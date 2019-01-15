Чешского пенсионера осудили за терроризм

Пенсионер подпилил деревья, которые свалились на железнодорожные рельсы в Центральной Чехии. Это привело к столкновениям пригородных поездов с препятствиями на отрезке Млада Болеслав – Баков-над-Изерой. К счастью, ДТП обошлось без человеческих жертв.

"Балда не был членом движения «Свобода и прямая демократия»"

Вдобавок к этой «инициативе» Балда, преследуя все ту же цель, оставлял на месте преступления записки Alláhu akbar («Бог велик»). В то время пенсионер поддерживал движение «Свобода и прямая демократия» (SPD) во главе с Томио Окамурой и накануне парламентских выборов в 2017 году в качестве дара передал SPD сумму в размере около 12 тысяч крон (470 евро). «Свобода и прямая демократия» на прошлой неделе отмежевалась от преступных действий виновника ж/д аварий, подчеркнув, что «Балда никогда не являлся членом данного движения». Об этом сообщило «Чешское Радио».

Движение «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры упоминалось в отчете МВД за 2017 год в связи с оценкой рисков радикализации некоторых членов чешской мусульманской общины, причиной которой могут стать агрессивные заявления политиков. «SPD не следует считать экстремистским, однако в ходе обсуждения таких тем как правый экстремизм этот парламентский субъект иногда высказывается гораздо резче, чем представители упомянутого крыла», – сообщалось в аналитическом материале МВД. Авторы отчета также предостерегали перед потенциалом радикализации представителей чешской мусульманской общины посредством выступлений общественных деятелей, подверженных исламофобии.

Смягчающие обстоятельства

По мнению судьи, пенсионер в момент совершения преступления не действовал в состоянии невменяемости, однако также не ставил перед собой цели уничтожить пассажиров упомянутых поездов. Государственный прокурор Maртин Билы предложил сократить срок наказания пенсионеру и привел следующий аргумент:

«Балда стал жертвой нынешней атмосферы в обществе, которое подвергается существенной радикализации взглядов в отношении некоторых групп населения».

На основе заключения психиатров и психологов был сделан вывод об ограниченной вменяемости подсудимого. Согласно законодательству Чешской Республики, лицо, участвовавшее в подготовке теракта, может быть наказано лишением свободы от пяти до пятнадцати лет. Однако Краевой суд в Праге, приняв во внимание возраст и состояние здоровья подсудимого, вынес ему щадящее наказание – 4 года.

Глава пражского Краевого суда Иржи Важик, зачитавший приговор и признавший доводы прокуратуры обоснованными, одновременно отметил:

– Аргумент, приведенный прокурором, в данном случае, конечно, не означает, что подсудимый не способен нести уголовную и гражданскую ответственность за совершенные им действия.

Адвокат фигуранта дела просил учесть в качестве смягчающего обстоятельства психическое состояние своего клиента и влияние, оказанное на него, помимо прочего, агрессивными предвыборными кампаниями и связанными с ними дебатами. Суд определил Балду на принудительное амбулаторно-психиатрическое лечение и обязал eго возместить принесенный ущерб.

«Я чувствую угрызения совести и не хотел никому повредить. Я боялся, что мы как стадо ланей, которые не чувствуют угрозы. Меня травмировали события Второй мировой войны, эсэсовская оккупация, как мне рассказывали об этом родители, посещение разбомбленного Дрездена и советская оккупация»,

– сказал в столичном суде в свое оправдание подсудимый, воспользовавшись своим правом на защиту. Об этом информировало издание Mlada fronta DNES.