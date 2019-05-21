В Чехии вводят запрет на двойное качество товаров

Чехи добивались запрета на экспорт в страну менее качественных продуктов питания не один год. Поводом для обостренных дискуссий послужила целая серия скандалов, подтверждающих неприятную истину: продукты, поставляемые одними и теми же фирмами в разные страны Евросоюза, значительно отличаются по своему составу. Новый закон, разработанный Министерством сельского хозяйства, за нарушение запрета на продажу второсортной продукции вводит высокие штрафы.

«За соблюдением новеллы проследит Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция. Санкции могут достигать суммы в 50 миллионов крон (2 миллиона евро). Далее я хотел бы подчеркнуть, что проблема двойного качества продовольствия касается международных холдингов, а не отечественных компаний, ориентирующихся на чешский рынок», - сообщил министр сельского хозяйства Мирослав Томан.

По задумке Минсельхоза, штрафы будут предъявляться владельцам супермаркетов, которые, в свою очередь, будут добиваться компенсации от транснациональных продовольственных корпораций.

«На мой взгляд, государство себе тем самым упрощает жизнь. Положим, штраф будет выписан на супермаркет в г. Чешске-Будейовице. Тот его сначала должен оплатить, а потом только требовать компенсации от поставщика. Но, при любом раскладе, денежные санкции оплатит производитель, который поставил на чешский рынок менее качественное продовольствие», - дал свой комментарий по данному вопросу президент Союза торговли и туризма Томаш Проуза.

С такой интерпретацией не согласны представители Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса, требующие, чтобы за качество поставляемой продукции отвечал исключительно производитель.

«Давайте задумаемся над тем, как владелец малого магазина может проверить качество продаваемого продовольственного товара. Однозначно, ответственным за состав продуктов должен быть производитель. Нам не хватает ясной инструкции со стороны Минсельхоза, каким образом трактовать некоторые формулировки и как норму внедрять на практике. Поэтому мы намерены продолжить дискуссию на эту тему как с представителями крупного бизнеса, так и с другими партнерами на разных уровнях», - заявила «Чешскому Радио» Эва Свободова, глава Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса.

Норму, регулирующую качество остальных товаров, поступающих на чешский рынок, подготовило Министерство промышленности и торговли. Разница в составе будет допускаться только в исключительных случаях, если производитель сумеет объяснить оправданность двойных стандартов. Штрафы остаются такими же. По своему содержанию норма копирует постановление, одобренное ранее Европейским парламентом. Ответственность за соблюдение данной нормы возлагается на плечи Чешской торговой инспекции (ČOI).

Оба закона теперь поступят на обсуждение в парламент.