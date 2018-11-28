В Чехии затормозилось распространение ВИЧ-инфекции

«Сегодня мы рекомендуем начинать антиретровирусную терапию, как только было установлено выявление заражения ВИЧ», – подчеркивает главный санитарный врач Чешской Республики Эва Готтвальдова.

По мнению специалистов, именно это обстоятельство позволило добиться снижения количества новых случаев передачи инфекции. В прошлом актуальной практикой было назначение лечения только после нарастания у пациента вирусной нагрузки.

«Способность распространять инфекцию у правильно лечащегося пациента значительно ниже. Очевидно именно это обстоятельство, и отражается на развитии эпидемиологического процесса. У пациентов с незначительной вирусной нагрузкой гораздо ниже способность дальше передать вирус», – считает Вратислав Немечек, заведующий Национальной лабораторией исследования ВИЧ/СПИД Государственного управления по вопросам здравоохранения.

Серьезное влияние на скорость распространения ВИЧ имеет применение современных антиретровирусных лекарств, которые почти не вызывают побочных эффектов. Однако, несмотря на это, около 5% пациентов с ВИЧ на начальном этапе отказываются от лечения.

«Довольно проблематично заставлять человека взять с собой домой лекарства, стоимостью в 30 тысяч крон (около 1150 евро за месячный курс лечения), которые он не будет принимать. Вдобавок, нерегулярный прием препаратов вызывает резистентность, что положение ВИЧ-инфицированного человека только ухудшает», – комментирует заведующий СПИД-центром Больницы «На Буловке» Ладислав Махал.

Согласно статистике, случаи заражения ВИЧ в Чехии чаще всего связаны с незащищенными половыми контактами. В стране совсем небольшое количество случаев инфицирования при внутривенном приеме наркотиков.

«В Чехии показатель заражения ВИЧ в результате инъекций наркотических веществ в текущем году составил 1,7%. Во многих европейских странах ситуация значительно хуже, и упомянутый показатель исчисляется десятками процентов», – подчеркивает Вратислав Немечек, заведующий Национальной лабораторией исследования ВИЧ/СПИД.

На сегодняшний день в Чехии насчитывается около 3300 ВИЧ-инфицированных жителей страны. Предполагается, что еще 700 человек зараженных вирусом, не знают об этом. Согласно статистическим данным, более чем 600 жителей Чехии в результате заражения столкнулись с развитием у них синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД). Половина из них скончались.

Общеевропейские данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, говорят, что в прошлом году в Европе было выявлено почти 160 тысяч новых заражений ВИЧ. Речь идет о 53 странах, охваченных исследованиями, с общим населением почти 900 млн человек, около 500 млн из которых проживают в странах ЕС. Три четверти новых заражений приходится на Украину и Россию.

На восточной части Европы было выявлено 130 тысяч новых диагнозов ВИЧ-инфекций. Как указывается, это рекордный показатель. В странах Европейского экономического пространства (ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), наоборот, говорят о затормаживании нарастания статистики новых заражений ВИЧ. В 2017 году о своем заражении вирусом иммунодефицита узнало более 25 тысяч человек с территории Европейского экономического пространства – это 6 пациентов на каждых 100 тысяч жителей.

