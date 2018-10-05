В Чехии проходят муниципальные выборы

Чехия живет выборами в муниципалитеты, а треть регионов также определяется со своими представителями в Сенате. Традиционно, как и во время парламентских или президентских выборов, избирательные участки страны открываются в пятницу в два часа дня, а завершается голосование в это же время на следующий день в субботу. В этот раз голосование проходит 5 и 6 октября. На каждое место в муниципалитетах претендует по 3-4 человека. Армия кандидатов насчитывает 216 тысяч человек. За 27 сенаторских кресел борется 236 соперников.
В выборах в Чехии могут принимать участие граждане, достигшие 18 лет. Для регистрации каждому участнику выборов необходимо предъявить гражданский или же заграничный паспорт. Иные виды документов не принимаются.
Для участия в муниципальных выборах не действует специальное удостоверение избирателя, используемое гражданами для голосования вне места постоянного проживания, например, во время парламентских выборов. Удостоверение избирателя применимо лишь в случае сенаторских выборов, но с ограничением. Им можно воспользоваться только в округе постоянного проживания.
Бюллетени для голосования всем избирателям были разосланы по почте. Однако всем забывчивым гражданам участковая комиссия с готовностью выдаст новые. Избиратели также получают два конверта – серый для «муниципального» и желтый для «сенаторского» бюллетеня. Если с будущими членами Сената все просто – выбери понравившегося кандидата, вложи листок с его именем в соответствующий конверт и брось в урну, то с муниципальными выборами процесс несколько сложнее.
Обозначить «своих кандидатов» в местные органы управления граждане могут лишь одним единственным утвержденным способом. Разнообразие в виде галочек, кружочков, жирных точек, треугольников и иные проявления художественной фантазии не приветствуются.
«Избиратели, делая свой выбор, должны поставить – крестик. Иные варианты не допускаются. Максимально можно выбрать столько кандидатов, сколько мест в муниципальном совете. Их количество написано на каждом бюллетене в заглавии.
У избирателя есть три возможности. Допускается сделать выбор отдельных кандидатов, одной партии или же оба предыдущих вариантов скомбинировать – выбрать партию и одновременно обозначить конкретных кандидатов от иных партий и объединений. Голоса сначала засчитываются конкретным обозначенным претендентам, а оставшиеся «крестики» причитаются выдвиженцам выделенной партии согласно ее списку», – комментирует Эва Крумпова, член Государственной избирательной комиссии.
Отступления от регламента приводят к тому, что бюллетень считается недействительным и голос пропадает.
«К числу недействительных относятся те бюллетени, в которых избиратель не обозначил крестиком ни одной конкретной партии или не выбрал хотя бы одного кандидата. Недействительны те бюллетени, в которых отмечено более одной партии, а также те в которых количество выделенных кандидатов превышает общее количество избираемых членов муниципального собрания», – уточняет Ондржей Кратошка, представитель МВД Чехии.
В муниципальных выборах, согласно рекомендации Министерства внутренних дел, руководствующегося общеевропейскими правилами, могут принять участие также граждане стран ЕС, имеющие в Чешской Республике право на постоянное и временное проживание.
Окончательные результаты муниципальных выборов ожидаются в воскресенье утром. Аналитики считают, что произойдет перетасовка сил между разными партиями и объединениями. Правящие партии по итогам местных выборов вычисляют свои шансы на укрепление позиций и расширение влияния.