В Чехии создадут центр по разработке систем автономного управления автомобилями

Антон Каймаков
22-10-2018
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Лето 2019 года даст старт созданию в Чехии общемирового центра по разработке систем автономного управления автомобилями. Такую цель перед собой поставила компания Valeo. В городе Миловице, расположенном в 37 километрах от Праги, осуществится перестройка испытательного полигона для тестирования новых систем.

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Фото: ValeoФото: Valeo В проект будет вложено 100 миллионов крон (почти 4 миллиона евро). Согласно обещанию фирмы, в регионе будет создано несколько десятков рабочих мест. В настоящее время в пражском центре Valeo уже трудится 700 разработчиков.

«Прага и Миловице станут главными испытательными центрами для всей группы Valeo в сфере автономного управления автомобилями», –заявляет пресс-секретарь фирмы Габор Иффланд. Соответствующий меморандум об осуществлении инвестиций был подписан с администрацией Центральноческого края. «Вложения начнут осуществлять сразу после подписания долгосрочного соглашения об аренде», – обещает представитель компании.

Новый испытательный полигон Valeo будет расположен на территории бывшего военного городка советского контингента, располагавшегося в Миловицах с 1968 года, когда произошло вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию, до 1991 года.

Антон Каймаков
22-10-2018
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