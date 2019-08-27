В летнем кризисе правительства Чехии поставлена точка

Заоралека утвердил в должности президент Милош Земан, который в течение трех месяцев препятствовал смене главы Минкульта.

Оба политика имели возможность неформально пообщаться еще за день до назначения, когда социал-демократический кандидат прибыл по приглашению президента в замок Ланы. Переговоры длились около полутора часов. В ходе разговора Заоралек призвал президента, чтобы тот серьезно обдумал его назначение.

«Мы говорили с господином президентом и о том, что вряд ли наши взгляды будут всегда совпадать. Поэтому я предупредил его, чтобы он хорошо взвесил свое решение, так как не исключено, что мы окажемся и в состоянии спора. Вполне возможно, что у нас разные приоритеты», - заявил Заоралек после встречи в Ланах.

Социал-демократический политик также проинформировал президента о том, что намерен пересмотреть некоторые решения, принятые его предшественником Антонином Станеком, которого Земан долгие недели отказывался отозвать с должности вопреки тому, что так решило руководство Социал-демократической партии.

Именно социал-демократы согласно коалиционному соглашению в правительстве Андрея Бабиша курируют Минкульт.

Заоралек намерен объявить новый конкурс на директора Национальной галереи в Праге. Далее он собирается проследить за тем, чтобы не было посягательств на независимость Центрального книжного совета, председателя которого Антонин Станек уволил в последний день своего пребывания в должности главы Минкульта. Уходящий министр при этом никак не объяснил, почему Вит Рихтер, который руководил Советом двадцать лет, вдруг обязан покинуть свой пост.

Любомир Заоралек по своим словам попросил у президента Земана формальной поддержки в вопросе увеличения зарплат работникам в сфере культуры. Глава государства, в свою очередь, выразил желание, чтобы новый министр не обошел вниманием некоторые обветшавшие памятники культуры и достопримечательности Чехии.

На вопрос журналистов, насколько президент интересовался тем, компетентен ли Заоралек в вопросах управления Министерством культуры Чехии, тот заявил следующее: «Ни у кого не возникало потребности говорить о том, сведущ ли я в вопросах культуры. Мы знаем друг друга и наши культурные предпочтения уже долгие годы. Ну, разве что мы обменялись информацией о том, кто читает какую книжку».

Как известно, президент не соглашался назначать на должность министра культуры прежнего кандидата от социал-демократов Михала Шмарду, приводя в качестве официальной причины «его недостаточную осведомленность в вопросах культуры».

Именно Шмарда, в итоге, помог всем сторонам конфликта вырулить из тупиковой ситуации, так как сам отказался от своей кандидатуры.

Игра в шахматы

Взаимоотношения Заоралека и Земана вряд ли можно назвать беспроблемными. Президент, например, в свое время заявил, что социал-демократам пойдет на пользу, если в их рядах будет «поменьше Заоралеков».

Любомир Заоралек, в свою очередь, отказался поддержать кандидатуру Милоша Земана во время его первой предвыборной кампании перед выборами главы государства в 2003 году.

Оба политика помнят и более светлые моменты, например, когда они регулярно встречались для того, чтобы помериться силами за шахматной доской.

В связи с назначением Заоралека министром культуры, социал-демократы должны решить еще один вопрос: кто вместо нового министра возглавит депутатский комитет по международным вопросам.

Гамачек: Земану не удалось добиться цели

Тем временем, глава социал-демократической партии Ян Гамачек в интервью сайту Zprávy.seznam обвинил президента Земана в том, что главной целью президентской «летней операции» было принудить социал-демократов покинуть правительство и вместо них назначить на посты глав МИДа и МВД Чехии «своих» людей.