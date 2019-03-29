В Чехии задержали иракцев, подозреваемых в терроризме

Именно австрийское Федеральное ведомство защиты конституции и борьбе с терроризмом выдало международный ордер, на основании которого граждане Ирака, арестованные в пражском аэропорту Рузыне, очутились в чешском СИЗО. Как предполагается, они состоят в одной ячейке с иракцем, который подозревается в совершении двух атак на скоростные поезда в Германии в прошлом году. Мужчина, натянувший над путями на трассе между Нюрнбергом и Мюнхеном вблизи городка Aллесберг в октябре 2018 года стальной трос, был задержан в Вене в понедельник.

В результате его действий был нанесен материальный ущерб немецкому управлению ж/д, однако жертв удалось избежать. В декабре тот же злоумышленник повредил контактный провод на трассе между двумя берлинскими вокзалами Карлсхорсте и Вухлхейде. В среду стражи порядка Австрии также задержали его жену. По данным агентства APA, пресс -секретарь венского суда сообщила, что в терроризме подозреваются оба супруга. Арестованный в Австрии иракский гражданин утвержает, что «не имеет ничего общего с задержанными в Праге». В среду он признался в совершении атак на поезда, однако говорит, что «им руководил мотив не террористической направленности, а сугубо политической».

Подозрение в финансировании терроризма

Пражская Городская прокуратура санкционировала помещение подозреваемых иракских граждан, прилетевших в Прагу, в местный СИЗО.

– Европейский ордер на арест этих двух лиц был выдан на основании того, что они подозреваются в связях с террористической организацией и финансировании терроризма,

– сообщил в четверг «Чешскому радио» пресс-секретарь прокуратуры Праги Алеш Цимбала.

Как заверил министр внутренних дел Чешской Республики Ян Гамачек в интервью Чешскому телевидению, «чешская полиция намеревалась сообщить о задержании граждан Ирака позже, после того, когда сочла бы это самым подходящим временем. В итоге чешской стороне пришлось отреагировать на сообщение представителей Австрии. Этот вопрос мы еще обсудим с министром Гербертом Киклом».

Чешская сторона соблюдала стандартные правила в данном случае, подчеркнул глава МВД.

По информации Чешского информационного агентства, тридцатилетний мужчина и 27-летняя женщина занимались в Ираке сбором финансовых средств с целью поддержки «Исламского государства» и оказывали содействие задержанному в Вене соотечественнику. Пражский суд в пятницу принял решение об экстрадиции задержанных в Праге граждан Ирака в Австрию.