В Чехии вступает в силу новый закон о риелторской деятельности

На рынке недвижимости грядет революция. Новый закон ужесточает требования, предъявляемые к профессиональным брокерам. Для ведения бизнеса в ЧР им придется предъявлять подтверждение о получении соответствующей специализации или убедить в своих знаниях экзаменационную комиссию, утверждают авторы поправки.

Что же по этому поводу думают сами риелторы?

«На наш взгляд, закон не достиг своих целей. Приведу пример: брокером может работать и тот, у кого есть среднее образование и 3-летний опыт работы в данной области. Вне зависимости от того, какие у него реальные знания», - не скрывает недовольства пресс-секретарь Next Reality Соня Пухмертлова.

Другое из изменений касается оформления депозитов.

Как известно, в Чехии могут оформлять депозит не только нотариусы, но и сами агентства недвижимости. Покупатель вносит оговоренную сумму на счет и после исполнения всех условий сделки – вплоть до регистрации в кадастре недвижимости – риелтор сам отправляет средства на счет продавца.

Однако практика показала, что некоторые риелторы, в течение нескольких недель, пока происходил процесс перехода права собственности от продавца к покупателю, свободно распоряжались средствами своих клиентов, переведенных на счет агентства, рассказал «Чешскому Радио» Михал Грнчирж из адвокатской конторы Vilímková, Dudák & Partners.

Его слова подтвердил также президент Ассоциации агентств недвижимости Ярослав Новотны.

«Это, по сути, противозаконно. У риелторов нет права на использование переведенных на счет агентства денег, так как они не являются собственниками этих средств. К сожалению, такие случаи были».

Согласно новым правилам, агентства недвижимости обязаны будут держать любые деньги, полученные от клиентов, на отдельных депозитных счетах.

По мнению Новотного, в данном случае закон излишне строг.

«Агентства недвижимости хранят на своих счетах не только миллионы. Намного чаще - это залог в размере одной арендной платы, который риелторы отдают арендатору. Это сумма, не превышающая 20-30 тысяч крон (около тысячи евро), агенты недвижимости хранят у себя также финансовые средства на оплату государственных гербовых марок итд», - объясняет Новотны.

Все агентства недвижимости без исключения с февраля обязаны заключить страховку ответственности минимально на 1 750 000 крон (70 тысяч евро). Договоры с клиентами должны будут содержать подробный перечень услуг, предоставляемых клиенту.

Подготовка закона началась в 2011 году. За соблюдением новых правил проследит Živnostenský úřad – управление по регулированию индивидуальной предпринимательской деятельности, которое в Чехии выдает разрешение на ведение бизнеса.