В Чехии родился первый ребенок, выношенный в донорской матке

Лорета Вашкова
18-09-2019
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В конце августа в Чехии родился ребенок, к появлению которого на свет было приковано внимание десятков специалистов. Сообщение об этом появилось в СМИ через несколько недель, врачи выжидали необходимый послеродовой период, чтобы убедиться в счастливом завершении процесса. 29 августа стало прорывом в сфере отечественного акушерства, когда 27-летняя женщина смогла родить здорового потомка после пересадки матки от умершего донора. Рождение этого первенца в стенах пражской больницы Мотол связано еще с одним переломным моментом в сфере медицины, обнадеживающим тысячи женщин, которые до этого не могли об этом мечтать.

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Вес младенца, родившегося на 36-й неделе, 2740 г.

Фото: Engin_Akyurt / Pixabay CC0Фото: Engin_Akyurt / Pixabay CC0 Имя молодой матери пока сохраняется в тайне. Донором матки стала женщина, умершая от кровоизлияния в мозг. Несмотря на непростую беременность, все проходило без особых осложений. Ребенок был зачат с помощью искусственного оплодотворения. На свет мальчик появился раньше положенного срока, на 36 неделe беременности, с помощью кесарева сечения. Вес новорожденного 2740 г. Роды при участии десяти медиков длились 47 минут. Операция по трансплантации матки была проведена женщине, родившейся без этого органа, еще в 2017 году. Мать и младенец чувствуют себя сейчас хорошо, сообщили врачи.

Выношенный в матке от умершего донора, которая никогда не рожала

Больница Мотол, фото: архив Больница МотолБольница Мотол, фото: архив Больница Мотол Больница Мотол войдет в историю акушерства и генекологии как место, где впервые в мире был рожден ребенок, выношенный в матке от умершего донора, которая никогда не рожала. Это подтверждает главврач Kлиники трансплантационной хирургии IKEM Иржи Фронек, где два года назад молодая женщина обрела надежду стать матерью:

В Праге провели десять операций по пересадке матки

– Операцию по трансплантации матки мы впервые в истории чешской медицины провели в апреле 2016 года. До сих пор в нашей стране было проведено десять операций по пересадке этого органа. И этот младенец – первый в Чешской Республике, выношенный таким образом, что несомненно является большим успехом. Одновременно это – третий в мире ребенок роженицы с трансплантированной маткой от умершего донора и, что очень важно, – первое вообще дитя, выношенное после пересадки органа от ни разу не рожавшей женщины! Я смею надеяться, что это – не только повод для радости наших медиков, но и специалистов всего мира, так как они могут взять на вооружение наш опыт.

Сотрудничество с коллегами в Швеции

Oперация по пересадке матки женщине была проведена в 2017 в пражском IKEM. Впервые ребенок, появившийся на свет благодаря пересадке матки от донора, родился в Швеции в 2014 году. Перенимали ли чехи шведский опыт? Как развивалось это сотрудничество?

Роман Хмел, фото: архив Романа ХмелаРоман Хмел, фото: архив Романа Хмела– Эта методика появилась сравнительно недавно. Я и мои коллеги заинтересовались этой идеей еще в 2012 году, когда в Швеции еще проходило исследование возможности пересадки матки. Могу, положа руку на сердце, вполне дерзновенно заявить – в ту пору еще почти никто толком о возможности такого развития не мог сказать. И рождение такого ребенка в Швеции в 2014 году, конечно, стало импульсом для всех, кто начал заниматься этой проблематикой, в том числе и для меня.

У нас в Чехии тогда появилась возможность подготовить первое в мире исследование, в котором сравнивалась пересадка матки от мертвого донора и трансплантация от живого донора (чаще всего от матери или тети). Эта идея, собственно говоря, родилась у нас вместе со шведским коллегой Микаэлем Олауссеном (Michael Erik Robert Olausson), который является членом нашей трансплантационной группы. В 2015 году мы получили разрешение на проведение клинического исследования и выбрали в качестве сотрудничающей стороны пражский Мотол и его главврача Хмела.

– Сколько времени должно пройти, чтобы убедиться, что донорская матка прижилась? Спустя какое время после пересадки женщина может забеременеть?

– Тогда, когда мы только приступили к началу исследования, был сделан вывод, что следует подождать как минимум год после трансплантации органа, после чего пациентка может попытаться забеременеть, прибегнув к искусственному оплодотворению. С другой стороны, сейчас мы находимся в стадии пересмотра исходной позиции, так как из разрешенных в рамках клинического исследования двадцати пересадок детородного органа мы провели только десять. За прошедший период мы, как и наши коллеги за рубежом, накопили некоторый опыт. Он показывает, что можно рассматривать возможность забеременеть в таком случае и немного раньше, чем через год после пересадки.

Кому показана операция?

– Кому показана операция по пересадке матки?

– Теоретически, операцию можно рекомендовать трем группам женщин. В первую входят женщины, родившиеся без матки – этот врожденнуй порок известен как синдром Майера (МРКХ). Во вторую – те, кому она была удалена по медицинским показаниям: в данном случае врачи рекомендуют операцию тем, у кого еще нет ребенка. К третьей группе относятся женщины с нефункционирующей маткой, по причине чего они не способны благополучно доносить ребенка,

- перечисляет в интервью "Чешскому Радио" И. Фронек.

Женщина получала иммуносупрессоры для ослабления иммунитета с целью предотвращения отторжения пересаженного органа. Врачи верят в то, что их пациентка будет иметь возможность родить второго ребенка, так как донорский орган не был удален.

Впервые аналогичные попытки были предприняты В Саудовской Аравии на рубеже XX-XXI вв.., однако они оказались неуспешными. В 2011 году ту же операцию сделали в Турции, после чего пациентка забеременела, но доносить потомка женщине не удалось еще в первой трети беременности.

Лорета Вашкова
18-09-2019
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