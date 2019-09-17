В Ланах обсуждались Косово, Украина и грядущая встреча президентов Вышеградской четверки

Эва Туречкова
17-09-2019
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Грядущая встреча президентов Вышеградской четверки, Сербии и Словении, которая состоится в октябре в Пражском Граде, взаимоотношения Чехии и Косово после недавних высказываний чешской главы государства и запланированные переговоры с президентом Украины – таковы были главные внешнеполитические темы, которые в понедельник вечером в замке в Ланах обсудили Милош Земан и премьер Андрей Бабиш.

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Милош Земан и Андрей Бабиш, фото: ЧТК / Крумпганзл МихалМилош Земан и Андрей Бабиш, фото: ЧТК / Крумпганзл Михал Напомним, что президент Чехии на прошлой неделе в ходе визита в Сербию поднял вопрос о том, не стоит ли Чехии отозвать свое признание Косово независимым государством. Премьер в реакции на слова Земана заявил, что не видит повода для того, чтобы чешское правительство начало менять свой подход к Косово. Как известно, государство объявило о своем суверенитете в 2008 году и большинство стран - членов Евросоюза, в том числе и Чехия, этот шаг одобрило.

«Господин президент объяснил мне свою позицию по Косово, ссылаясь при этом на постановление Палаты депутатов, которая в свое время, еще при премьере Миреке Тополанеке, призвала правительство не признавать Косово независимым государством. Этот аргумент будет обсуждаться в ходе координационной встречи, посвященной внешней политике государства, в присутствии глав Сената, Палаты депутатов, министра внутренних дел Яна Гамачека и главы МИД Чехии Томаша Петршичека», - заявил Бабиш по итогам последней встречи с президентом.

Владимир Зеленски, фото: CC BY 4.0Владимир Зеленски, фото: CC BY 4.0 Премьер также уточнил, что в Ланах обсуждались и чешско-украинские отношения.

«На следующей неделе я отправляюсь вместо господина президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где у меня запланирована встреча с президентом Украины (Владимиром Зеленским)», - подтвердил Андрей Бабиш.

Оба политика коснулись и ситуации в Сирии.

Напомним, что чехи после обострения ситуации в этом ближневосточном государстве не закрыли там свое диппредставительство. Посольство Чехии в Дамаске в настоящее время защищает интересы ряда других европейских стран, а также США.

Эва Туречкова
17-09-2019
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