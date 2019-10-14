В городе роз появится новое здание посольства Чехии

Министерство иностранных дел Чехии довольно долго обдумывало, построить ли новое здание или реконструировать старое. Взвешивая все «за» и «против», наконец решило возвести новый объект на свободном земельном участке в жилом районе Аддис-Абебы. O ней Николай Гумилев в 1911 году писал: «город роз. На берегу ручьев прозрачных, Небесный див тебе принёс».

Одним из ключевых аргументов в пользу строительства нового объекта стала и необходимость реагировать на меняющуюся ситуацию в столице Эфиопии и Африканского союза, сообщил «Чешскому Радио» замминистра иностранных дел Toмаш Крыл.

– Здание нынешнего посольства Чехии было построено еще в 1970–е годы, с того времени серьезная реконструкция объекта не проводилась. К тому же в то время это был центр города, где не было небоскребов. Относительно недавно в Аддис-Абебе начало расти число высотных зданий, в том числе в непосредственной близости от чешского диппредставительства. Оно разместилось в одноэтажном здании и хорошо просматривается из объектов, окружающих наше посольство. Поэтому в принятии решения немаловажным был и такой aспект как повышение уровня безопасности.

Лучший реальный проект предложили словачки

В целях нахождения наиболее адекватного и интересного решения МИД ЧР решил прибегнуть к возможности сотрудничества со студентами в рамках международного студенческого конкурса Inspireli Awards „Navrhni reálný projekt“ («Предложи реальный проект»). Его уже в четвертый раз организовал строительный факультет Чешского технического университета в Праге (ČVUT). Свои эскизы и макеты архитектонического облика нового посольства ЧР прислала 281 студенческая команда из тридцати восьми государств мира. Жюри наиболее высоко оценило проект студенток Словацкого технического университета в Братиславе Кристины Богачовой и Яны Гайковой, главным образом из-за использования красного кирпича, состоящего в основном из глины – это традиционный строительный материал в Эфиопии.

Материал подсказан самой Эфиопией

– Вначале мы раздумывали, а не прибегнуть ли нам к цветному бетону, у которого будет цвет обжигаемой глины. Однако, в конце концов, мы расстались с этой задумкой, так как у бетона нет таких теплоизоляционных и технических характеристик и свойств, как у кирпича. Ко всему этому мы рассуждали так – не стоит что-то такое особое изобретать, когда сама страна предлагает нам более правильное решение,

– рассказала в интервью Кристина Богачова.

Члены жюри отмечают, что проект словацких студенток основан на уважении к культуре и традициям Эфиопии, а также учитывает такой критерий как сохранение физических качеств конструкции здания. Использование местного стройматериала, считают эксперты, сможет частично помочь экономике государства в Восточной Африке, ранее известному как Абиссиния. Студентки факультета архитектуры братиславского университета, по сути, предложили целый комплекс зданий – кроме просторного павильона самого посольства также одноэтажную резиденцию посла Чешской Республики и жилой дом в несколько этажей. Они отличаются друг от друга своей формой и масштабом, но объединены одним красно-кирпичным цветом, как и выразительным, ритмичным орнаментом, созданным из кирпича.

Двойная крыша и собственный сад

– Все нами предложенные здания имеют двойную крышу, поэтому когда солнце раскаляет верхнюю часть кровли, нижняя часть уже так не перегревается,

— пояснила замысел К. Богачова.

На территории посольства предусмотрено также обустройство садов, благодаря которым жильцы комплекса могли бы выращивать некоторые продукты питания сами, дополнила рассказ своей коллеги Яна Гайкова По словам заместителя главы чешской дипломатии Т. Крыла, строительство посольства Чехии в столице Эфиопии можно было бы начать через три года и завершить в 2025 году. МИД выделил на строительство нового дипломатического объекта 225 миллионов крон (8,8 млн евро).