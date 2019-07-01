В кинотеатрах в Карловых Варах аншлаг

В Варах, как обычно, богатая развлекательная программа, помимо кино. Из новенького: в этом году в число главных партнёров фестиваля вошло интернет-ТВ MALL.cz, так что в течение 9 дней они будут показывать свои сериалы и фильмы на большом экране в Сметановых садах.

Компанию традиционному карловарскому напитку – бехеровке – в этом году составило пиво Pilsner, так что у отеля Термал установили два огромных тента-палатки, где можно охладиться кружечкой-другой пенного напитка. Охлаждаться есть, от чего: в Варах стоит очень жаркая погода.

И, кроме того, в этом году нет ни одного кинопоказа в Летнем кино. Все остальные кинотеатры работают, как обычно.

Фотовыставка «Интимные портреты»

Для любителей выставок: на первом этаже в Термале открыта фотовыставка «Интимные портреты». Их автор – покойный Милош Фикейз, фотограф и публицист, который долгие годы снимал звёзд на карловарском фестивале. Там есть, например, снимок молодого Леонардо ди Каприо, который был сделан еще до того, как тот прославился с «Титаником».

– Кстати, о звездах. Кто уже приехал и прошелся по красной дорожке, а кого мы еще ждем?

– Основная масса уже приехала, например, Джулианна Мур с супругом-режиссером Бартом Фройндлихом и детьми. В этом году пара привезла на фестиваль две ленты: «Тени прошлого» (на тех съемках они и познакомились) и «После свадьбы». Джулианна в жизни оказалась ещё более милой и приятной, чем на экране. Раздала массу автографов, позировала на камеры, очень искренне и тепло общалась с журналистами.

Вчера прошла встреча с ещё двумя звёздами, Кейси Аффлеком и юной Анной Пниовски, которая сыграла дочь Аффлека в фильме «Свет моей жизни». Анна приехала на фестиваль с матерью, она ещё учится в школе, но при этом о своей работе она рассказывала, как вполне взрослая и состоявшаяся актриса – вдумчиво, с юмором, анализируя процесс и свои чувства во время съемок. Интересный момент: Аффлек рассказал, что перед съемками дал ей почитать несколько книг, одной из них была «Анна Каренина».

К концу фестиваля должна приехать также актриса Патриция Кларксон.

– Кто в этом году представляет на фестивале Россию?

– Только один фильм заявлен в программе, как российский: драма «Бык» режиссера Бориса Акопова, с которым мы встречаемся и записываем интервью буквально завтра.

–Что ещё надо не забыть сделать, если уж приехал на фестиваль?

– Грех не съесть теплую «оплатку» - всего десять крон за штучку! И мороженое. В Вары приехала известная пражская мороженица, так что очередь к палатке тут почти такая же, как за билетами в кино. 