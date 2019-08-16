В Чехии растет количество вербальных нападок на мигрантов, мусульман, журналистов и правозащитников

Антон Каймаков
16-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В течение первой половины текущего года полиции пришлось разбирать девяносто случаев проявления ненависти в отношении различных проживающих в Чехии меньшинств. В большинстве случаев речь шла о нападках на мигрантов и мусульман. Не обошлось также без выпадов в адрес журналистов и правозащитников. Преобладают вербальные атаки и оскорбительные заявления в социальных сетях. Физических нападений полиция не расследовала. В течение последних нескольких месяцев МВД Чехии зарегистрировало рост количества подобного рода инцидентов, что отражено в квартальном отчете о ситуации с проявлениями экстремизма в стране.

Скачать: MP3

Фото: Hernan Piñera via Foter.com / CC BY-SAФото: Hernan Piñera via Foter.com / CC BY-SA В полицейских протоколах чаще всего фигурирует уголовная статья, предусматривающая наказание за поддержку и пропаганду движений, стремящихся к подавлению прав и свобод человека. Больше всего дел с такой пометкой было заведено в Праге и в Устецком крае Чешской Республики. Написало МВД также о необходимости принятия профилактических мер, чтобы экстремистские настроения части общественности не усиливались.

Что касается ответственных в разжигании нежелательных настроений, ведомство указывает на движение «Свобода и прямая демократия», председателем которого является Томио Окамура. Именно этот политический субъект, представленный в Парламенте Чешской Республики и в Европарламенте, по мнению МВД, стремится создавать у граждан впечатление, что стране угрожает приток мигрантов, главным образом из мусульманских стран. Для этого члены движения «Свобода и прямая демократия» активно используют социальные сети. Представители движения Томио Окамуры также замечены в нападках на правозащитников и журналистов, подчеркивается в отчете.

Глава движения Томио Окамура все упомянутые обвинения опровергает и, наоборот, заявляет о том, что руководитель Министерства внутренних дел Ян Гамачек, являющийся председателем партии социал-демократов, заседающей в правительстве, злоупотребляет своим ведомством, стремясь опорочить движение «Свобода и прямая демократия».

Томио Окамура, Фото: Aktron, CC BY 4.0Томио Окамура, Фото: Aktron, CC BY 4.0 Что касается будущего, то МВД опасается нарастания радикальных настроений в недрах чешской мусульманской общины, так как она становится все более закрытой от остального общества.

Ситуацию с проявлениями ненависти, по мнению МВД, ухудшают также различные средства массовой информации, презентующие себя в качестве альтернативных.

МВД обращает внимание на то, что аудитория читателей такого рода СМИ расширяется, но главное то, что к публикуемой ими информации граждане относятся некритически. Именно такие источники часто позволяют себе нападки на меньшинства, а также и на демократическую систему Чехии.

Антон Каймаков
16-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: ЧТК/AP/Vincent Thian

Страхи чешского общества и мусульманской общины в зеркале Крайстчерча

Бойня в мечетях Новой Зеландии вызвала во всем мире не только волну негодования и сочувствия жертвам, но и вновь выдвинула на первый…
Яромир Балда, Фото: ЧТК/Катержина Шулова

Чешского пенсионера осудили за терроризм

Чехия и после новой волны терактов по-прежнему остается одной из самых безопасных стран Европы для туристов. Тем не менее, впервые…
Фото: Hernan Piñera via Foter.com / CC BY-SA

Исламофобия политиков как толчок к радикализации части мусульманского меньшинства

Мусульмане, проживающие в Чешской Республике, придерживаются умеренных взглядов и хорошо интегрированы в чешское общество, пришедшая…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL