В Эстонии чешские пилоты все чаще взлетают по тревоге из-за российских самолетов

Последний подобный случай был зафиксирован в среду, 6 ноября. Начальник генштаба сил обороны Эстонии Мартин Херем так комментирует ситуацию: «Российские ВВС нарушили нашу воздушную границу. Должен сказать, что мы не доверяем нашему восточному соседу. Все меняется, и если изменится сегодняшняя ситуация, то он мог бы воспользоваться шансом».

На востоке с Россией граничат Эстония и Латвия, на западе Литва соприкасается с Калининградской областью. Российские самолеты достаточно часто нарушают воздушное пространство – по сравнению с миссиями чешских пилотов в других регионах таких случаев в два раза больше. Так, например, в Исландии, где чешские силы находились в 2014, 2015 и 2016 годах, подниматься по тревоге летчикам не пришлось ни разу. За два месяца, проведенных в Эстонии, чешские пилоты получали сообщение о тревоге Alpha Scramble уже девять раз.

Как сообщает глава чешской миссии подполковник Павел Павлик, российские самолеты могут беспрепятственно пользоваться воздушными коридорами над Балтийским морем. Однако иногда воздушные судна не отвечают на запросы диспетчеров, отклоняются от полетного плана, который подается на все маршруты по Европе, приближаются к территориальным водам стран Балтии и нарушают их воздушную границу.

«Мы не ведем никаих воздушных боев»

Приказ на взлет чешские летчики получают из Германии. От момента объявления тревоги истребитель должен оказаться в воздухе в течение пятнадцати минут, объясняет подполковник Павел Павлик: «Мы устанавливаем тип самолета, документируем его для разведывательных целей и сопровождаем борт, как это полагается. После получения приказа, подтверждающего, что задача выполнена, возвращаемся на базу. Наша миссия является мирной, то есть не происходит никаких воздушных боев. Мы просто отслеживаем движение в воздушном пространстве».

Начальник Генштаба Алеш Опата подчеркивает, что чешское военнаое присутствие в Балтии имеет большое значение для безопасности в регионе: «У Эстонии нет собственных сверхзвуковых самолетов для защиты своего воздушного пространства. Эта страна является членом НАТО, и Североатлантический альянс, который такими ресурсами обладает, обеспечивает охрану».

Время, отведенное на патрулирование в Эстонии, Литве и Латвии, чешские пилоты используют для оттачивания летных навыков – они налетали уже двести часов. В отличие от Чехии, в Балтии есть море, а это – уже совсем другой опыт, объясняет один из пилотов. «Наличие моря позволяет усовершенствовать наши тренировки – мы можем задействовать радар относительно моря. Также можем отрабатывать низкие полеты над поверхностью воды, хотя по мере ухудшения погоды таких тренировок будет меньше», – рассказывает летчик.

В настоящее время службу на эстонской авиабазе несут пять истребителей JAS-39C Gripen, остальные базируются на аэродроме Часлав в Чехии. Датчане и бельгийцы, которые летают на F16, размещаются в Литве. Чешская военная миссия состоит из 95 человек, включая наземный персонал – техников, связистов, медиков. Помимо системы отклонения ракет, истребители Gripen несут на палубе и оружие.

7 ноября, в середине срока чешской миссии, прошла ротация – 33 пилота возвратились домой. На авиабазе «Эмари» им вручили памятные медали. Балтийское небо чешские ВВС патрулируют уже в третий раз. В 2009 и 2012 году истребители взлетали с литовской авиабазы в Шауляе. Служба чешских ВВС в Эстонии продлится до конца декабря 2019 года, после чего их сменят поляки.