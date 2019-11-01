В кругосветку на грузовике: легендарная Татра снова в пути

В 1987 году пятеро чехословацких смельчаков отправились в кругосветку на грузовике марки Татра-815. Однако от стандартных моделей у него осталось лишь кабина водителя, а остальная часть автомобиля была переделана для нужд путешественников: все, что находилось за кабиной, больше походило на купе поезда, чем на кузов грузовика. Для целого поколения эта экспедиция стала легендой, многие мечтали ее повторить. Заядлые путешественники Петр Голечек и Марек Гавличек решили превратить мечту детства в реальность. О том, как повлияла первая кругосветка грузовика Татра на их последующую жизнь, рассказал Петр Голечек:

— Первая Татра отправилась в кругосветку в 1987 году со Староместской площади. Мне тогда было десять, и я пришел с одноклассником посмотреть на выезд легендарного грузовика. Нам каким-то чудом удалось пробиться сквозь толпу и даже потрогать автомобиль. С этого момента мы без устали следили за передвижениями грузовика и всей команды, вырезали из газет и журналов заметки об их приключениях, потом ходили их встречать, когда они вернулись. Их экспедиция разожгла во мне жажду приключений, которая горит уже тридцать два года.

Кругосветное путешествие тогда и сейчас

Инициатором путешествия 1987 года был оператор Иржи Штер, участник студенческой экспедиции в Ламбарене, которая также проходила на грузовике марки Татра. Иржи Штер сотрудничал с автомобильным заводом, создавая максимально продуманный и удобный грузовик для кругосветки. Тогда подготовка длилась три года. А как сейчас проходят сборы к кругосветке на Татре?

— Этот проект необычен тем, что в нем участвуем не только мы сами, к нам может присоединиться каждый, кто жаждет приключений. Поэтому подготовка и планирование экспедиции очень непросты, особенно если учесть, что проект рассчитан на три года. Однако главное для меня – это некий патриотизм. Я очень горд тем, что мы совершим путешествие на нашем чешском автомобиле.

В экспедиции 1987 года кроме Иржи Штера участвовали еще четверо: физик-ядерщик Станислав Синек (в поездке он был переводчиком и звукорежиссером), журналист Петр Барта (он вел дневник путешествия), Франтишек Ениш (пилот дельтаплана), инженер Далибор Петр (водитель и повар) и инженер-испытатель двигателя Татра Карел Валчарж (который также был вторым водителем). А к новой экспедиции может подключиться абсолютно каждый, вне зависимости от возраста и профессии. Почему, по мнению Марека Гавличека, для каждого современного человека было бы интересно и полезно участвовать в подобном проекте?

— Меня самого мои путешествия очень сильно изменили, я во многом стал другим человеком. Например, в Бангладеш можно часто встретить семьи, которые вшестером живут в небольшой комнате 4 на 4 метра, но при этом счастливы, хотя у них ничего нет. И этим «ничем» они делятся друг с другом и готовы делиться со всеми. И это заставляет задуматься: если они так счастливы в таких условиях, то почему мы, имея намного больше, не можем быть счастливыми? И одна из причин, почему я подключился к этому проекту, в том, что я хочу дать другим людям возможность путешествовать, видеть и понимать, как живется людям по всему миру.

Помощь и поддержка со всех уголков земного шара

Путешественники сменят несколько часовых поясов и климатических зон – от Африки до Полярного круга. В подготовке автомобиля участвует известный чешский дизайнер Павел Фукса, чья задача сделать так, чтобы грузовик был максимально удобным для жизни в любом климате и при любых погодных условиях, но при этом сохранил мощный двигатель и проходимость внедорожника. Подробнее процесс подготовки автомобиля описал Марек Гавличек:

— Мы буквально только что были на заводе Татра, проверяли, как проходят работы над автомобилем. Это больше напоминает строительство частного дома, нежели монтаж обычной машины. Поскольку это не поточное производство, то практически каждая деталь была придумана и продумана специально для нас. Наш автомобиль уникален во всех отношениях. С обустройством грузовика нам помогают эксперты со всей Европы.

Первые искатели приключений на Татре отправились в путь 18 марта 1987 года и вернулись через 37 месяцев, в апреле 1990 года. Татра прошла через шесть континентов, протяженность пути составила 139 860 км. По словам Петра Голечека и Марека Гавличека их путешествие – дань уважения первой экспедиции, однако они не планируют повторить путь той Татры. Наоборот, их цель – проехать по совершенно другой трассе. Марек Гавличек рассказал, когда они отправляются в путь:

— Поскольку наша экспедиция называется Татра-2, мы решили выбрать для выезда символическую дату – 22.02.2020. Вместе с нами над проектом работает десять человек. Мы постоянно расширяем нашу команду, стараясь продумать каждую мелочь. Например, мы ищем помощников вдоль всего нашего маршрута: если в автомобиле что-нибудь сломается, к нам приедет команда, которая поможет с ремонтом, а также отвезет часть экипажа в ближайший город.

Познать неизведанное

Желание поделиться своим опытом и впечатлениями с другими людьми сподвигло Петра Голечека и Марека Гавличека разработать проект так, чтобы в их экспедиции могли участвовать не только опытные путешественники, но и каждый, кто хочет побывать в экзотических странах, расширить кругозор, познакомиться с новыми культурами и людьми. Как можно присоединиться к путешественникам на грузовике, описал Марек Гавличек:

— Участие в экспедиции – это не только возможность путешествовать, но и способ финансово поддержать наш проект. Мы разделили маршрут на несколько этапов, когда к нам можно присоединиться. Человеку достаточно прибыть в крупный аэропорт, там мы его встретим, и следующие две-три недели (по своему усмотрению) он проведет в пути вместе с нами на Татре. Таким образом, есть возможность не только путешествовать весьма необычным способом, но и побывать в местах, куда обычные путешественники добираются редко, и увидеть настоящую жизнь вдали от туристических маршрутов. После этого мы высадим их в городе, где есть аэропорт, откуда они смогут самостоятельно вернуться в Чехию.

Узнать маршрут путешествия, получить информацию о том, как продвигается подготовка автомобиля и как присоединиться к экспедиции Татра-2, можно на сайте проекта или на одноименной страничке в Facebook.