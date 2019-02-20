В Чехии вновь звучат предупреждения о киберугрозе с Востока

Катерина Айзпурвит
20-02-2019
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Группа чешских политиков и военных выступила с заявлением, в котором напоминает об «опасности использования цифровых технологий, приобретенных в недемократических странах».

Фото: geralt, Pixabay, CC0Фото: geralt, Pixabay, CC0

Свои подписи обращением поставил бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел, экс-посол Чехии в США и России Петр Коларж, бывший заместитель министра обороны Даниэл Коштовал и бывший депутат от христианских демократов Иван Габал.

Авторы заявления считают, что при выборе кибертехнологий нового поколения правительству следует принимать во внимание геополитические аспекты, в первую очередь, безопасность и ценностные ориентиры, «а не только вопрос ценовую выгоду и обещания компаний-поставщиков».

Фото: laboratorio linux, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0Фото: laboratorio linux, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0 В связи с этим они напоминают о предупреждении, которое распространило Национальное управление кибернетической и информационной безопасности, где китайские технологии Huawei a ZTE характеризуются как несущие в себе риск для безопасности страны. Указывая на КНР, составители обращения подчеркивают, что подход Чешской Республики к технологиям Huawei и ZTE должен исходить из ценностей чешской конституционной системы, обеспечения обороноспособности и суверенного будущего страны и чешского исторического опыта.

По мнению авторов письма, Чехия не может игнорировать «угрозу ослабления или даже потери контроля над новыми кибернетическими технологиями и информационными потоками в пользу страны, где нет ни демократии, ни открытости общества, ни правовой системы, основанной на власти закона, которая не соблюдает права человека и находится под властью компартии и ее репрессивного аппарата».

К этому инициаторы обращения прибавляют, что «Чешская Республика не также может игнорировать возрастающую кибернетическую угрозу со стороны России».

Катерина Айзпурвит
20-02-2019
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