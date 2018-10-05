В Чехии проходят муниципальные выборы

В выборах в Чехии могут принимать участие граждане, достигшие 18 лет. Для регистрации каждому участнику выборов необходимо предъявить гражданский или же заграничный паспорт. Иные виды документов не принимаются.

Для участия в муниципальных выборах не действует специальное удостоверение избирателя, используемое гражданами для голосования вне места постоянного проживания, например, во время парламентских выборов. Удостоверение избирателя применимо лишь в случае сенаторских выборов, но с ограничением. Им можно воспользоваться только в округе постоянного проживания.

Бюллетени для голосования всем избирателям были разосланы по почте. Однако всем забывчивым гражданам участковая комиссия с готовностью выдаст новые. Избиратели также получают два конверта – серый для «муниципального» и желтый для «сенаторского» бюллетеня. Если с будущими членами Сената все просто – выбери понравившегося кандидата, вложи листок с его именем в соответствующий конверт и брось в урну, то с муниципальными выборами процесс несколько сложнее.

Обозначить «своих кандидатов» в местные органы управления граждане могут лишь одним единственным утвержденным способом. Разнообразие в виде галочек, кружочков, жирных точек, треугольников и иные проявления художественной фантазии не приветствуются.

«Избиратели, делая свой выбор, должны поставить – крестик. Иные варианты не допускаются. Максимально можно выбрать столько кандидатов, сколько мест в муниципальном совете. Их количество написано на каждом бюллетене в заглавии.

У избирателя есть три возможности. Допускается сделать выбор отдельных кандидатов, одной партии или же оба предыдущих вариантов скомбинировать – выбрать партию и одновременно обозначить конкретных кандидатов от иных партий и объединений. Голоса сначала засчитываются конкретным обозначенным претендентам, а оставшиеся «крестики» причитаются выдвиженцам выделенной партии согласно ее списку», – комментирует Эва Крумпова, член Государственной избирательной комиссии.

Отступления от регламента приводят к тому, что бюллетень считается недействительным и голос пропадает.

«К числу недействительных относятся те бюллетени, в которых избиратель не обозначил крестиком ни одной конкретной партии или не выбрал хотя бы одного кандидата. Недействительны те бюллетени, в которых отмечено более одной партии, а также те в которых количество выделенных кандидатов превышает общее количество избираемых членов муниципального собрания», – уточняет Ондржей Кратошка, представитель МВД Чехии.

В муниципальных выборах, согласно рекомендации Министерства внутренних дел, руководствующегося общеевропейскими правилами, могут принять участие также граждане стран ЕС, имеющие в Чешской Республике право на постоянное и временное проживание.

Окончательные результаты муниципальных выборов ожидаются в воскресенье утром. Аналитики считают, что произойдет перетасовка сил между разными партиями и объединениями. Правящие партии по итогам местных выборов вычисляют свои шансы на укрепление позиций и расширение влияния.