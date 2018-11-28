В Чехии затормозилось распространение ВИЧ-инфекции

В Чехии снизилось количества новых случаев выявления заражений ВИЧ. Как сообщается, с начала 2018 года вирусом иммунодефицита человека заразилось 178 человек, что на 40 случаев меньше, чем за тот же период прошлого года. Данные опубликованы Государственным управлением по вопросам здравоохранения. Как подчеркивают эпидемиологи, впервые за последних 15 лет в Чехии удалось притормозить нарастание общего числа инфицированных граждан.
«Сегодня мы рекомендуем начинать антиретровирусную терапию, как только было установлено выявление заражения ВИЧ», – подчеркивает главный санитарный врач Чешской Республики Эва Готтвальдова.
По мнению специалистов, именно это обстоятельство позволило добиться снижения количества новых случаев передачи инфекции. В прошлом актуальной практикой было назначение лечения только после нарастания у пациента вирусной нагрузки.
«Способность распространять инфекцию у правильно лечащегося пациента значительно ниже. Очевидно именно это обстоятельство, и отражается на развитии эпидемиологического процесса. У пациентов с незначительной вирусной нагрузкой гораздо ниже способность дальше передать вирус», – считает Вратислав Немечек, заведующий Национальной лабораторией исследования ВИЧ/СПИД Государственного управления по вопросам здравоохранения.
Серьезное влияние на скорость распространения ВИЧ имеет применение современных антиретровирусных лекарств, которые почти не вызывают побочных эффектов. Однако, несмотря на это, около 5% пациентов с ВИЧ на начальном этапе отказываются от лечения.
«Довольно проблематично заставлять человека взять с собой домой лекарства, стоимостью в 30 тысяч крон (около 1150 евро за месячный курс лечения), которые он не будет принимать. Вдобавок, нерегулярный прием препаратов вызывает резистентность, что положение ВИЧ-инфицированного человека только ухудшает», – комментирует заведующий СПИД-центром Больницы «На Буловке» Ладислав Махал.
Согласно статистике, случаи заражения ВИЧ в Чехии чаще всего связаны с незащищенными половыми контактами. В стране совсем небольшое количество случаев инфицирования при внутривенном приеме наркотиков.
«В Чехии показатель заражения ВИЧ в результате инъекций наркотических веществ в текущем году составил 1,7%. Во многих европейских странах ситуация значительно хуже, и упомянутый показатель исчисляется десятками процентов», – подчеркивает Вратислав Немечек, заведующий Национальной лабораторией исследования ВИЧ/СПИД.
На сегодняшний день в Чехии насчитывается около 3300 ВИЧ-инфицированных жителей страны. Предполагается, что еще 700 человек зараженных вирусом, не знают об этом. Согласно статистическим данным, более чем 600 жителей Чехии в результате заражения столкнулись с развитием у них синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД). Половина из них скончались.
Общеевропейские данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, говорят, что в прошлом году в Европе было выявлено почти 160 тысяч новых заражений ВИЧ. Речь идет о 53 странах, охваченных исследованиями, с общим населением почти 900 млн человек, около 500 млн из которых проживают в странах ЕС. Три четверти новых заражений приходится на Украину и Россию.
На восточной части Европы было выявлено 130 тысяч новых диагнозов
ВИЧ-инфекций. Как указывается, это рекордный показатель.
В странах Европейского экономического пространства (ЕС, а также
Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), наоборот, говорят о затормаживании
нарастания статистики новых заражений ВИЧ.
В 2017 году о своем заражении вирусом иммунодефицита узнало более 25
тысяч человек с территории Европейского экономического пространства
– это 6 пациентов на каждых 100 тысяч жителей.