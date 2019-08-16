В Чехии растет количество вербальных нападок на мигрантов, мусульман, журналистов и правозащитников

В полицейских протоколах чаще всего фигурирует уголовная статья, предусматривающая наказание за поддержку и пропаганду движений, стремящихся к подавлению прав и свобод человека. Больше всего дел с такой пометкой было заведено в Праге и в Устецком крае Чешской Республики. Написало МВД также о необходимости принятия профилактических мер, чтобы экстремистские настроения части общественности не усиливались.

Что касается ответственных в разжигании нежелательных настроений, ведомство указывает на движение «Свобода и прямая демократия», председателем которого является Томио Окамура. Именно этот политический субъект, представленный в Парламенте Чешской Республики и в Европарламенте, по мнению МВД, стремится создавать у граждан впечатление, что стране угрожает приток мигрантов, главным образом из мусульманских стран. Для этого члены движения «Свобода и прямая демократия» активно используют социальные сети. Представители движения Томио Окамуры также замечены в нападках на правозащитников и журналистов, подчеркивается в отчете.

Глава движения Томио Окамура все упомянутые обвинения опровергает и, наоборот, заявляет о том, что руководитель Министерства внутренних дел Ян Гамачек, являющийся председателем партии социал-демократов, заседающей в правительстве, злоупотребляет своим ведомством, стремясь опорочить движение «Свобода и прямая демократия».

Что касается будущего, то МВД опасается нарастания радикальных настроений в недрах чешской мусульманской общины, так как она становится все более закрытой от остального общества.

Ситуацию с проявлениями ненависти, по мнению МВД, ухудшают также различные средства массовой информации, презентующие себя в качестве альтернативных.

МВД обращает внимание на то, что аудитория читателей такого рода СМИ расширяется, но главное то, что к публикуемой ими информации граждане относятся некритически. Именно такие источники часто позволяют себе нападки на меньшинства, а также и на демократическую систему Чехии.