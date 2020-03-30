В Чехии введут единый реестр учета проб на наличие коронавируса

– Почему с момента взятия анализа до отправки уведомления о результатах теста проходит несколько дней, а в некоторых случаях, как стало известно, эта процедура заняла даже больше десяти дней?

В некоторых случаях, к сожалению, ситуация вынуждает медучреждения заключить договор с разными лабораториями. Если лаборатории не справляются с объемом заказов, они отправляют анализы в другие лаборатории, а те имеют собственные приоритеты и спешат удовлетворить требования стационаров и центров, с которыми заключили договор ранее. В долгосрочной перспективе такая практика, конечно, недопустима. Сейчас мы ждем открытия большого центра, в котором взятые анализы обрабатывались бы уже с понедельника. Если это удастся, проблем подобного рода уже не будет, так как почти одновременно начнет функционировать электронная система учета проб от потенциальных пациентов с коронавирусной инфекцией или контактных лиц.

Нехватка реагентов на проведение тестов на коронавирус – одна из причин простоя в лабораториях

– Означает ли это, что в стране до сих пор еще мало лабораторий, где могут проводить такие анализы, или проблема в их мощностях?

Число лабораторий у нас уже довольно большое и приближается к семидесяти, но каждая из них проверяет, например, по 100 проб в день. В настоящее время мы сосредоточили внимание на четырех-пяти крупных лабораториях, которые смогут самостоятельно справиться с 8-9 тысячами проб. Проблема заключается также в том, что хотя лабораторий и много, некоторым из них в определенный момент на хватает реагента, необходимого для проведения анализа. Однако эта проблема касается всех, так как за рубежом начинают вводить ограничения на эти экстрагирующие реагенты. Вследствие этого лаборатории вынуждены обратиться за помощью к коллегам из других лабораторий.

– В СМИ появилась информация o том, что некоторые пробы были утеряны. Как такое вообще может произойти?

Мне известно лишь об одном случае с утерей пробы, что при наличии в Чехии семидесяти лабораторий может случиться – несомненно, лишь как исключение. Поэтому мы стремимся ввести электронную систему учета этих данных, в которой каждой пробе будет присвоен идентификационный номер.

– Когда электронная система начнет функционировать?

Мы делаем все возможное для того, чтобы система могла работать уже в течение текущей недели, и я верю, что у нас есть для этого реальные возможности. Для перевода в электронный формат еще понадобится некоторое время, так как мы должны унифицировать данные всех чешских лабораторий для обеспечения ввода информации с использованием однотипных шаблонов. На данный момент в каждой лаборатории действует своя система регистрации.

О позитивном результате сообщают в укороченные сроки

Сколько дней пребывают пациенты в томительной неизвестности по поводу итогов экспертизы? Кто сообщает им о результатах анализа?

– Позитивный результат, как правило, пациентам сообщает санэпидемиологическая станция, причем намного быстрее в связи с необходимостью принятия карантинных мер. А в случае уведомления об отрицательном анализе на COVID-19 действительно может произойти задержка.

– Одна из больниц поместила на своем сайте информацию, что если пациенту не позвонят через три дня после взятия пробы, это автоматически означает отрицательный анализ на наличие коронавируса. Мы же, беседуя с Вами, узнаем, что проба может ждать своей очереди в одной из лабораторий даже в течение недели и более. Не представляет ли в таком случае подобная информация угрозу здоровью граждан, не сбивает ли их с толку?

Я верю, что в случае данной больницы результаты анализов действительно готовы максимум через три дня, так как в обратном случае сообщение такого рода лишь вводило бы людей в заблуждение. Сроки обработки проб в разных больницах могут быть разными. Раз медучреждение поместило именно такую информацию, оно должно знать, в какие сроки с анализами управляется.

Запаздывание информации в Чехии может касаться 800 проб

– В некоторых СМИ появляется информация, что статистика о количестве заражений вирусом запаздывает примерно на неделю. Могли бы Вы прокомментировать это предположение?

–Нет, общая статистика не неделю никак не запаздывает. Например, если сегодня за день тестируют около 5300 образцов за день, запаздывание может касаться 800 проб.

– Почему именно восьмисот?

Образно говоря, это те, которые стоят в очереди в какие-то лаборатории. Это связано с уже упомянутой нехваткой в некоторых случаях набора реагентов, без которых в тестировании не обойтись,

– рассказал «Чешскому радио» председатель Центрального кризисного штаба Роман Примула.