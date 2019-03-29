В Чехии задержали иракцев, подозреваемых в терроризме

Чешская полиция задержала в среду, 28 марта, вскоре после прибытия в Прагу двух иракцев, мужчину и женщину, потенциальных пособников терроризма. В пятницу в Чехии решался вопрос, будут ли экстрадированы в Австрию предполагаемые террористы, на арест которых Вена ранее выдала европейский ордер. Первым об аресте публично сообщил австрийский министр внутренних дел Герберт Кикл, опередив полицию Чешской Республики. Это вызвало некоторое недоумение со стороны главы чешского МВД.
Именно австрийское Федеральное ведомство защиты конституции и борьбе с терроризмом выдало международный ордер, на основании которого граждане Ирака, арестованные в пражском аэропорту Рузыне, очутились в чешском СИЗО. Как предполагается, они состоят в одной ячейке с иракцем, который подозревается в совершении двух атак на скоростные поезда в Германии в прошлом году. Мужчина, натянувший над путями на трассе между Нюрнбергом и Мюнхеном вблизи городка Aллесберг в октябре 2018 года стальной трос, был задержан в Вене в понедельник.
В результате его действий был нанесен материальный ущерб немецкому управлению ж/д, однако жертв удалось избежать. В декабре тот же злоумышленник повредил контактный провод на трассе между двумя берлинскими вокзалами Карлсхорсте и Вухлхейде. В среду стражи порядка Австрии также задержали его жену. По данным агентства APA, пресс -секретарь венского суда сообщила, что в терроризме подозреваются оба супруга. Арестованный в Австрии иракский гражданин утвержает, что «не имеет ничего общего с задержанными в Праге». В среду он признался в совершении атак на поезда, однако говорит, что «им руководил мотив не террористической направленности, а сугубо политической».
Пражская Городская прокуратура санкционировала помещение подозреваемых иракских граждан, прилетевших в Прагу, в местный СИЗО.
– Европейский ордер на арест этих двух лиц был выдан на основании того, что они подозреваются в связях с террористической организацией и финансировании терроризма,
– сообщил в четверг «Чешскому радио» пресс-секретарь прокуратуры Праги Алеш Цимбала.
Как заверил министр внутренних дел Чешской Республики Ян Гамачек в интервью Чешскому телевидению, «чешская полиция намеревалась сообщить о задержании граждан Ирака позже, после того, когда сочла бы это самым подходящим временем. В итоге чешской стороне пришлось отреагировать на сообщение представителей Австрии. Этот вопрос мы еще обсудим с министром Гербертом Киклом».
Чешская сторона соблюдала стандартные правила в данном случае, подчеркнул глава МВД.
По информации Чешского информационного агентства, тридцатилетний мужчина и 27-летняя женщина занимались в Ираке сбором финансовых средств с целью поддержки «Исламского государства» и оказывали содействие задержанному в Вене соотечественнику. Пражский суд в пятницу принял решение об экстрадиции задержанных в Праге граждан Ирака в Австрию.