистики относительно торговли людьми и сексуальной эксплуатации как таковой, что крайне затрудняет вывод.

– В 1990-е годы многие чешки, решившие после падения железного занавеса поработать в качестве помощниц, нянь, официанток, барменш, танцовщиц, оказывались в неожиданной для них роли в соседней Германии. Сегодня потенциальных жертв подыскивают в социальных сетях. Осталась ли Германия той страной, где чешки, приехавшие в страну совсем с другой целью, могут оказаться в ловушке?

– Нет, не осталась. На данный момент с подобным сценарием можно встретиться, если говорить о чешском опыте, в Великобритании и Ирландии. Там чешек заставляют выйти замуж за пакистанца или афганца – именно выходцы из Пакистана и Афганистана наиболее часто фигурируют как злоумышленники, занимающиеся контрабандой людей.

Сегодня чешек и словачек заманивают в Великобританию и Ирландию

– Отслеживают ли чешские эксперты ситуацию в соседней Словакии?

– Можно предположить, что отслеживают, однако СМИ воспроизводят информацию довольно фрагментарно, а в некоторых случаях неточно. По словам Вероники Чаславовой, она даже натолкнулась на случай, когда словачку продала в Ирландию собственная мать, попавшая в крайнюю нужду. Молодая женщина, сама уже ставшая на родине матерью, была вынуждена заниматься проституцией, но ей, наконец, удалось сбежать от сутенеров. Тем не менее, опекуншей ее дочки как раз и являлась мать, продавшая эту словачку в рабство, по ее словам, «именно потому, чтобы раздобыть денег для внучки». И вот эта «предприимчивая» бабушка вновь продала свою дочь то ли в Ирландию, то ли в Британию.

Известен случай, когда в капкан в Соединенном Королевстве попала чешка. Она обратилась в местную полицию, однако организованная преступная группа успела молниеносно отреагировать, перепродав ее в Ирландию и сумев таким образом замести следы. В роли жертвы в одном случае оказалась женщина с дефектом слуха, что осложнило расследование дела. Чаславова рассказала и историю своей землячки, которую заставили обслуживать от тридцати до пятидесяти клиентов в день. Полуживую секс-рабыню держали в плену, накачивали наркотиками, и она спала лишь пару часов в день.

Круговая порука вьетнамской диаспоры

– Действуют ли в Чехии ОПГ, аналогичные упомянутым афганским и пакистанским группировкам, орудующим на территории Великобритании?

– По мнению одного из оперативников, который занимается раскрытием преступной деятельности таких банд, в Чехии аналогичную роль могут играть вьетнамцы. Это очень сплоченная диаспора, что подтверждают наблюдения за ее представителям не только в Чехии, но также в Великобритании и США. Ни один чужак в диаспору не проникнет. Роли в диаспоре четко распределены: один ее представитель общается, когда это необходимо, с полицией, второй ходит по всякого рода учреждениям. Вьетнамцы зачастую не говорят по-чешски, поэтому даже если кто-то из числа жертв хотел бы дать показания, этому мешает языковой барьер.

– Tо есть существует подозрение, что труженицы секс-индустрии и сексуальные рабыни в Чехии «рекрутируются», в том числе, из числа вьетнамок?

– Судя по высказываниям некоторых следователей, это весьма правдоподобно. В борделях налицо спрос на женщин азиатского типа, поэтому представители органов правопорядка высказывают подозрение, что существует и соответствующее «предложение».